https://ria.ru/20210202/geny-stareniya-1595707498.html

Российский ученый прокомментировал опыты китайцев по замедлению старения

Российский ученый прокомментировал опыты китайцев по замедлению старения

Профессор Гёттингенского и Сибирского федерального университетов, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:52

2021-02-02T17:52

2021-02-02T17:52

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Профессор Гёттингенского и Сибирского федерального университетов, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский назвал эксперименты китайских генетиков по замедлению старения важными, но далёкими от практического применения. "Очень важное исследование, помогающее понять генетические и эпигенетические механизмы старения. Однако очень далёкое от практического применения с целью замедления старения" — сказал профессор Крутовский в интервью Спутник. Результаты шестилетнего исследования команды ученых из Китайской академии наук и Пекинского университета были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.В ходе проведения экспериментов с мышами китайские ученые доказали, что деактивация гена KAT7 позволяет замедлить старение. В результате 81% генномодифицированных мышей прожили более 130 недель. Только 27% обычных мышей смогли прожить так долго.Крутовский опасается, что отключение этого гена может нарушить работу других генов с ним связанных: "Ведь этот ген возник в процессе эволюции, и его функционирование поддерживается естественным отбором. Значит, он важен и нужен. Может получится, что его отключение вызовет также нежелательные побочные эффекты".При помощи технологии CRISPR ученые отдельно изучили более 20 тысяч генов, содержащихся в геноме человека один за другим. С помощью "генетических ножниц" в клетке "вырезали" определённый ген и смотрели, как это влияет на разные признаки.Обработав такой большой объем данных, команда исследователей выявила гены, влияющие на старение клеток человека. В результате было установлено, что инактивация этих генов может замедлить старение.По мнению российского генетика, ученым ещё предстоит узнать, какие эффекты вызывает отключение данного гена или снижение его активности, и в каких тканях, клетках или органах или на каких стадиях развития организма оно может пойти на пользу, а в каких случаях будет вредным.CRISPR/Cas9 — мощный инструмент редактирования геномов. Он основан на элементе защитной системы бактерий, который биологи приспособили для внесения изменений в ДНК растений, животных и даже людей. Технология позволяет внести поправки всего за несколько дней, а не недель или месяцев. В ноябре 2018 года стало известно, что команде китайских учёных удалось создать первых в мире людей с искусственно изменёнными генами — двух девочек-близнецов, которые, как предполагается, невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/gen-1590632059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/rak-1588619182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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