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Туризм
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
Уральский Чикаго. На выходные — в Екатеринбург
Уральский Чикаго. На выходные — в Екатеринбург
Этот город больше известен как промышленный, а не туристический центр. Между тем в столице Урала путешественнику есть чем заняться: посетить места, связанные с... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:00
2021-02-02T08:08
борис ельцин
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Этот город больше известен как промышленный, а не туристический центр. Между тем в столице Урала путешественнику есть чем заняться: посетить места, связанные с гибелью царской семьи, погулять по тихому центру, порассматривать самоцветные камни в музее, забраться в пещеру или продегустировать знаменитые местные шаньги. Главные достопримечательности Екатеринбурга — в фотоленте РИА Новости.
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борис ельцин, куда поехать в выходные, что посмотреть , урал, музеи, маршруты, туристы, еда, фото, куда поехать, туризм, фото - туризм, екатеринбург, достопримечательности

Уральский Чикаго. На выходные — в Екатеринбург

08:00 02.02.2021 (обновлено: 08:08 02.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Этот город больше известен как промышленный, а не туристический центр. Между тем в столице Урала путешественнику есть чем заняться: посетить места, связанные с гибелью царской семьи, погулять по тихому центру, порассматривать самоцветные камни в музее, забраться в пещеру или продегустировать знаменитые местные шаньги. Главные достопримечательности Екатеринбурга — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Этот мегаполис входит в десятку российских городов с самым высоким уровнем жизни.

За развитую промышленность и богатую культурную жизнь генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер пару лет назад назвал его "уральским Чикаго".

"Там проживает более 100 народов, впервые был испытан реактивный самолет, построен самый большой — занесенный в Книгу рекордов Гиннесса — шагающий экскаватор, хранится самая древняя деревянная скульптура на планете — "Большой Шигирский идол", ей более 11 тысяч лет, она старше знаменитых пирамид Египта", — перечисляет гид Наталия Репкина.

Храм на Крови в Екатеринбурге
1 из 17

Этот мегаполис входит в десятку российских городов с самым высоким уровнем жизни.

За развитую промышленность и богатую культурную жизнь генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер пару лет назад назвал его "уральским Чикаго".

"Там проживает более 100 народов, впервые был испытан реактивный самолет, построен самый большой — занесенный в Книгу рекордов Гиннесса — шагающий экскаватор, хранится самая древняя деревянная скульптура на планете — "Большой Шигирский идол", ей более 11 тысяч лет, она старше знаменитых пирамид Египта", — перечисляет гид Наталия Репкина.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

А вот с точки зрения туризма Екатеринбург — недооцененный город. "Сюда едут на три-четыре дня в полной уверенности: этого хватит, чтобы осмотреть не только сам мегаполис, но и окрестности. И, как правило, ошибаются", — говорит гид Марина Кирьянова.

Путешественникам интересны природные достопримечательности, места, связанные с царской семьей, первым президентом России Борисом Ельциным. "Отсюда и выбор самых популярных объектов для посещения: Храм-на-Крови, монастырь Ганина Яма, Ельцин-центр и парки", — рассказывает экскурсовод Ольга Михайлова.

Вечерний Екатеринбург
2 из 17

А вот с точки зрения туризма Екатеринбург — недооцененный город. "Сюда едут на три-четыре дня в полной уверенности: этого хватит, чтобы осмотреть не только сам мегаполис, но и окрестности. И, как правило, ошибаются", — говорит гид Марина Кирьянова.

Путешественникам интересны природные достопримечательности, места, связанные с царской семьей, первым президентом России Борисом Ельциным. "Отсюда и выбор самых популярных объектов для посещения: Храм-на-Крови, монастырь Ганина Яма, Ельцин-центр и парки", — рассказывает экскурсовод Ольга Михайлова.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Depositphotos / saiko3p

Исторический сквер горожане ласково называют "наша Плотинка". Он разбит на месте бывшего Екатеринбургского железоплавильного завода, основанного по указу Петра I в 1723 году и давшего начало городу.

Тогда же на реке Исети построили плотину Городского пруда.

