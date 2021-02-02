https://ria.ru/20210202/gazoprovod-1595696436.html

СМИ узнали о желании США иметь возможность отключить "Северный поток — 2"

СМИ узнали о желании США иметь возможность отключить "Северный поток — 2"

США хотят договориться о возможности временного отключения "Северного потока — 2" в случае ограничения поставок российского газа через Украину, сообщила во... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:04

2021-02-02T16:04

2021-02-02T16:22

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

сша

экономика

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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. США хотят договориться о возможности временного отключения "Северного потока — 2" в случае ограничения поставок российского газа через Украину, сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источник в американской администрации."Компромисс может появиться. Согласно информации Handelsblatt, предложение обеспечить газопровод "Северный поток — 2" механизмом отключения представляет интерес для нового правительства США. Таким образом, поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2" могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, ограничив поставки газа", - сообщило издание.По его информации, данное предложение, с точки зрения администрации в Вашингтоне, должно поступить от Германии. Идея США состоит в том, чтобы "лишить Кремля стимула использовать "Северный поток — 2" в качестве оружия против Киева", пишет Handelsblatt.США также призывают к пересмотру соглашения, регулирующего транзит российского газа через украинскую трубопроводную систему, с целью улучшения его условий для Киева, говорится в статье. Кроме того, продолжают ее авторы, Вашингтон приветствовал бы увеличение емкости газовых хранилищ, которые можно было бы использовать для снабжения Украины в случае необходимости.Другое предложение американцев - Германия "должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода", что дало бы возможность Киеву "оставаться важным игроком на энергетическом рынке и в то же время снизило бы зависимость Европы от России", отмечает газета."Президент Байден мог бы снять санкции только в том случае, если будет гарантировано, что Россия не сможет использовать энергетические зависимости в качестве оружия против Украины или других соседних государств, заявил Вашингтон", - цитирует Handelsblatt свой источник.Как пишет газета, механизм отключения, который позволил бы при определенных условиях прервать поставки газа из России, пока что не играл роли в обсуждениях правительства Германии.Касаясь ситуации в дискуссии вокруг санкций США против "Северного потока 2", в правительстве Германии полагают, что "были сделаны шаги навстречу пожеланиям", таким образом "обязательная часть исполнена, дальнейшие условия не обсуждаются".В частности, в Handelsblatt напомнили об инициативе ФРГ о строительстве терминалов для американского СПГ, а также о роли Берлина в заключении договора о транзите газа между Россией и Украиной."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/sevpotok-1595555439.html

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20210128/potok-1594886125.html

германия

сша

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, сша, экономика