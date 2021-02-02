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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595661886.html
В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19
В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19
В России свободны 33,6 процента коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:36
2021-02-02T14:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В России свободны 33,6 процента коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.Он уточнил, что освобождающиеся койки должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы — для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю.За минувшие сутки в России выявили 16 643 новых случая заражения коронавирусом. Впервые с конца октября выявили количество зафиксированных случаев COVID составило меньше 17 тысяч.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60 процентов россиян. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее 25 процентов от населения во всех регионах.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.В январе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

13:36 02.02.2021 (обновлено: 14:13 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВременный госпиталь COVID-19 в "Крылатском"
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В России свободны 33,6 процента коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.
Он уточнил, что освобождающиеся койки должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы — для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю.
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За минувшие сутки в России выявили 16 643 новых случая заражения коронавирусом. Впервые с конца октября выявили количество зафиксированных случаев COVID составило меньше 17 тысяч.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60 процентов россиян. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее 25 процентов от населения во всех регионах.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.
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С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.
В январе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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