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Эксперт оценил необходимость освоения Луны
Эксперт оценил необходимость освоения Луны
Ни американская, ни российская лунные программы не оправдывают средств, которые будут на них потрачены, результат от их выполнения не принесет пользы ни странам РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:24
2021-02-02T15:24
россия
луна
андрей ионин
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ни американская, ни российская лунные программы не оправдывают средств, которые будут на них потрачены, результат от их выполнения не принесет пользы ни странам в отдельности, ни человечеству в целом, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймет "смысла призового фонда". В своем Telegram-канале он написал, что ранее руководство НАСА и американские политики неоднократно затруднялись объяснить ему, "зачем им снова понадобилось на Луну"."Вопрос зачем тратить колоссальные деньги на лунную программу, является ключевым, потому что средства бюджетные. Над ним бьются и в США, и в России на протяжении уже минимум двадцати лет … надо объяснить всем - СМИ, налогоплательщикам, экспертам, зачем государство берет эти деньги из бюджета и тратит их на лунную программу", - сказал Ионин.Эксперт уверен, что столь обширная космическая программа может иметь только два обоснования. Одно из них – интересы всего человечества, снижение рисков для цивилизации, обладающей способностью летать к другим планетам. Но о таком не заявляют ни в Роскосмосе, ни в НАСА. Единственный человек, который, по словам Ионина, позиционирует свой проект, как мероприятие общечеловеческого масштаба, это Илон Маск.Вторым обоснованием может быть технологическое развитие страны, которое обеспечит комплексная программа. Эксперт считает, что космонавтика аккумулирует достижения различных дисциплин и отраслей. Поэтому реализация лунной программы должна дать развитие науке, технике, экономике и образованию, как это было в 50-е и 60-е годы.Он заключил, что для того, чтобы внести какую-то ясность в ситуацию, "Роскосмосу" следовало бы провести аудит своих проектов, так или иначе связанных с освоением Луны, чтобы понять, как они смогут обеспечить технологическое развитие России в соответствии с национальными целями страны.
https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html
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россия, луна, андрей ионин, космос - риа наука, роскосмос, наса, сша

Эксперт оценил необходимость освоения Луны

15:24 02.02.2021
 
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuЛуна в небе над Лос-Анджелесом
Луна в небе над Лос-Анджелесом - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ни американская, ни российская лунные программы не оправдывают средств, которые будут на них потрачены, результат от их выполнения не принесет пользы ни странам в отдельности, ни человечеству в целом, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймет "смысла призового фонда". В своем Telegram-канале он написал, что ранее руководство НАСА и американские политики неоднократно затруднялись объяснить ему, "зачем им снова понадобилось на Луну".
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"Вопрос зачем тратить колоссальные деньги на лунную программу, является ключевым, потому что средства бюджетные. Над ним бьются и в США, и в России на протяжении уже минимум двадцати лет … надо объяснить всем - СМИ, налогоплательщикам, экспертам, зачем государство берет эти деньги из бюджета и тратит их на лунную программу", - сказал Ионин.
"Ни в Соединенных Штатах, ни в России, несмотря на колоссальные ресурсы интеллектуальные, брошенные на решение, поиск ответа на этот вопрос, ответа нет. Потому что в рамках стандартной космической парадигмы его нет в принципе", - добавил он.
Эксперт уверен, что столь обширная космическая программа может иметь только два обоснования. Одно из них – интересы всего человечества, снижение рисков для цивилизации, обладающей способностью летать к другим планетам. Но о таком не заявляют ни в Роскосмосе, ни в НАСА. Единственный человек, который, по словам Ионина, позиционирует свой проект, как мероприятие общечеловеческого масштаба, это Илон Маск.
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Вторым обоснованием может быть технологическое развитие страны, которое обеспечит комплексная программа. Эксперт считает, что космонавтика аккумулирует достижения различных дисциплин и отраслей. Поэтому реализация лунной программы должна дать развитие науке, технике, экономике и образованию, как это было в 50-е и 60-е годы.
"Ценность проекта Королева не только в том, что Советский Союз вывел спутник, вывел первого человека в космос. Она в том, что, по сути, с помощью космического проекта Королева страна обеспечила себе вторую индустриализацию и мощный научный и образовательный рывок. Вот в этом была непонятая ценность", - отметил Ионин.
Он заключил, что для того, чтобы внести какую-то ясность в ситуацию, "Роскосмосу" следовало бы провести аудит своих проектов, так или иначе связанных с освоением Луны, чтобы понять, как они смогут обеспечить технологическое развитие России в соответствии с национальными целями страны.
 
РоссияЛунаАндрей ИонинКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАСША
 
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