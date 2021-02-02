Уральский Чикаго. На выходные — в Екатеринбург
Этот мегаполис входит в десятку российских городов с самым высоким уровнем жизни.
За развитую промышленность и богатую культурную жизнь генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер пару лет назад назвал его "уральским Чикаго".
"Там проживает более 100 народов, впервые был испытан реактивный самолет, построен самый большой — занесенный в Книгу рекордов Гиннесса — шагающий экскаватор, хранится самая древняя деревянная скульптура на планете — "Большой Шигирский идол", ей более 11 тысяч лет, она старше знаменитых пирамид Египта", — перечисляет гид Наталия Репкина.
Этот мегаполис входит в десятку российских городов с самым высоким уровнем жизни.
За развитую промышленность и богатую культурную жизнь генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер пару лет назад назвал его "уральским Чикаго".
"Там проживает более 100 народов, впервые был испытан реактивный самолет, построен самый большой — занесенный в Книгу рекордов Гиннесса — шагающий экскаватор, хранится самая древняя деревянная скульптура на планете — "Большой Шигирский идол", ей более 11 тысяч лет, она старше знаменитых пирамид Египта", — перечисляет гид Наталия Репкина.
А вот с точки зрения туризма Екатеринбург — недооцененный город. "Сюда едут на три-четыре дня в полной уверенности: этого хватит, чтобы осмотреть не только сам мегаполис, но и окрестности. И, как правило, ошибаются", — говорит гид Марина Кирьянова.
Путешественникам интересны природные достопримечательности, места, связанные с царской семьей, первым президентом России Борисом Ельциным. "Отсюда и выбор самых популярных объектов для посещения: Храм-на-Крови, монастырь Ганина Яма, Ельцин-центр и парки", — рассказывает экскурсовод Ольга Михайлова.
А вот с точки зрения туризма Екатеринбург — недооцененный город. "Сюда едут на три-четыре дня в полной уверенности: этого хватит, чтобы осмотреть не только сам мегаполис, но и окрестности. И, как правило, ошибаются", — говорит гид Марина Кирьянова.
Путешественникам интересны природные достопримечательности, места, связанные с царской семьей, первым президентом России Борисом Ельциным. "Отсюда и выбор самых популярных объектов для посещения: Храм-на-Крови, монастырь Ганина Яма, Ельцин-центр и парки", — рассказывает экскурсовод Ольга Михайлова.
Исторический сквер горожане ласково называют "наша Плотинка". Он разбит на месте бывшего Екатеринбургского железоплавильного завода, основанного по указу Петра I в 1723 году и давшего начало городу.
Тогда же на реке Исети построили плотину Городского пруда.
Сейчас здесь гуляют, отмечают праздники. А в нескольких сохранившихся зданиях предприятия располагаются музеи.
Исторический сквер горожане ласково называют "наша Плотинка". Он разбит на месте бывшего Екатеринбургского железоплавильного завода, основанного по указу Петра I в 1723 году и давшего начало городу.
Тогда же на реке Исети построили плотину Городского пруда.
Сейчас здесь гуляют, отмечают праздники. А в нескольких сохранившихся зданиях предприятия располагаются музеи.
Храм-на-Крови — самая печальная достопримечательность города. Здание возведено на месте, где до 1977 года находился дом инженера Ипатьева. В ночь на 17 июля в его подвале расстреляли царскую семью и приближенных.
Церковь, привлекающую паломников со всего мира, построили в 2003-м.
Храм-на-Крови — самая печальная достопримечательность города. Здание возведено на месте, где до 1977 года находился дом инженера Ипатьева. В ночь на 17 июля в его подвале расстреляли царскую семью и приближенных.
Церковь, привлекающую паломников со всего мира, построили в 2003-м.
В окрестностях Екатеринбурга 20 лет назад основали мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Его возвели на месте шахты Ганина Яма. Долгое время в ней находились останки расстрелянных в 1918 году большевиками членов монаршей семьи.
В окрестностях Екатеринбурга 20 лет назад основали мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Его возвели на месте шахты Ганина Яма. Долгое время в ней находились останки расстрелянных в 1918 году большевиками членов монаршей семьи.
Ельцин-центр открыли в 2015-м. Там — музей первого российского президента. В здании большой книжный магазин и пара сувенирных, кафе, архив, библиотека, кинозал, арт-галерея.
