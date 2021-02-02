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Наука
https://ria.ru/20210202/elektrokar-1595690626.html
Стало известно, кто поможет Apple в создании первого электромобиля
Стало известно, кто поможет Apple в создании первого электромобиля
Электрокар от Apple будет основан на платформе южнокорейского автоконцерна Hyundai. Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на записку аналитика Мин-Чи Куо для... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:38
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наука
hyundai motor
general motors
apple
купертино
сша
технологии
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Электрокар от Apple будет основан на платформе южнокорейского автоконцерна Hyundai. Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на записку аналитика Мин-Чи Куо для инвесторов "яблочной" компании.Компания из Купертино заинтересована в модульной платформе Hyundai Electric Global Modular Platform. Именно на ее основе и собираются создать первый электромобиль Apple Car. Проектировать и производить ряд компонентов будут специалисты Hyundai, а сборкой электрокара займутся на заводе дочерней Kia в США.В случае успеха, прогнозирует аналитик, Apple расширит свою программу производства электрокаров. Среди других кандидатов на сотрудничество называются концерны General Motors и PSA.Apple не собирается разрабатывать собственный электрокар с нуля, выиграв время для подготовки вывода его на рынок. Компания сосредоточится на программном и аппаратном обеспечении для беспилотного управления, полупроводниках, дизайне и прочем. Ожидается, что презентация Apple Car состоится в 2025 году.
https://ria.ru/20201222/apple-1590309992.html
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hyundai motor, general motors, apple, купертино, сша, технологии

Стало известно, кто поможет Apple в создании первого электромобиля

15:38 02.02.2021 (обновлено: 15:44 02.02.2021)
 
© ИнфографикаНовые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max
Новые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Инфографика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Электрокар от Apple будет основан на платформе южнокорейского автоконцерна Hyundai. Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на записку аналитика Мин-Чи Куо для инвесторов "яблочной" компании.
Компания из Купертино заинтересована в модульной платформе Hyundai Electric Global Modular Platform. Именно на ее основе и собираются создать первый электромобиль Apple Car. Проектировать и производить ряд компонентов будут специалисты Hyundai, а сборкой электрокара займутся на заводе дочерней Kia в США.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 00:41
СМИ: Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль
В случае успеха, прогнозирует аналитик, Apple расширит свою программу производства электрокаров. Среди других кандидатов на сотрудничество называются концерны General Motors и PSA.
Apple не собирается разрабатывать собственный электрокар с нуля, выиграв время для подготовки вывода его на рынок. Компания сосредоточится на программном и аппаратном обеспечении для беспилотного управления, полупроводниках, дизайне и прочем. Ожидается, что презентация Apple Car состоится в 2025 году.
 
НаукаHyundai MotorGeneral MotorsAppleКупертиноСШАТехнологии
 
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