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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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В Липецкой области пройдет фестиваль ГТО
В Липецкой области пройдет фестиваль ГТО
Фестиваль "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов Липецкой области состоится 19 февраля и будет посвящен 90-летию создания Всесоюзного комплекса... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:55
2021-02-02T16:55
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Фестиваль "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов Липецкой области состоится 19 февраля и будет посвящен 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в программу фестиваля входят прыжок в длину с места, подтягивание, отжимание, плавание на 50 метров, стрельба из положения сидя (дистанция 10 метров).Подведение итогов состоится 25 февраля.Артамонов отметил, что это будет уже четвертый подобный фестиваль. Лучших будут определять как в личном, так и в командном зачете. Победителей наградят кубками и медалями. Ожидается, что мероприятии посетят несколько сотен зрителей, с соблюдением всех норм безопасности."Возрождение ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область

В Липецкой области пройдет фестиваль ГТО

16:55 02.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСдача норм ГТО в Омской области
Сдача норм ГТО в Омской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЛИПЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Фестиваль "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов Липецкой области состоится 19 февраля и будет посвящен 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в программу фестиваля входят прыжок в длину с места, подтягивание, отжимание, плавание на 50 метров, стрельба из положения сидя (дистанция 10 метров).
Подведение итогов состоится 25 февраля.
Артамонов отметил, что это будет уже четвертый подобный фестиваль. Лучших будут определять как в личном, так и в командном зачете. Победителей наградят кубками и медалями. Ожидается, что мероприятии посетят несколько сотен зрителей, с соблюдением всех норм безопасности.
"Возрождение ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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