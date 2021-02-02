https://ria.ru/20210202/krasnoyarsk-1595707304.html

Губернатор заинтересовался ситуацией с некачественной водой в Красноярске

Губернатор заинтересовался ситуацией с некачественной водой в Красноярске

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил беспокойство сложившейся ситуацией с некачественной питьевой водой, попавшей в часть домов Красноярска,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:43

2021-02-02T16:43

2021-02-02T16:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр усс

красноярский край

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590505306_0:133:2877:1751_1920x0_80_0_0_427505b29b367bb614a0d4a2e5b6f074.jpg

КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил беспокойство сложившейся ситуацией с некачественной питьевой водой, попавшей в часть домов Красноярска, после чего более 50 человек заболели острой кишечной инфекцией.Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации в СМИ о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. Согласно данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека.Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование по ситуации и взяли пробы воды. Компания-поставщик воды "КрасКом" заявила, что дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали ее безопасность. В то же время ранее в компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.

https://ria.ru/20210201/selo-1595442233.html

https://ria.ru/20210128/transport-1594935990.html

россия

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр усс, красноярский край, красноярск