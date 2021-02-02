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Подросток переболел COVID-19, не выходя из комы
Подросток переболел COVID-19, не выходя из комы
В Великобритании подросток Джозеф Флавилл чуть меньше года назад впал в кому после автокатастрофы и за это время заразился коронавирусом, пишет... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:31
2021-02-02T21:31
2021-02-02T22:17
распространение коронавируса
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Великобритании подросток Джозеф Флавилл чуть меньше года назад впал в кому после автокатастрофы и за это время заразился коронавирусом, пишет StaffordshireLive.По словам его родственников, недавно он вышел из комы, "пропустив" всю пандемию.Также во время курса реабилитации у него диагностировали COVID-19. Теперь подросток находится на изоляции в специализированной больнице. Связь с семьей он поддерживает только через интернет. По словам его родных, до автомобильной аварии мальчик активно занимался спортом. Они надеются, что Флавилл вернется к физиотерапии и быстро пойдет на поправку.
https://ria.ru/20210123/covid-19-1594293346.html
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