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Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака
Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака
4 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.
2021-02-02T12:59
2021-02-02T14:54
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Задать вопросУчастники:- д.м.н., профессор, академик РАМН, президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский гематолог-онколог Министерства здравоохранения РФ, главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, член Правления Союза педиатров России Александр РУМЯНЦЕВ;- д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей КАПРИН;- председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга ВОСТРИКОВА;- д.м.н., хирург, заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры онкологии ФГБУ ДПО "Российская медицинская академия профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ Ариф АЛЛАХВЕРДИЕВ;- д.м.н., заведующий отделением опухолей головы и шеи ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения РФ Михаил KРОПОТОВ;- руководитель Московского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" Дарья БЕЛИМОВА;- депутат Московской городской Думы, народный артист РФ Евгений ГЕРАСИМОВ;- солистка рок-группы "Мураками", амбассадор проекта #ракурок Диляра ВАГАПОВА.В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Речь, в частности, пойдёт о профилактике онкологических заболеваний, основных факторах риска развития рака и возможностях их модификации. Также будут подведены итоги голосования ежегодной Национальной премии "Мы будем жить!". Мероприятие организовано Международным союзом помощи и поддержки пациентов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака

12:59 02.02.2021 (обновлено: 14:54 02.02.2021)
 
Читать ria.ru в
4 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.
Задать вопрос

Участники:
- д.м.н., профессор, академик РАМН, президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский гематолог-онколог Министерства здравоохранения РФ, главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, член Правления Союза педиатров России Александр РУМЯНЦЕВ;
- д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей КАПРИН;
- председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга ВОСТРИКОВА;
- д.м.н., хирург, заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры онкологии ФГБУ ДПО "Российская медицинская академия профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ Ариф АЛЛАХВЕРДИЕВ;
- д.м.н., заведующий отделением опухолей головы и шеи ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения РФ Михаил KРОПОТОВ;
- руководитель Московского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" Дарья БЕЛИМОВА;
- депутат Московской городской Думы, народный артист РФ Евгений ГЕРАСИМОВ;
- солистка рок-группы "Мураками", амбассадор проекта #ракурок Диляра ВАГАПОВА.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Речь, в частности, пойдёт о профилактике онкологических заболеваний, основных факторах риска развития рака и возможностях их модификации. Также будут подведены итоги голосования ежегодной Национальной премии "Мы будем жить!". Мероприятие организовано Международным союзом помощи и поддержки пациентов.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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