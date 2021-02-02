https://ria.ru/20210202/meksika-1595713549.html

Мексика подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V"

Мексика подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V"

Глава мексиканского минздрава Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку в Мексику российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:09

2021-02-02T17:09

2021-02-02T17:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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аргентина

воз

владимир путин

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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Глава мексиканского минздрава Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку в Мексику российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи."Вчера министр здравоохранения Хорхе Алькосер подписал контракт (на поставку - ред.) вакцины "Спутник V", - сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции в национальном дворце, которая транслируется на странице правительства в YouTube.По итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 25 января глава Мексики поблагодарил его за решение отправить партию вакцины и назвал её создание прорывом российской науки.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

венесуэла

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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