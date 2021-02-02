Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака
12:59 02.02.2021 (обновлено: 14:54 02.02.2021)
4 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.
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Участники:
- д.м.н., профессор, академик РАМН, президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский гематолог-онколог Министерства здравоохранения РФ, главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, член Правления Союза педиатров России Александр РУМЯНЦЕВ;
- д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей КАПРИН;
- председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга ВОСТРИКОВА;
- д.м.н., хирург, заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры онкологии ФГБУ ДПО "Российская медицинская академия профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ Ариф АЛЛАХВЕРДИЕВ;
- д.м.н., заведующий отделением опухолей головы и шеи ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения РФ Михаил KРОПОТОВ;
- руководитель Московского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" Дарья БЕЛИМОВА;
- депутат Московской городской Думы, народный артист РФ Евгений ГЕРАСИМОВ;
- солистка рок-группы "Мураками", амбассадор проекта #ракурок Диляра ВАГАПОВА.
В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Речь, в частности, пойдёт о профилактике онкологических заболеваний, основных факторах риска развития рака и возможностях их модификации. Также будут подведены итоги голосования ежегодной Национальной премии "Мы будем жить!". Мероприятие организовано Международным союзом помощи и поддержки пациентов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- д.м.н., профессор, академик РАМН, президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский гематолог-онколог Министерства здравоохранения РФ, главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, член Правления Союза педиатров России Александр РУМЯНЦЕВ;
- д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей КАПРИН;
- председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга ВОСТРИКОВА;
- д.м.н., хирург, заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры онкологии ФГБУ ДПО "Российская медицинская академия профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ Ариф АЛЛАХВЕРДИЕВ;
- д.м.н., заведующий отделением опухолей головы и шеи ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения РФ Михаил KРОПОТОВ;
- руководитель Московского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" Дарья БЕЛИМОВА;
- депутат Московской городской Думы, народный артист РФ Евгений ГЕРАСИМОВ;
- солистка рок-группы "Мураками", амбассадор проекта #ракурок Диляра ВАГАПОВА.
В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Речь, в частности, пойдёт о профилактике онкологических заболеваний, основных факторах риска развития рака и возможностях их модификации. Также будут подведены итоги голосования ежегодной Национальной премии "Мы будем жить!". Мероприятие организовано Международным союзом помощи и поддержки пациентов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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