Сейчас здесь гуляют, отмечают праздники. А в нескольких сохранившихся зданиях предприятия располагаются музеи.

Плотина Городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге
3 из 17

Исторический сквер горожане ласково называют "наша Плотинка". Он разбит на месте бывшего Екатеринбургского железоплавильного завода, основанного по указу Петра I в 1723 году и давшего начало городу.

Тогда же на реке Исети построили плотину Городского пруда.

Сейчас здесь гуляют, отмечают праздники. А в нескольких сохранившихся зданиях предприятия располагаются музеи.

© Depositphotos / saiko3p
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Храм-на-Крови — самая печальная достопримечательность города. Здание возведено на месте, где до 1977 года находился дом инженера Ипатьева. В ночь на 17 июля в его подвале расстреляли царскую семью и приближенных.

Церковь, привлекающую паломников со всего мира, построили в 2003-м.

Подготовка к открытию рождественского фестиваля ледовой скульптуры Вифлеемская звезда у Храма-на-Крови в Екатеринбурге
4 из 17

Храм-на-Крови — самая печальная достопримечательность города. Здание возведено на месте, где до 1977 года находился дом инженера Ипатьева. В ночь на 17 июля в его подвале расстреляли царскую семью и приближенных.

Церковь, привлекающую паломников со всего мира, построили в 2003-м.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© Depositphotos / adventclub

В окрестностях Екатеринбурга 20 лет назад основали мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Его возвели на месте шахты Ганина Яма. Долгое время в ней находились останки расстрелянных в 1918 году большевиками членов монаршей семьи.

Храм преподобного Сергия Радонежского на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма
5 из 17

В окрестностях Екатеринбурга 20 лет назад основали мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Его возвели на месте шахты Ганина Яма. Долгое время в ней находились останки расстрелянных в 1918 году большевиками членов монаршей семьи.

© Depositphotos / adventclub
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Ельцин-центр открыли в 2015-м. Там — музей первого российского президента. В здании большой книжный магазин и пара сувенирных, кафе, архив, библиотека, кинозал, арт-галерея.

Посетители осматривают экспозицию в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге
6 из 17

Ельцин-центр открыли в 2015-м. Там — музей первого российского президента. В здании большой книжный магазин и пара сувенирных, кафе, архив, библиотека, кинозал, арт-галерея.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Ельцин-центр известен еще и стильным фасадом. Освещение — 28 километров светодиодных лент, поэтому особенно красиво строение выглядит в темное время суток.

Рядом — мраморный памятник первому президенту. За цвет местные жители называют его "мелок".

Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге
7 из 17

Ельцин-центр известен еще и стильным фасадом. Освещение — 28 километров светодиодных лент, поэтому особенно красиво строение выглядит в темное время суток.

Рядом — мраморный памятник первому президенту. За цвет местные жители называют его "мелок".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Лучший вид на город — с высоты в 186 метров, с 52-го этажа бизнес-центра "Высоцкий".

"В небоскребе есть музей Владимира Высоцкого, где воссоздан номер гостиницы "большой Урал", в котором останавливался музыкант во время гастролей, — рассказывает Наталия Репкина. — Там же можно увидеть восковую фигуру артиста и легендарный Mercedes 350 W116, принадлежавший ему с 1976 года". Самый ценный экспонат — последнее стихотворение поэта, написанное за полтора месяца до смерти.

Бизнес-центр Высоцкий в Екатеринбурге
8 из 17

Лучший вид на город — с высоты в 186 метров, с 52-го этажа бизнес-центра "Высоцкий".

"В небоскребе есть музей Владимира Высоцкого, где воссоздан номер гостиницы "большой Урал", в котором останавливался музыкант во время гастролей, — рассказывает Наталия Репкина. — Там же можно увидеть восковую фигуру артиста и легендарный Mercedes 350 W116, принадлежавший ему с 1976 года". Самый ценный экспонат — последнее стихотворение поэта, написанное за полтора месяца до смерти.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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CC BY-SA 4.0 / Serge Larin /

Дом Севастьянова — одно из самых красивых строений Екатеринбурга, настоящий дворец с элементами необарокко, псевдоготики и неомавританского стиля.

