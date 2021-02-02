Эксперт оценил необходимость освоения Луны
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuЛуна в небе над Лос-Анджелесом
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ни американская, ни российская лунные программы не оправдывают средств, которые будут на них потрачены, результат от их выполнения не принесет пользы ни странам в отдельности, ни человечеству в целом, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймет "смысла призового фонда". В своем Telegram-канале он написал, что ранее руководство НАСА и американские политики неоднократно затруднялись объяснить ему, "зачем им снова понадобилось на Луну".
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"Вопрос зачем тратить колоссальные деньги на лунную программу, является ключевым, потому что средства бюджетные. Над ним бьются и в США, и в России на протяжении уже минимум двадцати лет … надо объяснить всем - СМИ, налогоплательщикам, экспертам, зачем государство берет эти деньги из бюджета и тратит их на лунную программу", - сказал Ионин.
"Ни в Соединенных Штатах, ни в России, несмотря на колоссальные ресурсы интеллектуальные, брошенные на решение, поиск ответа на этот вопрос, ответа нет. Потому что в рамках стандартной космической парадигмы его нет в принципе", - добавил он.
Эксперт уверен, что столь обширная космическая программа может иметь только два обоснования. Одно из них – интересы всего человечества, снижение рисков для цивилизации, обладающей способностью летать к другим планетам. Но о таком не заявляют ни в Роскосмосе, ни в НАСА. Единственный человек, который, по словам Ионина, позиционирует свой проект, как мероприятие общечеловеческого масштаба, это Илон Маск.
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Вторым обоснованием может быть технологическое развитие страны, которое обеспечит комплексная программа. Эксперт считает, что космонавтика аккумулирует достижения различных дисциплин и отраслей. Поэтому реализация лунной программы должна дать развитие науке, технике, экономике и образованию, как это было в 50-е и 60-е годы.
"Ценность проекта Королева не только в том, что Советский Союз вывел спутник, вывел первого человека в космос. Она в том, что, по сути, с помощью космического проекта Королева страна обеспечила себе вторую индустриализацию и мощный научный и образовательный рывок. Вот в этом была непонятая ценность", - отметил Ионин.
Он заключил, что для того, чтобы внести какую-то ясность в ситуацию, "Роскосмосу" следовало бы провести аудит своих проектов, так или иначе связанных с освоением Луны, чтобы понять, как они смогут обеспечить технологическое развитие России в соответствии с национальными целями страны.