Ельцин-центр открыли в 2015-м. Там — музей первого российского президента. В здании большой книжный магазин и пара сувенирных, кафе, архив, библиотека, кинозал, арт-галерея.
Ельцин-центр известен еще и стильным фасадом. Освещение — 28 километров светодиодных лент, поэтому особенно красиво строение выглядит в темное время суток.
Рядом — мраморный памятник первому президенту. За цвет местные жители называют его "мелок".
Ельцин-центр известен еще и стильным фасадом. Освещение — 28 километров светодиодных лент, поэтому особенно красиво строение выглядит в темное время суток.
Рядом — мраморный памятник первому президенту. За цвет местные жители называют его "мелок".
Лучший вид на город — с высоты в 186 метров, с 52-го этажа бизнес-центра "Высоцкий".
"В небоскребе есть музей Владимира Высоцкого, где воссоздан номер гостиницы "большой Урал", в котором останавливался музыкант во время гастролей, — рассказывает Наталия Репкина. — Там же можно увидеть восковую фигуру артиста и легендарный Mercedes 350 W116, принадлежавший ему с 1976 года". Самый ценный экспонат — последнее стихотворение поэта, написанное за полтора месяца до смерти.
Лучший вид на город — с высоты в 186 метров, с 52-го этажа бизнес-центра "Высоцкий".
"В небоскребе есть музей Владимира Высоцкого, где воссоздан номер гостиницы "большой Урал", в котором останавливался музыкант во время гастролей, — рассказывает Наталия Репкина. — Там же можно увидеть восковую фигуру артиста и легендарный Mercedes 350 W116, принадлежавший ему с 1976 года". Самый ценный экспонат — последнее стихотворение поэта, написанное за полтора месяца до смерти.
Дом Севастьянова — одно из самых красивых строений Екатеринбурга, настоящий дворец с элементами необарокко, псевдоготики и неомавританского стиля.
За последние 20 лет Банк России дважды выпускал памятные серебряные трехрублевые монеты с его изображением.
Дом Севастьянова — одно из самых красивых строений Екатеринбурга, настоящий дворец с элементами необарокко, псевдоготики и неомавританского стиля.
За последние 20 лет Банк России дважды выпускал памятные серебряные трехрублевые монеты с его изображением.
В центре Екатеринбурга нужно заглянуть в Литературный квартал. В особняках конца XIX — начала XX века находятся музеи "Литературная жизнь Урала XIX века" и "Литературная жизнь Урала XX века", Музей кукол и детской книги "Страна чудес". Здесь же — дом-музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Рядом — Камерный театр и парк.
В центре Екатеринбурга нужно заглянуть в Литературный квартал. В особняках конца XIX — начала XX века находятся музеи "Литературная жизнь Урала XIX века" и "Литературная жизнь Урала XX века", Музей кукол и детской книги "Страна чудес". Здесь же — дом-музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Рядом — Камерный театр и парк.
Идеальное место для прогулок — улица Вайнера, одна из самых старых в городе. Там исторические дома, магазины, кафе, необычные скульптуры — "Городовой", "Влюбленные", "Майкл Джексон", герой популярного сериала "Гена Букин". А еще весной 2021-го в двух зданиях планируют открыть филиал Эрмитажа.
Идеальное место для прогулок — улица Вайнера, одна из самых старых в городе. Там исторические дома, магазины, кафе, необычные скульптуры — "Городовой", "Влюбленные", "Майкл Джексон", герой популярного сериала "Гена Букин". А еще весной 2021-го в двух зданиях планируют открыть филиал Эрмитажа.
В начале Великой Отечественной войны в Свердловск (так в то время назывался Екатеринбург) эвакуировали часть коллекций Эрмитажа: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Рембрандта, греческие и римские скульптуры. После, в знак благодарности за сохранность шедевров, петербургский музей оставил городу часть из них.
Главный экспонат — Каслинский чугунный павильон с ажурным орнаментом, позолотой, бархатом. Это единственное в мире архитектурное сооружение из этого металла, созданное для всемирной выставки в Париже в 1900 году.
