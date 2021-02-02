https://ria.ru/20210202/lopez-1595716211.html
СМИ: Дженнифер Лопес сыграет главную роль в боевике в духе "Леона"
СМИ: Дженнифер Лопес сыграет главную роль в боевике в духе "Леона"
СМИ узнали, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес сыграет главную роль в предстоящем боевике "Мать" стриминговой платформы Netflix, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:23
2021-02-02T18:23
2021-02-02T18:23
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натали портман
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дженнифер лопес
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес сыграет главную роль в предстоящем боевике "Мать" стриминговой платформы Netflix, сообщает Deadline. По информации издания, Лопес также будет продюсировать этот проект. Снимет ленту Ники Каро, создавшая "Мулан", "Оседлавшего кита", "Северную страну" и другие фильмы. Сценарий написала Миша Грин, известная по работе над хоррор-сериалом "Страна Лавкрафта".Известно, что актриса исполнит роль наемницы, долгое время скрывавшейся от врагов. Но ей придется выйти из укрытия, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад.В Deadline подчеркивают, что "Мать" будет создана в духе драмы Люка Бессона "Леон" с Жаном Рено и Натали Портман в главных ролях. Это не единственное сотрудничество Дженнифер Лопес с Netflix. Ранее было объявлено, что ей досталась главная роль в адаптации романа Изабеллы Мальдонадо "Шифр" (The Cipher).
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РИА Новости
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РИА Новости
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netflix, натали портман, люк бессон, кино и сериалы, новости культуры, дженнифер лопес
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости.
СМИ узнали, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес сыграет главную роль в предстоящем боевике "Мать" стриминговой платформы Netflix, сообщает
Deadline.
По информации издания, Лопес также будет продюсировать этот проект. Снимет ленту Ники Каро, создавшая "Мулан", "Оседлавшего кита", "Северную страну" и другие фильмы. Сценарий написала Миша Грин, известная по работе над хоррор-сериалом "Страна Лавкрафта".
Известно, что актриса исполнит роль наемницы, долгое время скрывавшейся от врагов. Но ей придется выйти из укрытия, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад.
В Deadline подчеркивают, что "Мать" будет создана в духе драмы Люка Бессона "Леон" с Жаном Рено и Натали Портман в главных ролях.
Это не единственное сотрудничество Дженнифер Лопес с Netflix. Ранее было объявлено, что ей досталась главная роль в адаптации романа Изабеллы Мальдонадо "Шифр" (The Cipher).