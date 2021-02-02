На востоке Москвы трамваи и автобусы изменят маршруты
09:57 02.02.2021 (обновлено: 10:25 02.02.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Трамваи и автобусы изменят маршруты в районе Краснобогатырской улицы на востоке Москвы по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале Дептранса со ссылкой на Мосгортранс.
"По требованию полиции в районе Краснобогатырской улицы изменены маршруты трамваев № 7, 11, 46 и автобусов № 80, 86, 86к, 265 и 311. Изменения будут действовать до снятия ограничений", - говорится в сообщении.
В этом районе, на Богородском валу, находится Мосгорсуд, где в 11.00 должно начаться заседание, на котором будет решаться вопрос о замене Алексею Навальному условного срока заключения реальным. На место стянуты усиленные наряды полиции.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.