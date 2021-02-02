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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/germaniya-1595607231.html
В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к 58 тысячам
В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к 58 тысячам
Количество погибших из-за коронавируса в Германии достигло почти 58 тысяч, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:22
2021-02-02T08:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Количество погибших из-за коронавируса в Германии достигло почти 58 тысяч, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.За минувшие сутки в Германии умер 861 человек с COVID-19, с начала эпидемии в стране зафиксирован 57 981 летальный исход.Выявлено за сутки 6 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 2 228 085. Выздоровели за все время около 1,95 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к 58 тысячам

08:22 02.02.2021
 
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Robert Michael
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Количество погибших из-за коронавируса в Германии достигло почти 58 тысяч, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За минувшие сутки в Германии умер 861 человек с COVID-19, с начала эпидемии в стране зафиксирован 57 981 летальный исход.
Выявлено за сутки 6 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 2 228 085. Выздоровели за все время около 1,95 миллиона заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 11:37Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
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