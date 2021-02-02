Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/kalmykiya-1595704197.html
Правительство выделит средства на программу водоснабжения Калмыкии
Правительство выделит средства на программу водоснабжения Калмыкии
Правительство РФ выделит все необходимые средства для водоснабжения Калмыкии, но необходимо разобраться, почему не была реализована предыдущая программа и... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:32
2021-02-02T17:44
россия
бату хасиков
михаил мишустин
республика калмыкия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595692077_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_547f412c67c0b5ba7bd78bd41faf0916.jpg
ЭЛИСТА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ выделит все необходимые средства для водоснабжения Калмыкии, но необходимо разобраться, почему не была реализована предыдущая программа и вопросы с водой до сих пор не были решены, хотя деньги на это выделялись, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что нужно будет делать соответствующую программу и рассмотреть в том числе и дополнительные источники финансирования.Он добавил, что понимает, что Хасикову "как новому руководителю на этот вопрос сложно будет ответить". "Но мне кажется, что работу над ошибками надо сделать", - подчеркнул Мишустин.Хасиков заверил, что займется проблемой.Он также отметил, что все запланированные проекты будут взяты им под жесткий контроль и власти Калмыкии ответственно подойдут к их реализации."Потому что если мы этого не сделаем, то как потом людям в глаза смотреть", - сказал Хасиков.
https://ria.ru/20201201/voda-1587161272.html
https://ria.ru/20201018/kalmykiya-1580369569.html
https://ria.ru/20200705/1573908304.html
россия
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595692077_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_b5e9658296e486e4af85681a6e7fbc5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бату хасиков, михаил мишустин, республика калмыкия, общество

Правительство выделит средства на программу водоснабжения Калмыкии

16:32 02.02.2021 (обновлено: 17:44 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Элисту
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Элисту - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЭЛИСТА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ выделит все необходимые средства для водоснабжения Калмыкии, но необходимо разобраться, почему не была реализована предыдущая программа и вопросы с водой до сих пор не были решены, хотя деньги на это выделялись, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы сегодня смотрели с вами как раз ситуацию, связанную с водой. 7,4% жителей лишь обеспечены качественной питьевой водой, это, конечно, беда. Но здесь все необходимое будет сделано. Вы сказали в своем докладе уже, еще раз говорю, подтвердили, все необходимые средства, которые необходимы для республики, они будут выделены. Но разбираться мы будем", - сказал он на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 14:39
Жители сел Калмыкии полгода живут без питьевой воды
Мишустин отметил, что нужно будет делать соответствующую программу и рассмотреть в том числе и дополнительные источники финансирования.

"Но важно и разобраться, почему эта программа не была реализована. Мне кажется, что здесь важна работа с правоохранительными органами, которым я прошу вас и местным дать поручение, чтобы понимать, почему за столько лет при выделении соответствующих средств вопросы с водой не были решены", - сказал премьер.

Он добавил, что понимает, что Хасикову "как новому руководителю на этот вопрос сложно будет ответить". "Но мне кажется, что работу над ошибками надо сделать", - подчеркнул Мишустин.
Хасиков заверил, что займется проблемой.
Кадры массовой гибели рыбы в водохранилище Калмыкии - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября 2020, 17:14
В Калмыкии назвали причину гибели рыбы в водохранилище

"Что касается того, что нужно разобраться, почему некоторые проекты не были доведены, то я считаю, что если мы этого не сделаем, совместно с правоохранителями, в том числе, и под вашим чутким руководством, то это по сути проявление неуважения к людям. Потому что люди - они ждут, уже много лет ждут", - сказал глава Калмыкии.

Он также отметил, что все запланированные проекты будут взяты им под жесткий контроль и власти Калмыкии ответственно подойдут к их реализации.
"Потому что если мы этого не сделаем, то как потом людям в глаза смотреть", - сказал Хасиков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2020
5 июля 2020, 10:35
Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
 
РоссияБату ХасиковМихаил МишустинРеспублика КалмыкияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
02:13Аналитик сравнил доллар и рубль с более выгодными валютами
02:13"Война с Россией": Пушков раскрыл суть вопроса Зеленского Байдену
02:12Какие продукты стимулируют работу головного мозга
Лента новостейМолния