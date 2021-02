Театр "Et Cetera" под руководством Калягина отмечает день рождения

https://ria.ru/20210202/kalyagin-1595623601.html

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста России Александра Калягина 2 февраля отмечает свой 28-ой день рождения, в этот день будет показан спектакль "Сердце не камень" по пьесе Островского в постановке Григория Дитятковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ровно 28 лет назад в театре была сыграна первая пьеса – "Дядя Ваня" Чехова с участием народного артиста СССР Василия Ланового.Как рассказали в театре, все началось в 90-е, стараниями Калягина, получившего конференц-зал НИИ на втором этаже высотки на Новом Арбате. Изначально сцена была не приспособлена для театральных постановок, однако стараниями Давида Боровского, Эдуарда Качергина, Георгия Алекси-Месхишвили, Эмиля Капелюша, а также главного художника Виктора Дургина, оформлявшего спектакли Анатолия Эфроса, помещение НИИ "превратилось в театр". Там успели поработать такие известные режиссеры, как Роман Козак, Александр Галин, Роберт Стуруа, Александр Морфов, Оскарас Коршуновас и другие.Только 30 ноября 2005 года "Et Cetera" отпраздновал настоящее новоселье, когда получил помещение на Тургеневской площади."Мы хотели, и я думаю, что-то у нас получилось, создать живой открытый театр, существующий вне каких-то догматов, жестких идей, сформулированных манифестов. Театр, вписанный в многоликий мировой театральный процесс, все время развивающийся и меняющийся… Театр, связанный с прошлым, но устремленный в будущее. И так далее, и тому подобное, одним словом, – Et Cetera, когда нет отправной точки и не видно финальной, потому что театр – это всегда многоточие", – приводятся в сообщении театра слова Калягина.

