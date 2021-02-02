https://ria.ru/20210202/elektrokar-1595690626.html

Стало известно, кто поможет Apple в создании первого электромобиля

Стало известно, кто поможет Apple в создании первого электромобиля

Электрокар от Apple будет основан на платформе южнокорейского автоконцерна Hyundai. Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на записку аналитика Мин-Чи Куо для... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:38

2021-02-02T15:38

2021-02-02T15:44

наука

hyundai motor

general motors

apple

купертино

сша

технологии

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Электрокар от Apple будет основан на платформе южнокорейского автоконцерна Hyundai. Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на записку аналитика Мин-Чи Куо для инвесторов "яблочной" компании.Компания из Купертино заинтересована в модульной платформе Hyundai Electric Global Modular Platform. Именно на ее основе и собираются создать первый электромобиль Apple Car. Проектировать и производить ряд компонентов будут специалисты Hyundai, а сборкой электрокара займутся на заводе дочерней Kia в США.В случае успеха, прогнозирует аналитик, Apple расширит свою программу производства электрокаров. Среди других кандидатов на сотрудничество называются концерны General Motors и PSA.Apple не собирается разрабатывать собственный электрокар с нуля, выиграв время для подготовки вывода его на рынок. Компания сосредоточится на программном и аппаратном обеспечении для беспилотного управления, полупроводниках, дизайне и прочем. Ожидается, что презентация Apple Car состоится в 2025 году.

https://ria.ru/20201222/apple-1590309992.html

купертино

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hyundai motor, general motors, apple, купертино, сша, технологии