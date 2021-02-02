https://ria.ru/20210202/kalmykiya-1595704197.html

Правительство выделит средства на программу водоснабжения Калмыкии

Правительство выделит средства на программу водоснабжения Калмыкии

Правительство РФ выделит все необходимые средства для водоснабжения Калмыкии, но необходимо разобраться, почему не была реализована предыдущая программа и... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:32

2021-02-02T16:32

2021-02-02T17:44

россия

бату хасиков

михаил мишустин

республика калмыкия

общество

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ЭЛИСТА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ выделит все необходимые средства для водоснабжения Калмыкии, но необходимо разобраться, почему не была реализована предыдущая программа и вопросы с водой до сих пор не были решены, хотя деньги на это выделялись, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что нужно будет делать соответствующую программу и рассмотреть в том числе и дополнительные источники финансирования.Он добавил, что понимает, что Хасикову "как новому руководителю на этот вопрос сложно будет ответить". "Но мне кажется, что работу над ошибками надо сделать", - подчеркнул Мишустин.Хасиков заверил, что займется проблемой.Он также отметил, что все запланированные проекты будут взяты им под жесткий контроль и власти Калмыкии ответственно подойдут к их реализации."Потому что если мы этого не сделаем, то как потом людям в глаза смотреть", - сказал Хасиков.

https://ria.ru/20201201/voda-1587161272.html

https://ria.ru/20201018/kalmykiya-1580369569.html

https://ria.ru/20200705/1573908304.html

россия

республика калмыкия

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россия, бату хасиков, михаил мишустин, республика калмыкия, общество