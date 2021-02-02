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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210202/ekoturizm-1595740222.html
Новый центр экотуризма откроют в Московской области
Новый центр экотуризма откроют в Московской области
Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) и правительство Московской области приступили к работе над созданием центра экотуризма в Звенигороде... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:15
2021-02-02T19:15
новости подмосковья
агентство стратегических инициатив (аси)
правительство московской области
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
звенигород
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) и правительство Московской области приступили к работе над созданием центра экотуризма в Звенигороде. Открытие центра поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".Отмечается, что название кластеру уже дали – "Звенигородский вектор". Важной целью проекта является решение проблемы растущего воздействия людей на экологию. Планируется связать более 20 особо охраняемых природных территорий и природных зон в единый экологический каркас долиной верхней Москвы-реки.Замгендиректора АСИ Ольга Захарова добавила, что появление нового кластера поможет сохранить историко-культурное наследие важных мест.Концепция центра будет готова в конце февраля. Некоторые объекты могут появиться уже летом нынешнего года.
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агентство стратегических инициатив (аси), правительство московской области, андрей воробьев, московская область (подмосковье), звенигород

Новый центр экотуризма откроют в Московской области

19:15 02.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на Саввино-Сторожевский монастырь близ города Звенигород Московской области
Вид на Саввино-Сторожевский монастырь близ города Звенигород Московской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) и правительство Московской области приступили к работе над созданием центра экотуризма в Звенигороде. Открытие центра поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".
Отмечается, что название кластеру уже дали – "Звенигородский вектор". Важной целью проекта является решение проблемы растущего воздействия людей на экологию. Планируется связать более 20 особо охраняемых природных территорий и природных зон в единый экологический каркас долиной верхней Москвы-реки.

"Туризм – это экономика, качество жизни, рабочие места, благоустройство, качественно проведенный отпуск и удовлетворение своей любознательности, любопытства по истории, культуре страны", – подчеркнул глава Московской области.

Замгендиректора АСИ Ольга Захарова добавила, что появление нового кластера поможет сохранить историко-культурное наследие важных мест.
Концепция центра будет готова в конце февраля. Некоторые объекты могут появиться уже летом нынешнего года.
 
Новости ПодмосковьяАгентство стратегических инициатив (АСИ)Правительство Московской областиАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Звенигород
 
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