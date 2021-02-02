https://ria.ru/20210202/luna-1595738260.html
Космонавт показал "расплющенную" Луну
Космонавт показал "расплющенную" Луну
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в соцсети "ВКонтакте" кадры с "расплющивающейся" Луной. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:04
2021-02-02T19:04
2021-02-02T19:41
сергей кудь-сверчков
луна
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в соцсети "ВКонтакте" кадры с "расплющивающейся" Луной.Он рассказал, что так выглядит закат полной Луны из космоса.Как отметил Кудь-Сверчков, видео было снято ночью, поэтому земной горизонт в кадре невидим, и из-за этого кажется, что Луна "растворяется в воздухе".
https://ria.ru/20201215/zatmenie-1589285969.html
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Закат полной луны: кадры космонавта Сергея Кудь-Сверчкова
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во вторник опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" видео заката полной Луны. На кадрах, снятых в космосе, видно, как небесное тело постепенно сплющивается, а затем совсем пропадает в темноте.
2021-02-02T19:04
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сергей кудь-сверчков, луна