За последние 20 лет Банк России дважды выпускал памятные серебряные трехрублевые монеты с его изображением.

Дом Севастьянова в Екатеринбурге
9 из 17

Дом Севастьянова — одно из самых красивых строений Екатеринбурга, настоящий дворец с элементами необарокко, псевдоготики и неомавританского стиля.

За последние 20 лет Банк России дважды выпускал памятные серебряные трехрублевые монеты с его изображением.

CC BY-SA 4.0 / Serge Larin /
© Depositphotos / zastavkin

В центре Екатеринбурга нужно заглянуть в Литературный квартал. В особняках конца XIX — начала XX века находятся музеи "Литературная жизнь Урала XIX века" и "Литературная жизнь Урала XX века", Музей кукол и детской книги "Страна чудес". Здесь же — дом-музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Рядом — Камерный театр и парк.

Музей Литературная жизнь Урала XX века на территории Литературного квартала в Екатеринбурге
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В центре Екатеринбурга нужно заглянуть в Литературный квартал. В особняках конца XIX — начала XX века находятся музеи "Литературная жизнь Урала XIX века" и "Литературная жизнь Урала XX века", Музей кукол и детской книги "Страна чудес". Здесь же — дом-музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Рядом — Камерный театр и парк.

© Depositphotos / zastavkin
© РИА Новости / Алексей Куденко

Идеальное место для прогулок — улица Вайнера, одна из самых старых в городе. Там исторические дома, магазины, кафе, необычные скульптуры — "Городовой", "Влюбленные", "Майкл Джексон", герой популярного сериала "Гена Букин". А еще весной 2021-го в двух зданиях планируют открыть филиал Эрмитажа.

Фонтан Спираль времени на улице Вайнера в Екатеринбурге
11 из 17

Идеальное место для прогулок — улица Вайнера, одна из самых старых в городе. Там исторические дома, магазины, кафе, необычные скульптуры — "Городовой", "Влюбленные", "Майкл Джексон", герой популярного сериала "Гена Букин". А еще весной 2021-го в двух зданиях планируют открыть филиал Эрмитажа.

© РИА Новости / Алексей Куденко
CC BY-SA 4.0 / Moneycantbuy / Каслинский чугунный павильон - выставочная витрина Кыштымского горного округа / Cropped image

В начале Великой Отечественной войны в Свердловск (так в то время назывался Екатеринбург) эвакуировали часть коллекций Эрмитажа: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Рембрандта, греческие и римские скульптуры. После, в знак благодарности за сохранность шедевров, петербургский музей оставил городу часть из них.

Главный экспонат — Каслинский чугунный павильон с ажурным орнаментом, позолотой, бархатом. Это единственное в мире архитектурное сооружение из этого металла, созданное для всемирной выставки в Париже в 1900 году.

Фигуры Каслинского чугунного павильона в Музее изобразительных искусств в Екатеринбурге
12 из 17

В начале Великой Отечественной войны в Свердловск (так в то время назывался Екатеринбург) эвакуировали часть коллекций Эрмитажа: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Рембрандта, греческие и римские скульптуры. После, в знак благодарности за сохранность шедевров, петербургский музей оставил городу часть из них.

Главный экспонат — Каслинский чугунный павильон с ажурным орнаментом, позолотой, бархатом. Это единственное в мире архитектурное сооружение из этого металла, созданное для всемирной выставки в Париже в 1900 году.

CC BY-SA 4.0 / Moneycantbuy / Каслинский чугунный павильон - выставочная витрина Кыштымского горного округа / Cropped image
© Фото : A.Savin

Екатеринбургский Музей истории камнерезного и ювелирного искусства — первый в России. Там представлены вещи местных мастеров, изготовленные за последние десять веков, фирмы Фаберже, произведения гранильной фабрики, экспонаты из минералов с Уральских гор, старинные книги и бытовые предметы из серебра.

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге
13 из 17

Екатеринбургский Музей истории камнерезного и ювелирного искусства — первый в России. Там представлены вещи местных мастеров, изготовленные за последние десять веков, фирмы Фаберже, произведения гранильной фабрики, экспонаты из минералов с Уральских гор, старинные книги и бытовые предметы из серебра.

