https://ria.ru/20210202/elektrokar-1595690626.html
Стало известно, кто поможет Apple в создании первого электромобиля
Стало известно, кто поможет Apple в создании первого электромобиля
Электрокар от Apple будет основан на платформе южнокорейского автоконцерна Hyundai. Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на записку аналитика Мин-Чи Куо для... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:38
2021-02-02T15:38
2021-02-02T15:44
наука
hyundai motor
general motors
apple
купертино
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технологии
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Электрокар от Apple будет основан на платформе южнокорейского автоконцерна Hyundai. Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на записку аналитика Мин-Чи Куо для инвесторов "яблочной" компании.Компания из Купертино заинтересована в модульной платформе Hyundai Electric Global Modular Platform. Именно на ее основе и собираются создать первый электромобиль Apple Car. Проектировать и производить ряд компонентов будут специалисты Hyundai, а сборкой электрокара займутся на заводе дочерней Kia в США.В случае успеха, прогнозирует аналитик, Apple расширит свою программу производства электрокаров. Среди других кандидатов на сотрудничество называются концерны General Motors и PSA.Apple не собирается разрабатывать собственный электрокар с нуля, выиграв время для подготовки вывода его на рынок. Компания сосредоточится на программном и аппаратном обеспечении для беспилотного управления, полупроводниках, дизайне и прочем. Ожидается, что презентация Apple Car состоится в 2025 году.
https://ria.ru/20201222/apple-1590309992.html
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hyundai motor, general motors, apple, купертино, сша, технологии