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В Крыму три сотрудника полиции погибли в ДТП
В Крыму три сотрудника полиции погибли в ДТП
Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:53
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республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла вечером во вторник на автодороге Кировское-Приветное Кировского района."По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, еще один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение", - добавили в ведомстве.При этом водитель и пассажир Skoda Fabia также получили телесные повреждения. По факту дорожной аварии начата проверка.
https://ria.ru/20210131/avariya-1595400635.html
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россия, республика крым, происшествия

В Крыму три сотрудника полиции погибли в ДТП

20:53 02.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария произошла вечером во вторник на автодороге Кировское-Приветное Кировского района.
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"Водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь при объезде препятствия, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, еще один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение", - добавили в ведомстве.
При этом водитель и пассажир Skoda Fabia также получили телесные повреждения. По факту дорожной аварии начата проверка.
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