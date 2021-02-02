https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595661886.html

В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

В России свободны 33,6 процента коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:36

2021-02-02T13:36

2021-02-02T14:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В России свободны 33,6 процента коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.Он уточнил, что освобождающиеся койки должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы — для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю.За минувшие сутки в России выявили 16 643 новых случая заражения коронавирусом. Впервые с конца октября выявили количество зафиксированных случаев COVID составило меньше 17 тысяч.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60 процентов россиян. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее 25 процентов от населения во всех регионах.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.В январе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595634913.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество