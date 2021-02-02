https://ria.ru/20210202/madrid-1595560863.html

В Мадриде решили "клонировать" деревья, погибшие из-за снежного шторма

В Мадриде решили "клонировать" деревья, погибшие из-за снежного шторма

Власти Мадрида объявили, что "клонируют" и снова высадят ценные деревья, погибшие в январе из-за снежного шторма "Филомена", сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T01:47

2021-02-02T01:47

2021-02-02T01:47

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Власти Мадрида объявили, что "клонируют" и снова высадят ценные деревья, погибшие в январе из-за снежного шторма "Филомена", сообщает ЕвроПульс. Издание поясняет, что речь идет о растениях редких пород, а также об исторически значимых – например, тех, что украшали знаменитый бульвар Прадо."Клонирование" или вегетативное размножение – один из естественных способов для растений (наряду с размножением семенами). Из веток, побегов или почек вырастает новое дерево с тем же набором ДНК, что и у "родителя". Особенность мадридского проекта в том, что каждого "клона" посадят точно на месте упавшего.Региональное министерство окружающей среды отметило, что старые деревья, особенно растущие в городах, представляют не только эстетическую и экологическую, но и историческую ценность. В Мадриде уже существует генетический банк растений, характерных для этого региона. Там находится ДНК 283 деревьев, среди которых есть и жертвы "Филомены". Генетический материал остальных растений соберут в процессе уборки. Молодые веточки сохранят и отправят в питомник, где из них вырастят новые деревья и посадят на место поваленных "родителей".Уточняется, что программа по "клонированию" значимых деревьев может стать нормой в городе, как восстановление исторических построек.

https://ria.ru/20201105/kopengagen-1582894454.html

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туризм, деревья, новости - туризм, мадрид (город), испания