https://ria.ru/20210202/festival-1595710354.html
В Липецкой области пройдет фестиваль ГТО
В Липецкой области пройдет фестиваль ГТО
Фестиваль "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов Липецкой области состоится 19 февраля и будет посвящен 90-летию создания Всесоюзного комплекса... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:55
2021-02-02T16:55
2021-02-02T16:55
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138775/30/1387753073_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b30bedc01d7499aa55e4c0e4f41aa5df.jpg
ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Фестиваль "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов Липецкой области состоится 19 февраля и будет посвящен 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в программу фестиваля входят прыжок в длину с места, подтягивание, отжимание, плавание на 50 метров, стрельба из положения сидя (дистанция 10 метров).Подведение итогов состоится 25 февраля.Артамонов отметил, что это будет уже четвертый подобный фестиваль. Лучших будут определять как в личном, так и в командном зачете. Победителей наградят кубками и медалями. Ожидается, что мероприятии посетят несколько сотен зрителей, с соблюдением всех норм безопасности."Возрождение ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210201/chempionat-1595559076.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/138775/30/1387753073_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1b8d14bafa073b143de088cd39cc7ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости.
Фестиваль "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов Липецкой области
состоится 19 февраля и будет посвящен 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в программу фестиваля входят прыжок в длину с места, подтягивание, отжимание, плавание на 50 метров, стрельба из положения сидя (дистанция 10 метров).
Подведение итогов состоится 25 февраля.
Артамонов отметил, что это будет уже четвертый подобный фестиваль. Лучших будут определять как в личном, так и в командном зачете. Победителей наградят кубками и медалями. Ожидается, что мероприятии посетят несколько сотен зрителей, с соблюдением всех норм безопасности.
"Возрождение ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни", – сказал Артамонов.