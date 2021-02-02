https://ria.ru/20210202/kredity-1595595320.html

Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита

Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита

Нередко бывает, что, поддавшись на заманчивые предложения банков, человек берет кредит, хотя необходимости в нем нет. Если вы понимаете, что деньги вам не нужны РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T02:15

2021-02-02T02:15

2021-02-02T12:19

россия

василий уткин

кредиты

банки

общество

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Россиянам дали совет по отказу от кредита

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Нередко бывает, что, поддавшись на заманчивые предложения банков, человек берет кредит, хотя необходимости в нем нет. Если вы понимаете, что деньги вам не нужны и есть сомнения, что вы сможете их отдать, лучше всего сразу расторгнуть соглашение с банком, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Банки не вправе отказать в досрочном погашении, однако могут ввести мораторий на закрытие кредита в несколько первых месяцев или потребовать уплатить проценты за использованные дни. Если это указано в договоре, изменить ситуацию не получится. А вот до заключения договора отказаться от кредита можно в любое время без каких-либо санкций, даже если менеджеры пытаются убедить вас в обратном."Ситуация с целевым займом более сложная. Например, если человек оформил ипотеку и банк перечислил деньги на его счет или выдал наличными, то процедура возврата аналогична потребительскому займу. Если же денежные средства уже использовались в качестве первоначального взноса, то вернуть их будет довольно сложно", — отметил Уткин.Если застройщика-юрлицо еще можно убедить пойти навстречу, то сделать это, если продавец — частное лицо, крайне сложно. В такой ситуации лучше всего продать ипотечную квартиру и погасить долг досрочно, заключил он.

https://ria.ru/20210114/kredit-1592949372.html

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россия, василий уткин, кредиты, банки, общество