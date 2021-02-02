https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595689361.html

Эксперт оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 весной

Эксперт оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 весной

Заболеваемость коронавирусом может вырасти в конце марта или начале апреля, не допустить это поможет вакцинация, рассказал ведущий специалист НИЦ эпидемиологии... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:33

2021-02-02T15:33

2021-02-02T15:33

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом может вырасти в конце марта или начале апреля, не допустить это поможет вакцинация, рассказал ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын."Я очень боюсь, это мое мнение, что некоторая волна в России еще возможна. И сбить ее может только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Эксперт пояснил, что в РФ довольно холодный климат, еще не наступила "классическая весенняя слякоть", которая, как показала еще первая волна, является самой благоприятной средой в том числе для коронавируса."Это единственная серьезная большая опасность для России в деле коронавирусной инфекции, которая сейчас может быть просмотрена и предусмотрена", - уточнил Лисицын, отметив, что ожидать повышения роста заболеваемости можно в 20-х числах марта - начале апреля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/gripp-1594962664.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество