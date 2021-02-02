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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595631766.html
В России впервые с октября выявили менее 17 тысяч случаев COVID-19
В России впервые с октября выявили менее 17 тысяч случаев COVID-19
За сутки в России выявили 16 643 новых случая COVID-19, сообщили в оперштабе. Впервые с 28 октября показатель ниже 17 тысяч. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:22
2021-02-02T12:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. За сутки в России выявили 16 643 новых случая COVID-19, сообщили в оперштабе. Впервые с 28 октября показатель ниже 17 тысяч.Темп прироста снизился до 0,43 процента, почти у десяти процентов нет симптомов. Умерли 539 человек, поправились 22 372.Больше всего новых пациентов в Москве (1701 человек, днем ранее было 2037), Санкт-Петербурге (1484) и Подмосковье (1053), меньше всего в Ненецком автономном округе (шесть), на Чукотке (пять) и на Алтае (один).Всего с марта в стране заразились 3 884 730 человек, из них более 3,3 миллиона выписались, свыше 74 тысяч спасти не удалось.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 102,5 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 103,5 миллиона.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России впервые с октября выявили менее 17 тысяч случаев COVID-19

11:22 02.02.2021 (обновлено: 12:46 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. За сутки в России выявили 16 643 новых случая COVID-19, сообщили в оперштабе. Впервые с 28 октября показатель ниже 17 тысяч.
Темп прироста снизился до 0,43 процента, почти у десяти процентов нет симптомов. Умерли 539 человек, поправились 22 372.
Больше всего новых пациентов в Москве (1701 человек, днем ранее было 2037), Санкт-Петербурге (1484) и Подмосковье (1053), меньше всего в Ненецком автономном округе (шесть), на Чукотке (пять) и на Алтае (один).
Всего с марта в стране заразились 3 884 730 человек, из них более 3,3 миллиона выписались, свыше 74 тысяч спасти не удалось.
Работа врачей в красной зоне Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 102,5 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 103,5 миллиона.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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