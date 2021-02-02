Губернатор заинтересовался ситуацией с некачественной водой в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил беспокойство сложившейся ситуацией с некачественной питьевой водой, попавшей в часть домов Красноярска, после чего более 50 человек заболели острой кишечной инфекцией.
Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации в СМИ о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. Согласно данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека.
"Качество водопроводной воды всегда было предметом гордости красноярцев. Тем большее беспокойство вызывают сообщения об отравлении людей в Октябрьском районе. Уже говорится о 53 случаях острой кишечной инфекции… Надо немедленно в этом разобраться! На раскачку уходит слишком много времени. Первые жалобы от людей начали поступать еще в выходные, а засуетились "ответственные лица" только сегодня. Жду от главы города и эксплуатирующих организаций оперативных и действенных мер", - написал Усс у себя в Instagram.
Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование по ситуации и взяли пробы воды. Компания-поставщик воды "КрасКом" заявила, что дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали ее безопасность. В то же время ранее в компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.