В Крыму три сотрудника полиции погибли в ДТП
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария произошла вечером во вторник на автодороге Кировское-Приветное Кировского района.
31 января, 19:04В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовиком
"Водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь при объезде препятствия, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин", - говорится в сообщении.
"По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, еще один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение", - добавили в ведомстве.
При этом водитель и пассажир Skoda Fabia также получили телесные повреждения. По факту дорожной аварии начата проверка.
30 января, 22:58В Пензенской области в ДТП погибли два человека