https://ria.ru/20210202/lopez-1595716211.html

СМИ: Дженнифер Лопес сыграет главную роль в боевике в духе "Леона"

СМИ: Дженнифер Лопес сыграет главную роль в боевике в духе "Леона"

СМИ узнали, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес сыграет главную роль в предстоящем боевике "Мать" стриминговой платформы Netflix, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:23

2021-02-02T18:23

2021-02-02T18:23

netflix

натали портман

люк бессон

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кино и сериалы

новости культуры

дженнифер лопес

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес сыграет главную роль в предстоящем боевике "Мать" стриминговой платформы Netflix, сообщает Deadline. По информации издания, Лопес также будет продюсировать этот проект. Снимет ленту Ники Каро, создавшая "Мулан", "Оседлавшего кита", "Северную страну" и другие фильмы. Сценарий написала Миша Грин, известная по работе над хоррор-сериалом "Страна Лавкрафта".Известно, что актриса исполнит роль наемницы, долгое время скрывавшейся от врагов. Но ей придется выйти из укрытия, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад.В Deadline подчеркивают, что "Мать" будет создана в духе драмы Люка Бессона "Леон" с Жаном Рено и Натали Портман в главных ролях. Это не единственное сотрудничество Дженнифер Лопес с Netflix. Ранее было объявлено, что ей досталась главная роль в адаптации романа Изабеллы Мальдонадо "Шифр" (The Cipher).

https://ria.ru/20210126/formula1-1594618140.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, натали портман, люк бессон, кино и сериалы, новости культуры, дженнифер лопес