СМИ узнали о желании США иметь возможность отключить "Северный поток — 2"
16:04 02.02.2021 (обновлено: 16:22 02.02.2021)
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. США хотят договориться о возможности временного отключения "Северного потока — 2" в случае ограничения поставок российского газа через Украину, сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источник в американской администрации.
"Компромисс может появиться. Согласно информации Handelsblatt, предложение обеспечить газопровод "Северный поток — 2" механизмом отключения представляет интерес для нового правительства США. Таким образом, поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2" могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, ограничив поставки газа", - сообщило издание.
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По его информации, данное предложение, с точки зрения администрации в Вашингтоне, должно поступить от Германии. Идея США состоит в том, чтобы "лишить Кремля стимула использовать "Северный поток — 2" в качестве оружия против Киева", пишет Handelsblatt.
США также призывают к пересмотру соглашения, регулирующего транзит российского газа через украинскую трубопроводную систему, с целью улучшения его условий для Киева, говорится в статье. Кроме того, продолжают ее авторы, Вашингтон приветствовал бы увеличение емкости газовых хранилищ, которые можно было бы использовать для снабжения Украины в случае необходимости.
Другое предложение американцев - Германия "должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода", что дало бы возможность Киеву "оставаться важным игроком на энергетическом рынке и в то же время снизило бы зависимость Европы от России", отмечает газета.
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"Президент Байден мог бы снять санкции только в том случае, если будет гарантировано, что Россия не сможет использовать энергетические зависимости в качестве оружия против Украины или других соседних государств, заявил Вашингтон", - цитирует Handelsblatt свой источник.
Как пишет газета, механизм отключения, который позволил бы при определенных условиях прервать поставки газа из России, пока что не играл роли в обсуждениях правительства Германии.
Касаясь ситуации в дискуссии вокруг санкций США против "Северного потока 2", в правительстве Германии полагают, что "были сделаны шаги навстречу пожеланиям", таким образом "обязательная часть исполнена, дальнейшие условия не обсуждаются".
В частности, в Handelsblatt напомнили об инициативе ФРГ о строительстве терминалов для американского СПГ, а также о роли Берлина в заключении договора о транзите газа между Россией и Украиной.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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