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https://ria.ru/20210202/kalyagin-1595623601.html
Театр "Et Cetera" под руководством Калягина отмечает день рождения
Театр "Et Cetera" под руководством Калягина отмечает день рождения
Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста России Александра Калягина 2 февраля отмечает свой 28-ой день рождения, в этот день будет... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:41
2021-02-02T10:41
культура
театр
новости культуры
et cetera
роберт стуруа
василий лановой
александр калягин
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста России Александра Калягина 2 февраля отмечает свой 28-ой день рождения, в этот день будет показан спектакль "Сердце не камень" по пьесе Островского в постановке Григория Дитятковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ровно 28 лет назад в театре была сыграна первая пьеса – "Дядя Ваня" Чехова с участием народного артиста СССР Василия Ланового.Как рассказали в театре, все началось в 90-е, стараниями Калягина, получившего конференц-зал НИИ на втором этаже высотки на Новом Арбате. Изначально сцена была не приспособлена для театральных постановок, однако стараниями Давида Боровского, Эдуарда Качергина, Георгия Алекси-Месхишвили, Эмиля Капелюша, а также главного художника Виктора Дургина, оформлявшего спектакли Анатолия Эфроса, помещение НИИ "превратилось в театр". Там успели поработать такие известные режиссеры, как Роман Козак, Александр Галин, Роберт Стуруа, Александр Морфов, Оскарас Коршуновас и другие.Только 30 ноября 2005 года "Et Cetera" отпраздновал настоящее новоселье, когда получил помещение на Тургеневской площади."Мы хотели, и я думаю, что-то у нас получилось, создать живой открытый театр, существующий вне каких-то догматов, жестких идей, сформулированных манифестов. Театр, вписанный в многоликий мировой театральный процесс, все время развивающийся и меняющийся… Театр, связанный с прошлым, но устремленный в будущее. И так далее, и тому подобное, одним словом, – Et Cetera, когда нет отправной точки и не видно финальной, потому что театр – это всегда многоточие", – приводятся в сообщении театра слова Калягина.
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театр, новости культуры, et cetera, роберт стуруа, василий лановой, александр калягин

Театр "Et Cetera" под руководством Калягина отмечает день рождения

10:41 02.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание московского драматического театра основателя и художественного руководителя Александра Калягина "ET CETERA" в Москве
Здание московского драматического театра основателя и художественного руководителя Александра Калягина ET CETERA в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста России Александра Калягина 2 февраля отмечает свой 28-ой день рождения, в этот день будет показан спектакль "Сердце не камень" по пьесе Островского в постановке Григория Дитятковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
© Фото : министерство культуры РФ Сцена из спектакль "Сердце не камень" Театра “Et Cetera” п/у А. Калягина
 Сцена из спектакль Сердце не камень Театра “Et Cetera” п/у А. Калягина - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : министерство культуры РФ
Сцена из спектакль "Сердце не камень" Театра “Et Cetera” п/у А. Калягина
Ровно 28 лет назад в театре была сыграна первая пьеса – "Дядя Ваня" Чехова с участием народного артиста СССР Василия Ланового.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкБеликова и Лановой в спектакле "Дядя Ваня"
Беликова и Лановой в спектакле Дядя Ваня - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Беликова и Лановой в спектакле "Дядя Ваня"
Как рассказали в театре, все началось в 90-е, стараниями Калягина, получившего конференц-зал НИИ на втором этаже высотки на Новом Арбате. Изначально сцена была не приспособлена для театральных постановок, однако стараниями Давида Боровского, Эдуарда Качергина, Георгия Алекси-Месхишвили, Эмиля Капелюша, а также главного художника Виктора Дургина, оформлявшего спектакли Анатолия Эфроса, помещение НИИ "превратилось в театр".
Там успели поработать такие известные режиссеры, как Роман Козак, Александр Галин, Роберт Стуруа, Александр Морфов, Оскарас Коршуновас и другие.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаслуженный артист России Игорь Золотовицкий (слева) в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля "Блаженный остров" в постановке режиссера Михаила Бычкова в театре "Et Cetera" в Москве.
Спектакль Блаженный остров в театре Et Cetera
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Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий (слева) в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля "Блаженный остров" в постановке режиссера Михаила Бычкова в театре "Et Cetera" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Фото : пресс-служба театра Et CeteraСцена из спектакля "Ревизор. Версия" в театре Et Cetera
Сцена из спектакля Ревизор. Версия в театре Et Cetera
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Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в театре Et Cetera
© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
© Фото : театр "Et Cetera"Спектакль по пьесе Луиджи Пиранделло "Это так (если вам так кажется)", театр "Et Cetera"
Спектакль по пьесе Луиджи Пиранделло Это так (если вам так кажется), театр Et Cetera
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Спектакль по пьесе Луиджи Пиранделло "Это так (если вам так кажется)", театр "Et Cetera"
© Фото : театр "Et Cetera"
© Фото : Олег Хаимов/предоставлено литературной частью театра "Et Cetera"

Сцена из спектакля "Буря" в постановке Роберта Стуруа

Сцена из спектакля Буря
4 из 4

Сцена из спектакля "Буря" в постановке Роберта Стуруа

© Фото : Олег Хаимов/предоставлено литературной частью театра "Et Cetera"
1 из 4
Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий (слева) в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля "Блаженный остров" в постановке режиссера Михаила Бычкова в театре "Et Cetera" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 4
Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в театре Et Cetera
© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
3 из 4
Спектакль по пьесе Луиджи Пиранделло "Это так (если вам так кажется)", театр "Et Cetera"
© Фото : театр "Et Cetera"
4 из 4

Сцена из спектакля "Буря" в постановке Роберта Стуруа

© Фото : Олег Хаимов/предоставлено литературной частью театра "Et Cetera"
Только 30 ноября 2005 года "Et Cetera" отпраздновал настоящее новоселье, когда получил помещение на Тургеневской площади.
"Мы хотели, и я думаю, что-то у нас получилось, создать живой открытый театр, существующий вне каких-то догматов, жестких идей, сформулированных манифестов. Театр, вписанный в многоликий мировой театральный процесс, все время развивающийся и меняющийся… Театр, связанный с прошлым, но устремленный в будущее. И так далее, и тому подобное, одним словом, – Et Cetera, когда нет отправной точки и не видно финальной, потому что театр – это всегда многоточие", – приводятся в сообщении театра слова Калягина.
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КультураТеатрНовости культурыEt CeteraРоберт СтуруаВасилий ЛановойАлександр Калягин
 
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