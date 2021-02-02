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В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к 58 тысячам
В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к 58 тысячам
Количество погибших из-за коронавируса в Германии достигло почти 58 тысяч, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:22
2021-02-02T08:22
2021-02-02T08:22
распространение коронавируса
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Количество погибших из-за коронавируса в Германии достигло почти 58 тысяч, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.За минувшие сутки в Германии умер 861 человек с COVID-19, с начала эпидемии в стране зафиксирован 57 981 летальный исход.Выявлено за сутки 6 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 2 228 085. Выздоровели за все время около 1,95 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, германия, в мире