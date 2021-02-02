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В Москве за сутки госпитализировали 997 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 997 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 997 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:30
2021-02-02T11:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 997 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 997 человек с COVID-19

11:30 02.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 997 человек с коронавирусом, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 5012 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 824 623. В Москве выявлен 1701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 997 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в столице скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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