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Круглый стол об успехах российской науки и медицины в эпоху COVID-19
Круглый стол об успехах российской науки и медицины в эпоху COVID-19
4 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения".
2021-02-02T15:08
2021-02-02T16:18
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр ГОРЕЛОВ;- заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Константин ЧЕРНОВ;- директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий ХОЦЕНКО;- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ.Модератор - руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.В 2020 году состояние медицины стало главной темой для всех стран мира. Коронавирусная инфекция заставила системы здравоохранения сдать стресс-тест на готовность. Россия показала себя готовой и достаточно эффективно ответила на вызов. Уровень развития отечественной науки позволил произвести и вывести в промышленное производство три различных вакцины. В январе стартовала массовая вакцинация по всей стране. Благодаря вовремя принятым мерам в настоящее время отмечается некоторое снижение заболеваемости.Вместе с тем пандемия затягивается, что вызывает дополнительный интерес к состоянию медицинской науки и цифровизации различных сфер жизни людей, сделавшей огромный прорыв за год. Исходя из этих соображений, Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол об успехах российской науки и медицины в эпоху COVID-19

15:08 02.02.2021 (обновлено: 16:18 02.02.2021)
 
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4 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр ГОРЕЛОВ;
- заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Константин ЧЕРНОВ;
- директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий ХОЦЕНКО;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ.

Модератор - руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.

В 2020 году состояние медицины стало главной темой для всех стран мира. Коронавирусная инфекция заставила системы здравоохранения сдать стресс-тест на готовность. Россия показала себя готовой и достаточно эффективно ответила на вызов.
Уровень развития отечественной науки позволил произвести и вывести в промышленное производство три различных вакцины. В январе стартовала массовая вакцинация по всей стране. Благодаря вовремя принятым мерам в настоящее время отмечается некоторое снижение заболеваемости.
Вместе с тем пандемия затягивается, что вызывает дополнительный интерес к состоянию медицинской науки и цифровизации различных сфер жизни людей, сделавшей огромный прорыв за год. Исходя из этих соображений, Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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