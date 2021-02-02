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СМИ-иноагентов оштрафовали на 2,2 миллиона рублей
СМИ-иноагентов оштрафовали на 2,2 миллиона рублей
Суд оштрафовал еще на два миллиона двести тысяч рублей СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки, сообщил Роскомнадзор на своем сайте. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:08
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россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Суд оштрафовал еще на два миллиона двести тысяч рублей СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки, сообщил Роскомнадзор на своем сайте.Такое решение приняли на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором по статье 19.34.1 КоАП.В отношении владельца СМИ — ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* — составили четыре протокола по 500 тысяч рублей, гендиректора организации оштрафовали на 200 тысяч — четыре протокола по 50 тысяч рублей.В ведомстве напомнили, что по закону "О СМИ" материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые материалы преследуют интересы других государств. Порядок размещения маркировки и ее содержание прописаны в Приказе Роскомнадзора № 124 от 23.09.2020.ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и его гендиректора 27 января уже оштрафовали на общую 1 100 000 рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*. *Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иноагента.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

СМИ-иноагентов оштрафовали на 2,2 миллиона рублей

19:08 02.02.2021 (обновлено: 20:24 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Суд оштрафовал еще на два миллиона двести тысяч рублей СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки, сообщил Роскомнадзор на своем сайте.

"Мировой суд 2 февраля вынес решения об административном наказании ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов: "Idel.Реалии"*, "телеканал Настоящее Время"*, "Сибирь. Реалии"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, — указано в сообщении.

Такое решение приняли на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором по статье 19.34.1 КоАП.
В отношении владельца СМИ — ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* — составили четыре протокола по 500 тысяч рублей, гендиректора организации оштрафовали на 200 тысяч — четыре протокола по 50 тысяч рублей.
В ведомстве напомнили, что по закону "О СМИ" материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые материалы преследуют интересы других государств. Порядок размещения маркировки и ее содержание прописаны в Приказе Роскомнадзора № 124 от 23.09.2020.
ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и его гендиректора 27 января уже оштрафовали на общую 1 100 000 рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*.
*Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иноагента.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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