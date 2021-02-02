https://ria.ru/20210202/lavrov-1595693698.html

Лавров призвал главу МИД Швеции честно обсудить ситуацию с Навальным

Лавров призвал главу МИД Швеции честно обсудить ситуацию с Навальным

Россия хочет честно и открыто обсудить со Швецией ситуацию с Алексеем Навальным, но та не отвечает на запросы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:52

2021-02-02T15:52

2021-02-02T16:01

госпитализация алексея навального

россия

анн линде (мид швеции)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

швеция

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия хочет честно и открыто обсудить со Швецией ситуацию с Алексеем Навальным, но та не отвечает на запросы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече со шведской коллегой Анн Линде.Он отметил, что Запад так и не представил никакой информации, которая показала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства. А ссылки на то, что это секретные сведения, или на то, что сам пациент не разрешает передавать их, дают основания полагать, что все это инсценировка, добавил министр. "Нет ответа и на наш запрос о том, на каких основаниях и каким образом шведская военная лаборатория сделала вывод о том, что господин Навальный был отравлен неким новым веществом из так называемой группы "Новичок". Это совсем не вписывается в правило о транспарентности, в этом и любом другом вопросе, с которыми выступают наши германские и прочие коллеги, но сами не хотят быть транспарантными в тех выводах, которые они используют для продвижения антироссийской позиции", — сказал Лавров.В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а затем выписался из больницы.Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По запросу Берлина анализ провела и Организация по запрещению химического оружия, которая заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Навальный 17 января вернулся в Россию, и его сразу же задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд заключил блогера под стражу на 30 суток. Основанием для ареста стало нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". ФСИН направил в суд представление о замене условного срока реальным, Генпрокуратура поддержала это требование.У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса", о растрате 16 миллионов рублей, и по делу "Ив Роше", о хищении более 30 миллионов рублей. Виновным блогер себя не признает и называет свое преследование политически мотивированным.МИД ранее советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а Лавров отмечал, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отмечал, что в Кремле не намерены прислушиваться к этим заявлениям.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595639138.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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госпитализация алексея навального, россия, анн линде (мид швеции), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, швеция