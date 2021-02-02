Круглый стол об успехах российской науки и медицины в эпоху COVID-19
15:08 02.02.2021 (обновлено: 16:18 02.02.2021)
4 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения".
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Участники:
- заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр ГОРЕЛОВ;
- заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Константин ЧЕРНОВ;
- директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий ХОЦЕНКО;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ.
Модератор - руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.
В 2020 году состояние медицины стало главной темой для всех стран мира. Коронавирусная инфекция заставила системы здравоохранения сдать стресс-тест на готовность. Россия показала себя готовой и достаточно эффективно ответила на вызов.
Уровень развития отечественной науки позволил произвести и вывести в промышленное производство три различных вакцины. В январе стартовала массовая вакцинация по всей стране. Благодаря вовремя принятым мерам в настоящее время отмечается некоторое снижение заболеваемости.
Вместе с тем пандемия затягивается, что вызывает дополнительный интерес к состоянию медицинской науки и цифровизации различных сфер жизни людей, сделавшей огромный прорыв за год. Исходя из этих соображений, Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр ГОРЕЛОВ;
- заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Константин ЧЕРНОВ;
- директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий ХОЦЕНКО;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ.
Модератор - руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.
В 2020 году состояние медицины стало главной темой для всех стран мира. Коронавирусная инфекция заставила системы здравоохранения сдать стресс-тест на готовность. Россия показала себя готовой и достаточно эффективно ответила на вызов.
Уровень развития отечественной науки позволил произвести и вывести в промышленное производство три различных вакцины. В январе стартовала массовая вакцинация по всей стране. Благодаря вовремя принятым мерам в настоящее время отмечается некоторое снижение заболеваемости.
Вместе с тем пандемия затягивается, что вызывает дополнительный интерес к состоянию медицинской науки и цифровизации различных сфер жизни людей, сделавшей огромный прорыв за год. Исходя из этих соображений, Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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