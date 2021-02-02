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В Австрии увеличили штраф за отсутствие маски и дистанции с 25 до 90 евро
В Австрии увеличили штраф за отсутствие маски и дистанции с 25 до 90 евро
Штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах увеличен до 90 евро, заявил во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:14
2021-02-02T12:45
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах увеличен до 90 евро, заявил во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Ранее аналогичный штраф составлял 25 евро. В середине января было объявлено об увеличении минимальной дистанции с посторонними до 2 метров, а с 25 января в общественных местах стало обязательным ношение маски типа FFP2.Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник заявил о смягчении жестких ограничительных мер с 8 февраля - на определенных условиях разрешено открыться магазинам, музеям, зоопаркам, а также парикмахерским и аналогичным сервисам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире

В Австрии увеличили штраф за отсутствие маски и дистанции с 25 до 90 евро

12:14 02.02.2021 (обновлено: 12:45 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанкУчастники акции против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в Вене
Участники акции против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в Вене - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах увеличен до 90 евро, заявил во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Ранее аналогичный штраф составлял 25 евро. В середине января было объявлено об увеличении минимальной дистанции с посторонними до 2 метров, а с 25 января в общественных местах стало обязательным ношение маски типа FFP2.
"Каталог штрафов значительно повышается. При неношении защиты носа и рта, то есть маски типа FFP2, или несоблюдении дистанции штраф будет 90 евро", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник заявил о смягчении жестких ограничительных мер с 8 февраля - на определенных условиях разрешено открыться магазинам, музеям, зоопаркам, а также парикмахерским и аналогичным сервисам.
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