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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/karantin-1595611557.html
В России 27 школ закрыты на карантин по COVID-19
В России 27 школ закрыты на карантин по COVID-19
Почти в 30 российских школах сохраняются карантинные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса, следует из инфографики министерства... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:06
2021-02-02T09:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
образование - общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Почти в 30 российских школах сохраняются карантинные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса, следует из инфографики министерства просвещения."Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - следует из данных, опубликованных в Telegram-канале министерства "Большая перемена РФ".Отмечается, что это всего 0,07% от общего числа школ в стране. Среди отдельных классов на карантин ушли 0,53%.Восемь школ ушли на карантин 1 февраля, вышли четыре, добавляется в инфографике.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, образование - общество

В России 27 школ закрыты на карантин по COVID-19

09:06 02.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодготовка в московской общеобразовательной школе №2107 к возобновлению очного обучения
Подготовка в московской общеобразовательной школе №2107 к возобновлению очного обучения - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Почти в 30 российских школах сохраняются карантинные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса, следует из инфографики министерства просвещения.
"Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - следует из данных, опубликованных в Telegram-канале министерства "Большая перемена РФ".
Отмечается, что это всего 0,07% от общего числа школ в стране. Среди отдельных классов на карантин ушли 0,53%.
Восемь школ ушли на карантин 1 февраля, вышли четыре, добавляется в инфографике.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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