https://ria.ru/20210202/keshbek-1595643692.html
Эксперты предлагают включить санатории в программу кешбэка
Эксперты предлагают включить санатории в программу кешбэка
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) предлагает в 2021 году включить в программу туристического кешбэка все санатории России,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:41
2021-02-02T15:41
2021-02-02T15:41
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) предлагает в 2021 году включить в программу туристического кешбэка все санатории России, говорится в адресованном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письме организации.В 2020 году в программе туристического кешбэка участвовали только те оздоровительные учреждения, которые входят в Федеральный перечень туробъектов. В этом году АОТ просит рассмотреть возможность включения в акцию субсидирования поездок по стране все санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на право осуществления медицинской деятельности по такому профилю."Это будет способствовать не только решению задачи качественного восстановления здоровья большего числа граждан после перенесенной коронавирусной инфекции, но и послужит дополнительной поддержкой отрасли", — подчеркивается в документе.Эксперты отмечают, что в сложившейся экономической ситуации далеко не все наши граждане могут позволить себе пройти за свой счет такую реабилитацию.
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
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кешбэк, курорт, россия, туризм, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) предлагает в 2021 году включить в программу туристического кешбэка все санатории России, говорится в адресованном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письме организации.
В 2020 году в программе туристического кешбэка участвовали только те оздоровительные учреждения, которые входят в Федеральный перечень туробъектов. В этом году АОТ просит рассмотреть возможность включения в акцию субсидирования поездок по стране все санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на право осуществления медицинской деятельности по такому профилю.
"Это будет способствовать не только решению задачи качественного восстановления здоровья большего числа граждан после перенесенной коронавирусной инфекции, но и послужит дополнительной поддержкой отрасли", — подчеркивается в документе.
Эксперты отмечают, что в сложившейся экономической ситуации далеко не все наши граждане могут позволить себе пройти за свой счет такую реабилитацию.