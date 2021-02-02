Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210202/kompensatsiya-1595674997.html
Подмосковные бизнесмены получат компенсацию за маркетплейсы
Подмосковные бизнесмены получат компенсацию за маркетплейсы
Бизнесмены Московской области смогут получить частичную компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок в сети интернет, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:30
2021-02-02T14:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Бизнесмены Московской области смогут получить частичную компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок в сети интернет, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Как отметили в ведомстве, на мероприятие из областного бюджета выделено более 45 миллионов рублей. Возместить можно до 50% расходов на комиссию маркетплейсов. Компенсации подлежат затраты текущего года. Максимальный размер субсидии составит 500 тысяч рублей."Цель субсидии - диверсификация рынков сбыта продукции производителей, повышение стабильности торговых операций компаний в условиях возможных ограничений продаж офлайн сектора. Мы считаем, что наиболее эффективной указанная мера поддержки будет для самозанятых граждан и микропредприятий", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что торговые площадки, при размещении на которых можно получить компенсацию, должны иметь не менее 1 тысячи поставщиков и собственную или привлеченную службу доставки. Комиссия маркетплейса должна составлять не более 20%.
https://ria.ru/20210202/podmoskove-1595647025.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), экономика

Подмосковные бизнесмены получат компенсацию за маркетплейсы

14:30 02.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Бизнесмены Московской области смогут получить частичную компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок в сети интернет, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Как отметили в ведомстве, на мероприятие из областного бюджета выделено более 45 миллионов рублей. Возместить можно до 50% расходов на комиссию маркетплейсов. Компенсации подлежат затраты текущего года. Максимальный размер субсидии составит 500 тысяч рублей.
"Цель субсидии - диверсификация рынков сбыта продукции производителей, повышение стабильности торговых операций компаний в условиях возможных ограничений продаж офлайн сектора. Мы считаем, что наиболее эффективной указанная мера поддержки будет для самозанятых граждан и микропредприятий", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что торговые площадки, при размещении на которых можно получить компенсацию, должны иметь не менее 1 тысячи поставщиков и собственную или привлеченную службу доставки. Комиссия маркетплейса должна составлять не более 20%.
Заснеженное поле и лес в районе деревни Гимрека - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
12:23Новости Подмосковья
Посевная площадь земель в Подмосковье увеличится на 9%
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Заседание суда по делу Навального проходит в МосквеЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о санкциях против "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
Лента новостейМолния