https://ria.ru/20210202/inoagenty-1595739134.html

СМИ-иноагентов оштрафовали на 2,2 миллиона рублей

СМИ-иноагентов оштрафовали на 2,2 миллиона рублей

Суд оштрафовал еще на два миллиона двести тысяч рублей СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки, сообщил Роскомнадзор на своем сайте. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:08

2021-02-02T19:08

2021-02-02T20:24

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Суд оштрафовал еще на два миллиона двести тысяч рублей СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки, сообщил Роскомнадзор на своем сайте.Такое решение приняли на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором по статье 19.34.1 КоАП.В отношении владельца СМИ — ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* — составили четыре протокола по 500 тысяч рублей, гендиректора организации оштрафовали на 200 тысяч — четыре протокола по 50 тысяч рублей.В ведомстве напомнили, что по закону "О СМИ" материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые материалы преследуют интересы других государств. Порядок размещения маркировки и ее содержание прописаны в Приказе Роскомнадзора № 124 от 23.09.2020.ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и его гендиректора 27 января уже оштрафовали на общую 1 100 000 рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*. *Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594290860.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество