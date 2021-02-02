https://ria.ru/20210202/kalmykiya-1595704197.html
Правительство выделит средства на программу водоснабжения Калмыкии
Правительство выделит средства на программу водоснабжения Калмыкии
Правительство РФ выделит все необходимые средства для водоснабжения Калмыкии, но необходимо разобраться, почему не была реализована предыдущая программа и... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:32
2021-02-02T16:32
2021-02-02T17:44
россия
бату хасиков
михаил мишустин
республика калмыкия
общество
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ЭЛИСТА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ выделит все необходимые средства для водоснабжения Калмыкии, но необходимо разобраться, почему не была реализована предыдущая программа и вопросы с водой до сих пор не были решены, хотя деньги на это выделялись, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что нужно будет делать соответствующую программу и рассмотреть в том числе и дополнительные источники финансирования.Он добавил, что понимает, что Хасикову "как новому руководителю на этот вопрос сложно будет ответить". "Но мне кажется, что работу над ошибками надо сделать", - подчеркнул Мишустин.Хасиков заверил, что займется проблемой.Он также отметил, что все запланированные проекты будут взяты им под жесткий контроль и власти Калмыкии ответственно подойдут к их реализации."Потому что если мы этого не сделаем, то как потом людям в глаза смотреть", - сказал Хасиков.
https://ria.ru/20201201/voda-1587161272.html
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россия, бату хасиков, михаил мишустин, республика калмыкия, общество
ЭЛИСТА, 2 фев - РИА Новости.
Правительство РФ
выделит все необходимые средства для водоснабжения Калмыкии, но необходимо разобраться, почему не была реализована предыдущая программа и вопросы с водой до сих пор не были решены, хотя деньги на это выделялись, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
.
"Мы сегодня смотрели с вами как раз ситуацию, связанную с водой. 7,4% жителей лишь обеспечены качественной питьевой водой, это, конечно, беда. Но здесь все необходимое будет сделано. Вы сказали в своем докладе уже, еще раз говорю, подтвердили, все необходимые средства, которые необходимы для республики, они будут выделены. Но разбираться мы будем", - сказал он на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.
Мишустин отметил, что нужно будет делать соответствующую программу и рассмотреть в том числе и дополнительные источники финансирования.
"Но важно и разобраться, почему эта программа не была реализована. Мне кажется, что здесь важна работа с правоохранительными органами, которым я прошу вас и местным дать поручение, чтобы понимать, почему за столько лет при выделении соответствующих средств вопросы с водой не были решены", - сказал премьер.
Он добавил, что понимает, что Хасикову "как новому руководителю на этот вопрос сложно будет ответить". "Но мне кажется, что работу над ошибками надо сделать", - подчеркнул Мишустин.
Хасиков заверил, что займется проблемой.
"Что касается того, что нужно разобраться, почему некоторые проекты не были доведены, то я считаю, что если мы этого не сделаем, совместно с правоохранителями, в том числе, и под вашим чутким руководством, то это по сути проявление неуважения к людям. Потому что люди - они ждут, уже много лет ждут", - сказал глава Калмыкии.
Он также отметил, что все запланированные проекты будут взяты им под жесткий контроль и власти Калмыкии ответственно подойдут к их реализации.
"Потому что если мы этого не сделаем, то как потом людям в глаза смотреть", - сказал Хасиков.