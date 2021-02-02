https://ria.ru/20210202/krym-1595754769.html

В Крыму три сотрудника полиции погибли в ДТП

В Крыму три сотрудника полиции погибли в ДТП

Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:53

2021-02-02T20:53

2021-02-02T20:53

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла вечером во вторник на автодороге Кировское-Приветное Кировского района."По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, еще один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение", - добавили в ведомстве.При этом водитель и пассажир Skoda Fabia также получили телесные повреждения. По факту дорожной аварии начата проверка.

https://ria.ru/20210131/avariya-1595400635.html

https://ria.ru/20210130/dtp-1595319773.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, происшествия