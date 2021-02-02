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Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
Нередко бывает, что, поддавшись на заманчивые предложения банков, человек берет кредит, хотя необходимости в нем нет. Если вы понимаете, что деньги вам не нужны РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T02:15
2021-02-02T02:15
2021-02-02T12:19
россия
василий уткин
кредиты
банки
общество
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Россиянам дали совет по отказу от кредита
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Нередко бывает, что, поддавшись на заманчивые предложения банков, человек берет кредит, хотя необходимости в нем нет. Если вы понимаете, что деньги вам не нужны и есть сомнения, что вы сможете их отдать, лучше всего сразу расторгнуть соглашение с банком, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Банки не вправе отказать в досрочном погашении, однако могут ввести мораторий на закрытие кредита в несколько первых месяцев или потребовать уплатить проценты за использованные дни. Если это указано в договоре, изменить ситуацию не получится. А вот до заключения договора отказаться от кредита можно в любое время без каких-либо санкций, даже если менеджеры пытаются убедить вас в обратном."Ситуация с целевым займом более сложная. Например, если человек оформил ипотеку и банк перечислил деньги на его счет или выдал наличными, то процедура возврата аналогична потребительскому займу. Если же денежные средства уже использовались в качестве первоначального взноса, то вернуть их будет довольно сложно", — отметил Уткин.Если застройщика-юрлицо еще можно убедить пойти навстречу, то сделать это, если продавец — частное лицо, крайне сложно. В такой ситуации лучше всего продать ипотечную квартиру и погасить долг досрочно, заключил он.
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россия, василий уткин, кредиты, банки, общество
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Нередко бывает, что, поддавшись на заманчивые предложения банков, человек берет кредит, хотя необходимости в нем нет. Если вы понимаете, что деньги вам не нужны и есть сомнения, что вы сможете их отдать, лучше всего сразу расторгнуть соглашение с банком, рассказал агентству "Прайм
" ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
"Если клиент уже успел получить денежные средства, то беспрепятственно расторгнуть договор можно в течение 14 дней после его подписания. Это предусмотрено законом. К слову, в течение этого срока можно отказаться и от навязанных с кредитом услуг, вроде страховки. Если же прошло больше времени, то формально оформить возврат уже не получится", — заявил юрист.
Банки не вправе отказать в досрочном погашении, однако могут ввести мораторий на закрытие кредита в несколько первых месяцев или потребовать уплатить проценты за использованные дни. Если это указано в договоре, изменить ситуацию не получится. А вот до заключения договора отказаться от кредита можно в любое время без каких-либо санкций, даже если менеджеры пытаются убедить вас в обратном.
"Ситуация с целевым займом более сложная. Например, если человек оформил ипотеку и банк перечислил деньги на его счет или выдал наличными, то процедура возврата аналогична потребительскому займу. Если же денежные средства уже использовались в качестве первоначального взноса, то вернуть их будет довольно сложно", — отметил Уткин.
Если застройщика-юрлицо еще можно убедить пойти навстречу, то сделать это, если продавец — частное лицо, крайне сложно. В такой ситуации лучше всего продать ипотечную квартиру и погасить долг досрочно, заключил он.