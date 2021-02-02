https://ria.ru/20210202/meditsina-1595654511.html

Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака

Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака

4 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

2021-02-02T12:59

2021-02-02T12:59

2021-02-02T14:54

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Задать вопросУчастники:- д.м.н., профессор, академик РАМН, президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский гематолог-онколог Министерства здравоохранения РФ, главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, член Правления Союза педиатров России Александр РУМЯНЦЕВ;- д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей КАПРИН;- председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга ВОСТРИКОВА;- д.м.н., хирург, заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры онкологии ФГБУ ДПО "Российская медицинская академия профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ Ариф АЛЛАХВЕРДИЕВ;- д.м.н., заведующий отделением опухолей головы и шеи ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения РФ Михаил KРОПОТОВ;- руководитель Московского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" Дарья БЕЛИМОВА;- депутат Московской городской Думы, народный артист РФ Евгений ГЕРАСИМОВ;- солистка рок-группы "Мураками", амбассадор проекта #ракурок Диляра ВАГАПОВА.В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Речь, в частности, пойдёт о профилактике онкологических заболеваний, основных факторах риска развития рака и возможностях их модификации. Также будут подведены итоги голосования ежегодной Национальной премии "Мы будем жить!". Мероприятие организовано Международным союзом помощи и поддержки пациентов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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