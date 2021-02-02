https://ria.ru/20210202/gazoprovod-1595698905.html

СМИ: Меркель обсуждала с Байденом "Северный поток — 2" после инаугурации

СМИ: Меркель обсуждала с Байденом "Северный поток — 2" после инаугурации

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос "Северного потока — РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:15

2021-02-02T16:15

2021-02-02T18:48

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

штеффен зайберт

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джо байден

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос "Северного потока — 2", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт ранее сообщал журналистам об этой беседе, но, как указало издание, "не упомянул важную деталь: в разговоре речь шла также о "Северном потоке — 2".По данным газеты, США рассматривают в качестве компромиссного варианта возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен.По информации источника, в Вашингтоне уверены, что такое предложение должно поступить от Берлина, а идея заключается в том, чтобы "лишить Кремля стимула использовать "Северный поток — 2" в качестве оружия против Киева".США, активно продвигающие в Европу свой сжиженный газ, активно выступают против газопровода и в несколько приемов уже ввели ряд санкций против проекта.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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германия

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, штеффен зайберт, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире