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СМИ: Меркель обсуждала с Байденом "Северный поток — 2" после инаугурации
СМИ: Меркель обсуждала с Байденом "Северный поток — 2" после инаугурации
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос "Северного потока — РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:15
2021-02-02T18:48
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
штеффен зайберт
ангела меркель
джо байден
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос "Северного потока — 2", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт ранее сообщал журналистам об этой беседе, но, как указало издание, "не упомянул важную деталь: в разговоре речь шла также о "Северном потоке — 2".По данным газеты, США рассматривают в качестве компромиссного варианта возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен.По информации источника, в Вашингтоне уверены, что такое предложение должно поступить от Берлина, а идея заключается в том, чтобы "лишить Кремля стимула использовать "Северный поток — 2" в качестве оружия против Киева".США, активно продвигающие в Европу свой сжиженный газ, активно выступают против газопровода и в несколько приемов уже ввели ряд санкций против проекта.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, штеффен зайберт, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире

СМИ: Меркель обсуждала с Байденом "Северный поток — 2" после инаугурации

16:15 02.02.2021 (обновлено: 18:48 02.02.2021)
 
© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoРабочий на Челябинском трубопрокатном заводе
Рабочий на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос "Северного потока — 2", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт ранее сообщал журналистам об этой беседе, но, как указало издание, "не упомянул важную деталь: в разговоре речь шла также о "Северном потоке — 2".
По данным газеты, США рассматривают в качестве компромиссного варианта возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен.
По информации источника, в Вашингтоне уверены, что такое предложение должно поступить от Берлина, а идея заключается в том, чтобы "лишить Кремля стимула использовать "Северный поток — 2" в качестве оружия против Киева".
США, активно продвигающие в Европу свой сжиженный газ, активно выступают против газопровода и в несколько приемов уже ввели ряд санкций против проекта.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
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