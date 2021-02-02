https://ria.ru/20210202/kompensatsiya-1595674997.html
Подмосковные бизнесмены получат компенсацию за маркетплейсы
Подмосковные бизнесмены получат компенсацию за маркетплейсы
Бизнесмены Московской области смогут получить частичную компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок в сети интернет, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:30
2021-02-02T14:30
2021-02-02T14:30
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Бизнесмены Московской области смогут получить частичную компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок в сети интернет, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Как отметили в ведомстве, на мероприятие из областного бюджета выделено более 45 миллионов рублей. Возместить можно до 50% расходов на комиссию маркетплейсов. Компенсации подлежат затраты текущего года. Максимальный размер субсидии составит 500 тысяч рублей."Цель субсидии - диверсификация рынков сбыта продукции производителей, повышение стабильности торговых операций компаний в условиях возможных ограничений продаж офлайн сектора. Мы считаем, что наиболее эффективной указанная мера поддержки будет для самозанятых граждан и микропредприятий", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что торговые площадки, при размещении на которых можно получить компенсацию, должны иметь не менее 1 тысячи поставщиков и собственную или привлеченную службу доставки. Комиссия маркетплейса должна составлять не более 20%.
https://ria.ru/20210202/podmoskove-1595647025.html
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московская область (подмосковье), экономика
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости.
Бизнесмены Московской области
смогут получить частичную компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок в сети интернет, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Как отметили в ведомстве, на мероприятие из областного бюджета выделено более 45 миллионов рублей. Возместить можно до 50% расходов на комиссию маркетплейсов. Компенсации подлежат затраты текущего года. Максимальный размер субсидии составит 500 тысяч рублей.
"Цель субсидии - диверсификация рынков сбыта продукции производителей, повышение стабильности торговых операций компаний в условиях возможных ограничений продаж офлайн сектора. Мы считаем, что наиболее эффективной указанная мера поддержки будет для самозанятых граждан и микропредприятий", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что торговые площадки, при размещении на которых можно получить компенсацию, должны иметь не менее 1 тысячи поставщиков и собственную или привлеченную службу доставки. Комиссия маркетплейса должна составлять не более 20%.