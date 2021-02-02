https://ria.ru/20210202/marshrut-1595616665.html

На востоке Москвы трамваи и автобусы изменят маршруты

На востоке Москвы трамваи и автобусы изменят маршруты

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Трамваи и автобусы изменят маршруты в районе Краснобогатырской улицы на востоке Москвы по требованию полиции, сообщается в... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:57

2021-02-02T09:57

2021-02-02T10:25

департамент транспорта г. москвы

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Трамваи и автобусы изменят маршруты в районе Краснобогатырской улицы на востоке Москвы по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале Дептранса со ссылкой на Мосгортранс.В этом районе, на Богородском валу, находится Мосгорсуд, где в 11.00 должно начаться заседание, на котором будет решаться вопрос о замене Алексею Навальному условного срока заключения реальным. На место стянуты усиленные наряды полиции.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595596818.html

москва

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департамент транспорта г. москвы, москва, мосгортранс