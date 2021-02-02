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Мексика подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V"
Мексика подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V"
Глава мексиканского минздрава Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку в Мексику российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:09
2021-02-02T17:09
2021-02-02T17:09
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вакцина "спутник v"
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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Глава мексиканского минздрава Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку в Мексику российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи."Вчера министр здравоохранения Хорхе Алькосер подписал контракт (на поставку - ред.) вакцины "Спутник V", - сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции в национальном дворце, которая транслируется на странице правительства в YouTube.По итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 25 января глава Мексики поблагодарил его за решение отправить партию вакцины и назвал её создание прорывом российской науки.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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