https://ria.ru/20210202/luna-1595738260.html

Космонавт показал "расплющенную" Луну

Космонавт показал "расплющенную" Луну

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в соцсети "ВКонтакте" кадры с "расплющивающейся" Луной. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:04

2021-02-02T19:04

2021-02-02T19:41

сергей кудь-сверчков

луна

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в соцсети "ВКонтакте" кадры с "расплющивающейся" Луной.Он рассказал, что так выглядит закат полной Луны из космоса.Как отметил Кудь-Сверчков, видео было снято ночью, поэтому земной горизонт в кадре невидим, и из-за этого кажется, что Луна "растворяется в воздухе".

https://ria.ru/20201215/zatmenie-1589285969.html

луна

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Закат полной луны: кадры космонавта Сергея Кудь-Сверчкова Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во вторник опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" видео заката полной Луны. На кадрах, снятых в космосе, видно, как небесное тело постепенно сплющивается, а затем совсем пропадает в темноте. 2021-02-02T19:04 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей кудь-сверчков, луна