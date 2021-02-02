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Губернатор заинтересовался ситуацией с некачественной водой в Красноярске
Губернатор заинтересовался ситуацией с некачественной водой в Красноярске
Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил беспокойство сложившейся ситуацией с некачественной питьевой водой, попавшей в часть домов Красноярска,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:43
2021-02-02T16:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр усс
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил беспокойство сложившейся ситуацией с некачественной питьевой водой, попавшей в часть домов Красноярска, после чего более 50 человек заболели острой кишечной инфекцией.Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации в СМИ о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. Согласно данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека.Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование по ситуации и взяли пробы воды. Компания-поставщик воды "КрасКом" заявила, что дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали ее безопасность. В то же время ранее в компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр усс, красноярский край, красноярск

Губернатор заинтересовался ситуацией с некачественной водой в Красноярске

16:43 02.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил беспокойство сложившейся ситуацией с некачественной питьевой водой, попавшей в часть домов Красноярска, после чего более 50 человек заболели острой кишечной инфекцией.
Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации в СМИ о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. Согласно данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека.
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"Качество водопроводной воды всегда было предметом гордости красноярцев. Тем большее беспокойство вызывают сообщения об отравлении людей в Октябрьском районе. Уже говорится о 53 случаях острой кишечной инфекции… Надо немедленно в этом разобраться! На раскачку уходит слишком много времени. Первые жалобы от людей начали поступать еще в выходные, а засуетились "ответственные лица" только сегодня. Жду от главы города и эксплуатирующих организаций оперативных и действенных мер", - написал Усс у себя в Instagram.

Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование по ситуации и взяли пробы воды. Компания-поставщик воды "КрасКом" заявила, что дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали ее безопасность. В то же время ранее в компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр УссКрасноярский крайКрасноярск
 
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