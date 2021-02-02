https://ria.ru/20210202/mgppu-1595122336.html

Ученые сравнили, как стареют люди в ЕС и России

Ученые сравнили, как стареют люди в ЕС и России

Особенности индивидуального старения людей интеллектуальных профессий в России и странах Евросоюза сравнили исследователи Московского государственного... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:00

2021-02-02T09:00

2021-02-02T12:09

наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

евросоюз

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Особенности индивидуального старения людей интеллектуальных профессий в России и странах Евросоюза сравнили исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По словам авторов, у живущих в ЕС темп психологического и биологического старения замедляется в среднем возрасте, но после 65 лет начинает сближаться с темпом старения россиян. Результаты опубликованы в журнале Investigation in Health, Psychology and Education.В настоящее время все больше стран повышают пенсионный возраст. Зачастую это объясняется замедлением индивидуального старения: увеличением средней продолжительности жизни людей, их физической и интеллектуальной активностью. Как отметили исследователи, индивидуальное старение включает в себя субъективный психологический возраст и динамику биологического возраста организма.Ученые МГППУ оценили динамику показателей биологического и психологического возраста у представителей исследовательского типа профессий от 32 до 70 лет: одна группа — лица, проживающие в России, а другая — лица, переселившиеся из России в страны Евросоюза. В исследовании приняли участие научные сотрудники, преподаватели вузов, работники НИИ, специалисты смежных профессий, имеющие научную степень.По словам ученых, представители интеллектуальных профессий в целом имеют более высокую среднюю продолжительность жизни и более низкую вероятность преждевременной смерти.Ученые обратили внимание на динамику субъективного и объективного компонентов биологического возраста, именно по этому показателю выявлены самые большие различия между представителями исследовательского типа профессий в России и в Евросоюзе."В качестве субъективного рассматривалась самооценка заболеваний, а объективного — время статической балансировки (стойка на левой ноге без обуви с закрытыми глазами, правая нога поднята и согнута в колене, руки расположены вдоль туловища. Например, для 40 лет норма времени балансировки — 20 секунд. — Прим. ред.). Объективный показатель здоровья россиян и мигрантов не различается, а вот по субъективной оценке заболеваний различия максимальны: мигранты считают себя более здоровыми. Это подтверждается также динамикой субъективного психологического возраста", — отметила Березина.По ее словам, изменение психологических установок, ориентация на окружающую, отличную от России среду, приводит к тому, что исследователи-мигранты начинают считать себя более молодыми — больше заботиться о своем здоровье и оценивать его выше. Однако объективные показатели здоровья у них могут быть не так хороши, как у коренных европейцев, и, возможно, вероятность более долгой продолжительности жизни у них ниже."Также у россиян присутствует пенсионный стресс: и у мужчин, и у женщин в период 51-65 лет начинают ухудшаться биологические характеристики здоровья, что ведет к ускоренному старению организма, до и после этого возрастного промежутка ускоренного старения не наблюдается. У россиян — мигрантов в страны ЕС пенсионного стресса, влияющего на индивидуальное старение организма, не обнаружено", — отметила Березина.По ее словам, существуют различия и в динамике психологического старения. Россияне (до 65 лет) оценивают свой субъективный возраст как примерно равный календарному или чуть выше, а мигранты — ниже: женщины в возрасте 51-65 лет оценивают свой возраст ниже календарного на десять лет, а мужчины — на 20 лет.Среди общих тенденций исследователи отметили, что мужчины стареют быстрее женщин и биологически, и психологически — как в России, так и в Евросоюзе. Также и мужчины, и женщины до 35 лет преувеличивают свой психологический возраст относительно календарного, а после 65 — преуменьшают.В исследовании авторы использовали методы оценки биологического возраста по показателям здоровья, субъективного психологического возраста, а также ряд индексов. Результаты позволяют предположить, что разница в динамике относительного старения у представителей исследовательского типа профессий объясняется не сколько биологическими, сколько психологическими факторами, отметили ученые.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-18-00058).

https://ria.ru/20191121/1561168718.html

https://ria.ru/20191218/1562494415.html

https://ria.ru/20160827/1475349509.html

россия

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россия, университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), евросоюз