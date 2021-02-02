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Подросток переболел COVID-19, не выходя из комы
Подросток переболел COVID-19, не выходя из комы
В Великобритании подросток Джозеф Флавилл чуть меньше года назад впал в кому после автокатастрофы и за это время заразился коронавирусом, пишет... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:31
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Великобритании подросток Джозеф Флавилл чуть меньше года назад впал в кому после автокатастрофы и за это время заразился коронавирусом, пишет StaffordshireLive.По словам его родственников, недавно он вышел из комы, "пропустив" всю пандемию.Также во время курса реабилитации у него диагностировали COVID-19. Теперь подросток находится на изоляции в специализированной больнице. Связь с семьей он поддерживает только через интернет. По словам его родных, до автомобильной аварии мальчик активно занимался спортом. Они надеются, что Флавилл вернется к физиотерапии и быстро пойдет на поправку.
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здоровье - общество, великобритания

Подросток переболел COVID-19, не выходя из комы

21:31 02.02.2021 (обновлено: 22:17 02.02.2021)
 
© Depositphotos / sudok1В больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Великобритании подросток Джозеф Флавилл чуть меньше года назад впал в кому после автокатастрофы и за это время заразился коронавирусом, пишет StaffordshireLive.
По словам его родственников, недавно он вышел из комы, "пропустив" всю пандемию.

"Мы до сих пор не уверены, понимает ли он, каких масштабов эпидемия произошла на Земле и зачем введены карантинные меры, он ведь "проспал" всю эпидемию", — рассказали родители Флавилла журналистам.

Также во время курса реабилитации у него диагностировали COVID-19. Теперь подросток находится на изоляции в специализированной больнице. Связь с семьей он поддерживает только через интернет.
По словам его родных, до автомобильной аварии мальчик активно занимался спортом. Они надеются, что Флавилл вернется к физиотерапии и быстро пойдет на поправку.
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