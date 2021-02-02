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В Австрии увеличили штраф за отсутствие маски и дистанции с 25 до 90 евро

В Австрии увеличили штраф за отсутствие маски и дистанции с 25 до 90 евро

Штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах увеличен до 90 евро, заявил во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:14

2021-02-02T12:14

2021-02-02T12:45

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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах увеличен до 90 евро, заявил во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Ранее аналогичный штраф составлял 25 евро. В середине января было объявлено об увеличении минимальной дистанции с посторонними до 2 метров, а с 25 января в общественных местах стало обязательным ношение маски типа FFP2.Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник заявил о смягчении жестких ограничительных мер с 8 февраля - на определенных условиях разрешено открыться магазинам, музеям, зоопаркам, а также парикмахерским и аналогичным сервисам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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