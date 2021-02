https://ria.ru/20210202/galaktiki-1595682624.html

Самый полный обзор проливает свет на секреты трех тысяч галактик

Астрономы, работающие в проекте по трехмерному спектроскопическому обзору галактик SAMI Galaxy Survey, представили окончательный отчет об изучении более трех... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:10

наука

галактики

космос - риа наука

австралия

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Астрономы, работающие в проекте по трехмерному спектроскопическому обзору галактик SAMI Galaxy Survey, представили окончательный отчет об изучении более трех тысяч галактик. Результаты исследования, опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. В ходе масштабного семилетнего астрономического исследования ученые с помощью специально созданного прибора под названием многообъектный спектрограф интегрального поля SAMI, подключенного к четырехметровому англо-австралийскому телескопу AAT в обсерватории Сайдинг-Спринг в Новом Южном Уэльсе, наблюдали до 13 галактик одновременно. Метод спектроскопии интегрального поля, созданный в Центре передового опыта в области астрофизики всего неба в трех измерениях Австралийского исследовательского совета ARC (Center of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions — ASTRO 3D), использует пучки оптических волокон для захвата и анализа полос цветов или спектров в нескольких точках каждой галактики. Этот метод позволяет измерять огромный диапазон свойств галактик, которые невозможно получить с помощью одноволоконных обзоров. В результате исследователи получили трехмерные спектральные данные по 3068 галактикам. По 888 из них эти данные публикуются впервые. "Обзор SAMI позволил увидеть реальную внутреннюю структуру галактик, и результаты оказались неожиданными, — приводятся в пресс-релизе ASTRO 3D слова ведущего автора исследования профессора Скотта Крума (Scott Croom) из ASTRO 3D и Сиднейского университета. — Мы идентифицировали как сходства, так и различия между галактиками, приблизились к пониманию сил, влияющих на судьбу галактик на протяжении всей их очень долгой жизни".Проект SAMI включал наблюдения за внутренней объемной газовой и звездной кинематикой, пространственным распределением областей звездообразования, содержанием металлов в звездах и градиентами их возраста, распределением содержания кислорода в газах и многими другими параметрами.В итоге, для каждой галактики авторы восстановили сложную механику, определяющую, как галактики вращаются, растут, ускоряются или замедляются с течением времени, взаимодействуют друг с другом, группируются и умирают. "Природа галактик зависит как от их массы, так и от окружающей среды, — продолжает профессор Крум. — Одни могут быть одинокими в космической пустоте, другие — находиться в центре галактических скоплений. Обзор SAMI показывает, как внутренняя структура галактик связана с их массой и окружающей средой, поэтому мы можем понять, как эти вещи влияют друг на друга".Промежуточные результаты обзора, начатого в 2013 году, отражены в десятках научных статей. Некоторые из них были весьма неожиданными. Например, одно из исследований показало, что направление вращения галактики зависит от других галактик, находящихся вокруг нее, и может меняться в зависимости от ее размера. В другой работе авторы делают вывод, что скорость вращения галактики в первую очередь определяется ее массой при незначительном влиянии окружающей среды."Обзор SAMI был создан, чтобы ответить на некоторые действительно общие вопросы эволюции галактик, — говорит еще один автор обзора доктор Мэтт Оверс (Matt Owers) из Университета Маккуори в Австралии. — Подробная информация, которую мы собрали, поможет нам понять фундаментальные вопросы: почему галактики выглядят по-разному в зависимости от их места во Вселенной; какие процессы вызывают образование новых звезд, а какие мешают этому процессу; почему звезды в одних галактиках движутся в высокоупорядоченном вращающемся диске, а в других их орбиты ориентированы случайным образом".Авторы отмечают, что, несмотря на то что проект SAMI Galaxy Survey завершен, исследование свойств галактик будет продолжено с помощью нового инструмента Hector, установленного в конце 2020 года на телескопе AAT. Сочетание SAMI / Hector позволит отслеживать, как и где галактики приобретают свою материю и угловой момент, а также как химические элементы распределены в объеме галактик.

австралия

2021

Новости

