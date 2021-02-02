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Инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу
РФ подходит к рубежу, после которого в крупных регионах будет наблюдаться лишь снижение заболеваемости коронавирусом; сейчас можно говорить о том, что страна... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:34
2021-02-02T11:34
2021-02-02T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. РФ подходит к рубежу, после которого в крупных регионах будет наблюдаться лишь снижение заболеваемости коронавирусом; сейчас можно говорить о том, что страна находится на плато, и заболеваемость идет по нисходящей, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Он напомнил о том, что еще в ноябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин, а также эксперты Роспотребнадзора говорили о том, что около 50 и более процентов населения крупных городов уже имеют иммунитет к коронавирусу."За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам", - рассказал Вознесенский.Специалист добавил, что, исходя из этих данных, можно прослеживать определенную долю оптимизма в ситуации с заболеваемостью."Если мы будем, опять же, смотреть на цифры заболеваемости, если эти цифры заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то получается, что мы уже вышли на плато и уже идем по нисходящей", - отметил эксперт.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/immunitet-1595016225.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
РФ подходит к рубежу, после которого в крупных регионах будет наблюдаться лишь снижение заболеваемости коронавирусом; сейчас можно говорить о том, что страна находится на плато, и заболеваемость идет по нисходящей, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН
Сергей Вознесенский.
Он напомнил о том, что еще в ноябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин, а также эксперты Роспотребнадзора
говорили о том, что около 50 и более процентов населения крупных городов уже имеют иммунитет к коронавирусу.
"За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам", - рассказал Вознесенский.
Специалист добавил, что, исходя из этих данных, можно прослеживать определенную долю оптимизма в ситуации с заболеваемостью.
"Если мы будем, опять же, смотреть на цифры заболеваемости, если эти цифры заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то получается, что мы уже вышли на плато и уже идем по нисходящей", - отметил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.