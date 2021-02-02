Уральский Чикаго. На выходные — в Екатеринбург

Этот мегаполис входит в десятку российских городов с самым высоким уровнем жизни.

За развитую промышленность и богатую культурную жизнь генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер пару лет назад назвал его "уральским Чикаго".

"Там проживает более 100 народов, впервые был испытан реактивный самолет, построен самый большой — занесенный в Книгу рекордов Гиннесса — шагающий экскаватор, хранится самая древняя деревянная скульптура на планете — "Большой Шигирский идол", ей более 11 тысяч лет, она старше знаменитых пирамид Египта", — перечисляет гид Наталия Репкина.