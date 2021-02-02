https://ria.ru/20210202/germaniya-1595607231.html

В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к 58 тысячам

В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к 58 тысячам

Количество погибших из-за коронавируса в Германии достигло почти 58 тысяч, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:22

2021-02-02T08:22

2021-02-02T08:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Количество погибших из-за коронавируса в Германии достигло почти 58 тысяч, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.За минувшие сутки в Германии умер 861 человек с COVID-19, с начала эпидемии в стране зафиксирован 57 981 летальный исход.Выявлено за сутки 6 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 2 228 085. Выздоровели за все время около 1,95 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/mutatsiya-1593476681.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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