https://ria.ru/20210202/meditsina--1595683762.html

Круглый стол об успехах российской науки и медицины в эпоху COVID-19

Круглый стол об успехах российской науки и медицины в эпоху COVID-19

4 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения".

2021-02-02T15:08

2021-02-02T15:08

2021-02-02T16:18

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр ГОРЕЛОВ;- заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Константин ЧЕРНОВ;- директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий ХОЦЕНКО;- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ.Модератор - руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.В 2020 году состояние медицины стало главной темой для всех стран мира. Коронавирусная инфекция заставила системы здравоохранения сдать стресс-тест на готовность. Россия показала себя готовой и достаточно эффективно ответила на вызов. Уровень развития отечественной науки позволил произвести и вывести в промышленное производство три различных вакцины. В январе стартовала массовая вакцинация по всей стране. Благодаря вовремя принятым мерам в настоящее время отмечается некоторое снижение заболеваемости.Вместе с тем пандемия затягивается, что вызывает дополнительный интерес к состоянию медицинской науки и цифровизации различных сфер жизни людей, сделавшей огромный прорыв за год. Исходя из этих соображений, Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы