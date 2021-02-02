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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595689361.html
Эксперт оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 весной
Эксперт оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 весной
Заболеваемость коронавирусом может вырасти в конце марта или начале апреля, не допустить это поможет вакцинация, рассказал ведущий специалист НИЦ эпидемиологии... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:33
2021-02-02T15:33
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом может вырасти в конце марта или начале апреля, не допустить это поможет вакцинация, рассказал ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын."Я очень боюсь, это мое мнение, что некоторая волна в России еще возможна. И сбить ее может только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Эксперт пояснил, что в РФ довольно холодный климат, еще не наступила "классическая весенняя слякоть", которая, как показала еще первая волна, является самой благоприятной средой в том числе для коронавируса."Это единственная серьезная большая опасность для России в деле коронавирусной инфекции, которая сейчас может быть просмотрена и предусмотрена", - уточнил Лисицын, отметив, что ожидать повышения роста заболеваемости можно в 20-х числах марта - начале апреля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Эксперт оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 весной

15:33 02.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом может вырасти в конце марта или начале апреля, не допустить это поможет вакцинация, рассказал ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.
"Я очень боюсь, это мое мнение, что некоторая волна в России еще возможна. И сбить ее может только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Эксперт пояснил, что в РФ довольно холодный климат, еще не наступила "классическая весенняя слякоть", которая, как показала еще первая волна, является самой благоприятной средой в том числе для коронавируса.
"Это единственная серьезная большая опасность для России в деле коронавирусной инфекции, которая сейчас может быть просмотрена и предусмотрена", - уточнил Лисицын, отметив, что ожидать повышения роста заболеваемости можно в 20-х числах марта - начале апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 14:48
В Минздраве ожидают рост заболеваемости гриппом весной
 
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