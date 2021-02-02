https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595631766.html

В России впервые с октября выявили менее 17 тысяч случаев COVID-19

В России впервые с октября выявили менее 17 тысяч случаев COVID-19

За сутки в России выявили 16 643 новых случая COVID-19, сообщили в оперштабе. Впервые с 28 октября показатель ниже 17 тысяч. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:22

2021-02-02T11:22

2021-02-02T12:46

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. За сутки в России выявили 16 643 новых случая COVID-19, сообщили в оперштабе. Впервые с 28 октября показатель ниже 17 тысяч.Темп прироста снизился до 0,43 процента, почти у десяти процентов нет симптомов. Умерли 539 человек, поправились 22 372.Больше всего новых пациентов в Москве (1701 человек, днем ранее было 2037), Санкт-Петербурге (1484) и Подмосковье (1053), меньше всего в Ненецком автономном округе (шесть), на Чукотке (пять) и на Алтае (один).Всего с марта в стране заразились 3 884 730 человек, из них более 3,3 миллиона выписались, свыше 74 тысяч спасти не удалось.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 102,5 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 103,5 миллиона.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595634913.html

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2021

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Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-02T11:22 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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