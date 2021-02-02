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Эксперт допустил отказ Финляндии от поставок электроэнергии из России
Эксперт допустил отказ Финляндии от поставок электроэнергии из России
Финляндия будет вынуждена отказаться от электроэнергии из России к 2035 году из-за высокой углеродоемкости поставок, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:15
2021-02-02T18:42
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
финляндия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев - РИА Новости. Финляндия будет вынуждена отказаться от электроэнергии из России к 2035 году из-за высокой углеродоемкости поставок, рассказал РИА Новости руководитель подразделения политических программ Факультета менеджмента и бизнеса Университета Тампере, руководитель консорциума EL-TRAN "Переход к ресурсоэффективной и климатически нейтральной электроэнергетической системе" Пами Аалто.Во вторник представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало заявил РИА Новости, что финская сторона рассматривает возможный сценарий полного отказа от поставок электричества из РФ.Он пояснил, что в скандинавской электроэнергетической системе, с которыми связана Финляндия и которые образуют единый интегрированный рынок, доля электроэнергии, не влияющей на климат, сегодня составляет 80-90%."Если Финляндия желает импортировать электричество из России, то более углеродоемкую электроэнергию необходимо компенсировать с помощью расчетов поглотителей углерода (леса) или механизмов углеродного кредита (международный рынок углерода). На мой взгляд, маловероятно, что Финляндия захочет это сделать, поскольку в финской энергетической системе останутся другие углеродоемкие элементы, которые труднее исправить с нейтральным уровнем выбросов углерода, например, в некоторых секторах транспорта или промышленности", - отметил он.Российский импорт важен в периоды пикового спроса, когда он потенциально может покрыть почти 10% спроса в холодные зимние дни. На сегодняшний день не существует подробных исследований по моделированию того, как их можно точно заменить в различных условиях и сценариях. Но такие исследования в настоящее время готовятся, в том числе консорциумом EL-TRAN, который Аалто возглавляет.Ученый считает, что российский импорт будет замещен различными методами и технологиями.Например, совершенными технологиями по хранению электроэнергии; улучшенным управлением спросом с помощью интеллектуальных сетевых решений, которые могут регулировать потребление не только в отдельных отраслях промышленности (технология работает уже сегодня), но и в зданиях всех типов, которые могут отвечать примерно за две трети потребления в дни или часы пикового спроса; улучшением электрических соединений между Финляндией и странами Северной Европы, в частности Швецией (в настоящее время планируется новое соединение); увеличение поставок возобновляемой и климатически нейтральной электроэнергии в стране (ветроэнергетика активно развивается на рыночной основе, а также новое строительство российской атомной электростанции является частью этого процесса).
https://ria.ru/20210201/elektroenergiya-1595550256.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/elektrostantsiya-1595150250.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), финляндия, в мире

Эксперт допустил отказ Финляндии от поставок электроэнергии из России

18:15 02.02.2021 (обновлено: 18:42 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья АверьяновЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев - РИА Новости. Финляндия будет вынуждена отказаться от электроэнергии из России к 2035 году из-за высокой углеродоемкости поставок, рассказал РИА Новости руководитель подразделения политических программ Факультета менеджмента и бизнеса Университета Тампере, руководитель консорциума EL-TRAN "Переход к ресурсоэффективной и климатически нейтральной электроэнергетической системе" Пами Аалто.
Во вторник представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало заявил РИА Новости, что финская сторона рассматривает возможный сценарий полного отказа от поставок электричества из РФ.
"Политическое решение стать климатически нейтральной к 2035 году вынуждает финскую систему прекратить импорт электроэнергии из России, предполагая, что углеродоемкость российского импорта останется достаточно высокой, как и сегодня", - отметил Аалто.
Он пояснил, что в скандинавской электроэнергетической системе, с которыми связана Финляндия и которые образуют единый интегрированный рынок, доля электроэнергии, не влияющей на климат, сегодня составляет 80-90%.
"Если Финляндия желает импортировать электричество из России, то более углеродоемкую электроэнергию необходимо компенсировать с помощью расчетов поглотителей углерода (леса) или механизмов углеродного кредита (международный рынок углерода). На мой взгляд, маловероятно, что Финляндия захочет это сделать, поскольку в финской энергетической системе останутся другие углеродоемкие элементы, которые труднее исправить с нейтральным уровнем выбросов углерода, например, в некоторых секторах транспорта или промышленности", - отметил он.
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Российский импорт важен в периоды пикового спроса, когда он потенциально может покрыть почти 10% спроса в холодные зимние дни. На сегодняшний день не существует подробных исследований по моделированию того, как их можно точно заменить в различных условиях и сценариях. Но такие исследования в настоящее время готовятся, в том числе консорциумом EL-TRAN, который Аалто возглавляет.
Ученый считает, что российский импорт будет замещен различными методами и технологиями.
Например, совершенными технологиями по хранению электроэнергии; улучшенным управлением спросом с помощью интеллектуальных сетевых решений, которые могут регулировать потребление не только в отдельных отраслях промышленности (технология работает уже сегодня), но и в зданиях всех типов, которые могут отвечать примерно за две трети потребления в дни или часы пикового спроса; улучшением электрических соединений между Финляндией и странами Северной Европы, в частности Швецией (в настоящее время планируется новое соединение); увеличение поставок возобновляемой и климатически нейтральной электроэнергии в стране (ветроэнергетика активно развивается на рыночной основе, а также новое строительство российской атомной электростанции является частью этого процесса).
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