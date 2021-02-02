https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595689361.html
Эксперт оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 весной
Эксперт оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 весной
Заболеваемость коронавирусом может вырасти в конце марта или начале апреля, не допустить это поможет вакцинация, рассказал ведущий специалист НИЦ эпидемиологии... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:33
2021-02-02T15:33
2021-02-02T15:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_a18effc8b8b11c5e24b6adaacfa0558e.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом может вырасти в конце марта или начале апреля, не допустить это поможет вакцинация, рассказал ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын."Я очень боюсь, это мое мнение, что некоторая волна в России еще возможна. И сбить ее может только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Эксперт пояснил, что в РФ довольно холодный климат, еще не наступила "классическая весенняя слякоть", которая, как показала еще первая волна, является самой благоприятной средой в том числе для коронавируса."Это единственная серьезная большая опасность для России в деле коронавирусной инфекции, которая сейчас может быть просмотрена и предусмотрена", - уточнил Лисицын, отметив, что ожидать повышения роста заболеваемости можно в 20-х числах марта - начале апреля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/gripp-1594962664.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_299:0:2875:1932_1920x0_80_0_0_2efd021ded809071e7e36f1315013667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество