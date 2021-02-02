https://ria.ru/20210202/festival-1595710354.html

В Липецкой области пройдет фестиваль ГТО

В Липецкой области пройдет фестиваль ГТО

Фестиваль "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов Липецкой области состоится 19 февраля и будет посвящен 90-летию создания Всесоюзного комплекса... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:55

2021-02-02T16:55

2021-02-02T16:55

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Фестиваль "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов Липецкой области состоится 19 февраля и будет посвящен 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в программу фестиваля входят прыжок в длину с места, подтягивание, отжимание, плавание на 50 метров, стрельба из положения сидя (дистанция 10 метров).Подведение итогов состоится 25 февраля.Артамонов отметил, что это будет уже четвертый подобный фестиваль. Лучших будут определять как в личном, так и в командном зачете. Победителей наградят кубками и медалями. Ожидается, что мероприятии посетят несколько сотен зрителей, с соблюдением всех норм безопасности."Возрождение ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210201/chempionat-1595559076.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область