В начале Великой Отечественной войны в Свердловск (так в то время назывался Екатеринбург) эвакуировали часть коллекций Эрмитажа: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Рембрандта, греческие и римские скульптуры. После, в знак благодарности за сохранность шедевров, петербургский музей оставил городу часть из них.
Главный экспонат — Каслинский чугунный павильон с ажурным орнаментом, позолотой, бархатом. Это единственное в мире архитектурное сооружение из этого металла, созданное для всемирной выставки в Париже в 1900 году.
Екатеринбургский Музей истории камнерезного и ювелирного искусства — первый в России. Там представлены вещи местных мастеров, изготовленные за последние десять веков, фирмы Фаберже, произведения гранильной фабрики, экспонаты из минералов с Уральских гор, старинные книги и бытовые предметы из серебра.
Екатеринбургский Музей истории камнерезного и ювелирного искусства — первый в России. Там представлены вещи местных мастеров, изготовленные за последние десять веков, фирмы Фаберже, произведения гранильной фабрики, экспонаты из минералов с Уральских гор, старинные книги и бытовые предметы из серебра.
Единственный в России памятник легендарной группе The Beatles поставлен в уральском мегаполисе на берегу реки Исети.
Фигуры музыкантов размером чуть выше человеческого роста отлиты из чугуна на деньги местных поклонников коллектива.
На открытии мемориала в 2009-м выступала группа The Quarrymen, основанная Джоном Ленноном в школьные годы.
Единственный в России памятник легендарной группе The Beatles поставлен в уральском мегаполисе на берегу реки Исети.
Фигуры музыкантов размером чуть выше человеческого роста отлиты из чугуна на деньги местных поклонников коллектива.
На открытии мемориала в 2009-м выступала группа The Quarrymen, основанная Джоном Ленноном в школьные годы.
Также на набережной Исети расположен забавный арт-объект — памятник клавиатуре. Каждая кнопка — бетонный блок весом от 100 до 500 килограммов.
В день системного администратора (последнюю пятницу июля) возле него принято метать "мышки", "печатать" заветные желания или одновременно нажимать на кнопки CTRL, ALT и Del, чтобы перезагрузить отношения с любимыми.
Также на набережной Исети расположен забавный арт-объект — памятник клавиатуре. Каждая кнопка — бетонный блок весом от 100 до 500 килограммов.
В день системного администратора (последнюю пятницу июля) возле него принято метать "мышки", "печатать" заветные желания или одновременно нажимать на кнопки CTRL, ALT и Del, чтобы перезагрузить отношения с любимыми.
"Оленьи ручьи", один из самых популярных природных парков региона, — в 120 километрах от Екатеринбурга. Там встречаются и тайга, и лесостепь. Вокруг — пещеры, гроты, подвесные мосты, смотровые площадки, скалы с интересными названиями: Целующиеся, Лягушка.
В заповеднике живут лоси, косули, бобры. Опасайтесь гадюк, которые в солнечные дни в мае приползают к туристическим тропам.
"Оленьи ручьи", один из самых популярных природных парков региона, — в 120 километрах от Екатеринбурга. Там встречаются и тайга, и лесостепь. Вокруг — пещеры, гроты, подвесные мосты, смотровые площадки, скалы с интересными названиями: Целующиеся, Лягушка.
В заповеднике живут лоси, косули, бобры. Опасайтесь гадюк, которые в солнечные дни в мае приползают к туристическим тропам.
Гиды советуют попробовать в Екатеринбурге пельмени и шаньги с картошкой. "За пельменями отправляйтесь в кафе "Пельмени Club", продегустировать блюда из мяса диких животных можно в ресторане "Зверобой", а еду по советским рецептам готовят в кафе "1991", — рассказывает Ольга Михайлова.
На территории исторического сквера стоит зайти в "Подкову". "Там вкусно, просто, недорого: блюда русской кухни и замечательные наливки", — советует Марина Кирьянова.
Гиды советуют попробовать в Екатеринбурге пельмени и шаньги с картошкой. "За пельменями отправляйтесь в кафе "Пельмени Club", продегустировать блюда из мяса диких животных можно в ресторане "Зверобой", а еду по советским рецептам готовят в кафе "1991", — рассказывает Ольга Михайлова.
На территории исторического сквера стоит зайти в "Подкову". "Там вкусно, просто, недорого: блюда русской кухни и замечательные наливки", — советует Марина Кирьянова.