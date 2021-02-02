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Выбран единственный зритель главного шведского кинофестиваля
Выбран единственный зритель главного шведского кинофестиваля
Медсестра и большой любитель кино Лиза Энрот станет единственным зрителем главного шведского кинофестиваля, который в этом году пройдет на безлюдном шведском... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T00:42
2021-02-02T00:42
2021-02-02T00:42
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Медсестра и большой любитель кино Лиза Энрот станет единственным зрителем главного шведского кинофестиваля, который в этом году пройдет на безлюдном шведском острове, сообщает The Guardian.Ей предстоит посмотреть 60 фильмов конкурсной программы Гетеборгского кинофестиваля. Из-за мер, связанных с пандемией COVID-19, организаторы решили не проводить мероприятие в привычном формате и ограничились только одним зрителем.По словам исполнительного директора смотра Мирьи Вестер, из 12 тысяч заявок они выбрали именно Энрот, поскольку та "работает в системе здравоохранения, ведущей тяжелую борьбу с коронавирусной инфекцией". Лиза Энрот посмотрит программу фестиваля с 29 января по 8 февраля на острове Хамнескар, известным своим маяком Патер Ностер. "В системе здравоохранения я целую вечность слушала, брала анализы и утешала. Такое ощущение, что у меня почти не осталось энергии. Ветер, море, возможность целую неделю провести совершенно в другой реальности – все это очень привлекательно", – прокомментировала новость сама медсестра.
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коронавирус covid-19, что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, швеция, гетеборг
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости
. Медсестра и большой любитель кино Лиза Энрот станет единственным зрителем главного шведского кинофестиваля, который в этом году пройдет на безлюдном шведском острове, сообщает
The Guardian.
Ей предстоит посмотреть 60 фильмов конкурсной программы Гетеборгского кинофестиваля. Из-за мер, связанных с пандемией COVID-19, организаторы решили не проводить мероприятие в привычном формате и ограничились только одним зрителем.
По словам исполнительного директора смотра Мирьи Вестер, из 12 тысяч заявок они выбрали именно Энрот, поскольку та "работает в системе здравоохранения, ведущей тяжелую борьбу с коронавирусной инфекцией".
Лиза Энрот посмотрит программу фестиваля
с 29 января по 8 февраля на острове Хамнескар, известным своим маяком Патер Ностер.
"В системе здравоохранения я целую вечность слушала, брала анализы и утешала. Такое ощущение, что у меня почти не осталось энергии. Ветер, море, возможность целую неделю провести совершенно в другой реальности – все это очень привлекательно", – прокомментировала новость сама медсестра.