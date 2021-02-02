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https://ria.ru/20210202/geny-stareniya-1595707498.html
Российский ученый прокомментировал опыты китайцев по замедлению старения
Российский ученый прокомментировал опыты китайцев по замедлению старения
Профессор Гёттингенского и Сибирского федерального университетов, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:52
2021-02-02T17:52
наука
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Профессор Гёттингенского и Сибирского федерального университетов, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский назвал эксперименты китайских генетиков по замедлению старения важными, но далёкими от практического применения. "Очень важное исследование, помогающее понять генетические и эпигенетические механизмы старения. Однако очень далёкое от практического применения с целью замедления старения" — сказал профессор Крутовский в интервью Спутник. Результаты шестилетнего исследования команды ученых из Китайской академии наук и Пекинского университета были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.В ходе проведения экспериментов с мышами китайские ученые доказали, что деактивация гена KAT7 позволяет замедлить старение. В результате 81% генномодифицированных мышей прожили более 130 недель. Только 27% обычных мышей смогли прожить так долго.Крутовский опасается, что отключение этого гена может нарушить работу других генов с ним связанных: "Ведь этот ген возник в процессе эволюции, и его функционирование поддерживается естественным отбором. Значит, он важен и нужен. Может получится, что его отключение вызовет также нежелательные побочные эффекты".При помощи технологии CRISPR ученые отдельно изучили более 20 тысяч генов, содержащихся в геноме человека один за другим. С помощью "генетических ножниц" в клетке "вырезали" определённый ген и смотрели, как это влияет на разные признаки.Обработав такой большой объем данных, команда исследователей выявила гены, влияющие на старение клеток человека. В результате было установлено, что инактивация этих генов может замедлить старение.По мнению российского генетика, ученым ещё предстоит узнать, какие эффекты вызывает отключение данного гена или снижение его активности, и в каких тканях, клетках или органах или на каких стадиях развития организма оно может пойти на пользу, а в каких случаях будет вредным.CRISPR/Cas9 — мощный инструмент редактирования геномов. Он основан на элементе защитной системы бактерий, который биологи приспособили для внесения изменений в ДНК растений, животных и даже людей. Технология позволяет внести поправки всего за несколько дней, а не недель или месяцев. В ноябре 2018 года стало известно, что команде китайских учёных удалось создать первых в мире людей с искусственно изменёнными генами — двух девочек-близнецов, которые, как предполагается, невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/gen-1590632059.html
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Российский ученый прокомментировал опыты китайцев по замедлению старения

17:52 02.02.2021
 
© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Профессор Гёттингенского и Сибирского федерального университетов, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский назвал эксперименты китайских генетиков по замедлению старения важными, но далёкими от практического применения.
"Очень важное исследование, помогающее понять генетические и эпигенетические механизмы старения. Однако очень далёкое от практического применения с целью замедления старения" — сказал профессор Крутовский в интервью Спутник. Результаты шестилетнего исследования команды ученых из Китайской академии наук и Пекинского университета были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.
В ходе проведения экспериментов с мышами китайские ученые доказали, что деактивация гена KAT7 позволяет замедлить старение. В результате 81% генномодифицированных мышей прожили более 130 недель. Только 27% обычных мышей смогли прожить так долго.
Крутовский опасается, что отключение этого гена может нарушить работу других генов с ним связанных:
"Ведь этот ген возник в процессе эволюции, и его функционирование поддерживается естественным отбором. Значит, он важен и нужен. Может получится, что его отключение вызовет также нежелательные побочные эффекты".
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8 января, 12:00Акценты
Опасности генной инженерии: в поисках новых пределов и норм этики
При помощи технологии CRISPR ученые отдельно изучили более 20 тысяч генов, содержащихся в геноме человека один за другим. С помощью "генетических ножниц" в клетке "вырезали" определённый ген и смотрели, как это влияет на разные признаки.
Обработав такой большой объем данных, команда исследователей выявила гены, влияющие на старение клеток человека. В результате было установлено, что инактивация этих генов может замедлить старение.
По мнению российского генетика, ученым ещё предстоит узнать, какие эффекты вызывает отключение данного гена или снижение его активности, и в каких тканях, клетках или органах или на каких стадиях развития организма оно может пойти на пользу, а в каких случаях будет вредным.

"Ценность данной работы в том, что показан эффективный метод избирательного выключения определённых генов, используя современные методы генного редактирования с помощью системы CRISPR-Cas9. Эти методы позволяют выключать, вставлять, заменять и редактировать гены, в том числе и те, мутации в которых приводят к различным старческим болезням, в том числе деменции болезни Альцгеймера, Паркинсонса, болезням суставов и сердечно-сосудистой системы".

CRISPR/Cas9 — мощный инструмент редактирования геномов. Он основан на элементе защитной системы бактерий, который биологи приспособили для внесения изменений в ДНК растений, животных и даже людей. Технология позволяет внести поправки всего за несколько дней, а не недель или месяцев.
В ноябре 2018 года стало известно, что команде китайских учёных удалось создать первых в мире людей с искусственно изменёнными генами — двух девочек-близнецов, которые, как предполагается, невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека.
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