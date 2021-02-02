https://ria.ru/20210202/karantin-1595611557.html

В России 27 школ закрыты на карантин по COVID-19

В России 27 школ закрыты на карантин по COVID-19

Почти в 30 российских школах сохраняются карантинные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса, следует из инфографики министерства... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:06

2021-02-02T09:06

2021-02-02T09:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

образование - общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Почти в 30 российских школах сохраняются карантинные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса, следует из инфографики министерства просвещения."Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - следует из данных, опубликованных в Telegram-канале министерства "Большая перемена РФ".Отмечается, что это всего 0,07% от общего числа школ в стране. Среди отдельных классов на карантин ушли 0,53%.Восемь школ ушли на карантин 1 февраля, вышли четыре, добавляется в инфографике.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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