© Фото : A.Savin
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Единственный в России памятник легендарной группе The Beatles поставлен в уральском мегаполисе на берегу реки Исети.

Фигуры музыкантов размером чуть выше человеческого роста отлиты из чугуна на деньги местных поклонников коллектива.

На открытии мемориала в 2009-м выступала группа The Quarrymen, основанная Джоном Ленноном в школьные годы.

Открытие первого в России памятника легендарной группе Битлз в Екатеринбурге
14 из 17

Единственный в России памятник легендарной группе The Beatles поставлен в уральском мегаполисе на берегу реки Исети.

Фигуры музыкантов размером чуть выше человеческого роста отлиты из чугуна на деньги местных поклонников коллектива.

На открытии мемориала в 2009-м выступала группа The Quarrymen, основанная Джоном Ленноном в школьные годы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Также на набережной Исети расположен забавный арт-объект — памятник клавиатуре. Каждая кнопка — бетонный блок весом от 100 до 500 килограммов.

В день системного администратора (последнюю пятницу июля) возле него принято метать "мышки", "печатать" заветные желания или одновременно нажимать на кнопки CTRL, ALT и Del, чтобы перезагрузить отношения с любимыми.

Памятник компьютерной клавиатуре в Екатеринбурге
15 из 17

Также на набережной Исети расположен забавный арт-объект — памятник клавиатуре. Каждая кнопка — бетонный блок весом от 100 до 500 килограммов.

В день системного администратора (последнюю пятницу июля) возле него принято метать "мышки", "печатать" заветные желания или одновременно нажимать на кнопки CTRL, ALT и Del, чтобы перезагрузить отношения с любимыми.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
CC BY-SA 4.0 / Rost.galis /

"Оленьи ручьи", один из самых популярных природных парков региона, — в 120 километрах от Екатеринбурга. Там встречаются и тайга, и лесостепь. Вокруг — пещеры, гроты, подвесные мосты, смотровые площадки, скалы с интересными названиями: Целующиеся, Лягушка.

В заповеднике живут лоси, косули, бобры. Опасайтесь гадюк, которые в солнечные дни в мае приползают к туристическим тропам.

Ангел Единой Надежды в парке Оленьи Ручьи
16 из 17

"Оленьи ручьи", один из самых популярных природных парков региона, — в 120 километрах от Екатеринбурга. Там встречаются и тайга, и лесостепь. Вокруг — пещеры, гроты, подвесные мосты, смотровые площадки, скалы с интересными названиями: Целующиеся, Лягушка.

В заповеднике живут лоси, косули, бобры. Опасайтесь гадюк, которые в солнечные дни в мае приползают к туристическим тропам.

CC BY-SA 4.0 / Rost.galis /
CC BY-SA 4.0 / Митрохина Марина / Усадьба Расторгуева-Харитонова Екатеринбург / Cropped image

Гиды советуют попробовать в Екатеринбурге пельмени и шаньги с картошкой. "За пельменями отправляйтесь в кафе "Пельмени Club", продегустировать блюда из мяса диких животных можно в ресторане "Зверобой", а еду по советским рецептам готовят в кафе "1991", — рассказывает Ольга Михайлова.

На территории исторического сквера стоит зайти в "Подкову". "Там вкусно, просто, недорого: блюда русской кухни и замечательные наливки", — советует Марина Кирьянова.

Вознесенская горка
17 из 17

Гиды советуют попробовать в Екатеринбурге пельмени и шаньги с картошкой. "За пельменями отправляйтесь в кафе "Пельмени Club", продегустировать блюда из мяса диких животных можно в ресторане "Зверобой", а еду по советским рецептам готовят в кафе "1991", — рассказывает Ольга Михайлова.

На территории исторического сквера стоит зайти в "Подкову". "Там вкусно, просто, недорого: блюда русской кухни и замечательные наливки", — советует Марина Кирьянова.

CC BY-SA 4.0 / Митрохина Марина / Усадьба Расторгуева-Харитонова Екатеринбург / Cropped image
 
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