https://ria.ru/20210202/dyatlov-1595569214.html

Новый поворот в расследовании гибели группы Дятлова: откровения родных

Новый поворот в расследовании гибели группы Дятлова: откровения родных

"Игорь Дятлов сделал все, чтобы спасти группу. Он настоящий лидер", — говорит Сергей Согрин, участвовавший в поиске туристов с первых дней. Прошло 62 года с... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:00

2021-02-02T14:43

перевал дятлова

туристы

свердловск

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Мария Марикян. "Игорь Дятлов сделал все, чтобы спасти группу. Он настоящий лидер", — говорит Сергей Согрин, участвовавший в поиске туристов с первых дней. Прошло 62 года с момента гибели студентов на Северном Урале. Причину трагедии выясняют до сих пор. "Неизвестность утомила, все, чего я хочу, — правды", — повторяет из года в год родная сестра Игоря Дятлова Татьяна. Она вспоминает: родители до последнего вздоха корили себя за то, что отпустили сына в тот поход. "Вопрос закрыт"Группа из девяти туристов (большинство — студенты Уральского политехнического института, УПИ) под руководством пятикурсника Игоря Дятлова погибла в полном составе в окрестностях горы Холатчахль в 1959-м. Двенадцатого февраля они планировали добраться до конечной точки маршрута — поселка Вижай и отправить телеграмму в спортклуб. Однако вестей от них не дождались. Поисковая операция началась 20 февраля. Первых погибших обнаружили через несколько дней в полутора километрах от разрезанной палатки. Двадцать шестого февраля возбудили уголовное дело и через три месяца — закрыли.Как именно погибли люди, не удавалось установить. Количество версий перевалило за сотню. Предположения были самые разные. В 2019-м, чтобы "поставить точку", в надзорном ведомстве инициировали проверку под руководством замначальника управления Генпрокуратуры по УрФО Андрея Курьякова. В июле 2020-го он сообщил, что дятловцев погубила снежная лавина. К тому же туристы из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. "Мы применяли научные, юридические, технические, технологические знания. В 1959-м не было таких разработок. Но тех данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы через шестьдесят лет, используя уже новые технологии, ответить точно и наиболее вероятно на вопрос, что же произошло с группой Игоря Дятлова", — заявил сотрудник ведомства, подчеркнув, что "вопрос закрыт". Всего рассматривали 75 версий, в том числе техногенные — ядерный взрыв или испытание ракет. Ни одна не подтвердилась."Трупы тащили волоком"Что думают по этому поводу современники дятловцев? Мы связались с товарищем Игоря Дятлова, альпинистом Сергеем Николаевичем Согриным. Он участвовал в поисках с первых дней, был консультантом прокурора-криминалиста из Свердловской области Льва Иванова. По его словам, тогда версию с лавиной исключили сразу же. Туристы собирались совершить восхождение на две вершины. "Они оставили вещи в верховье реки Ауспии и хотели относительно налегке сделать радиальный (кольцевой) выход на гору Отортен. Это могло занять пару дней. Поднялись на гребень, разделяющий долину рек Ауспии и Лозьвы, дальше двинулись вдоль Уральского хребта и на восточном склоне горы Холатчахль установили палатку. После восхождения на Отортен группа нацеливалась на Ойка-Чакур, — объясняет Согрин. — Но до первой вершины они так и не добрались".В 1959-м Сергей Николаевич учился на четвером курсе УПИ. "Мы состояли в одном спортклубе, регулярно вместе отправлялись в походы. В январе уезжали с одного вокзала: я — на Полярный Урал, Игорь — на Северный. Я вернулся в двадцатых числах февраля, а их все не было. Мы подумали, может, кто-то заболел, получил травму. Вдруг они разбили лагерь и ждут помощи. Непонятно было, где искать. Вместе со Стасом Типикиным, Моисеем Аксельродом и двумя радистами 25 февраля мы были на вершине горы Отортен. У нас, туристов, принято оставлять записки. Но ничего не увидели. Стало понятно, что нужно искать на отрезке маршрута от поселка Вижай до Отортена, — вспоминает Согрин. — Передали информацию другим поисковикам. Двадцать шестого февраля Миша Шаравин нашел разрезанную палатку. Через два дня и нас перебросили туда. Но палатку уже свернули".Склон, отмечает Согрин, не был лавиноопасным: к такому выводу пришли все участники поиска. "Проверяли и на сход так называемой снежной доски. Объясню, что это значит: верхние слои из-за ветров очень плотные, а в нижних из-за перепадов температур формируются мелкие шарики. Достаточно крика или удара, чтобы верхний слой осел и устремился вниз. Однако я делал срез снежной толщи и ничего подобного не обнаружил. На склонах выпирали камни, которые обычно и удерживают снег. Зоны лавиносбора не было. Свежевыпавший снег там просто сдувает в долину. Ни о какой лавине речи быть не может, — считает Сергей Николаевич. — Недаром следователь Иванов сказал: "Трагедия пришла с воздуха".К 5 марта нашли пять тел: Юрия Кривонищенко, Рустема Слободина, Юрия Дорошенко, Игоря Дятлова и Зины Колмогоровой. "Все были в динамичной позе, что абсолютно нехарактерно для замерзающих. В таком случае люди принимают форму эмбриона: поджимают колени к груди, чтобы как-то согреться. Кривонищенко лежал на спине, одна рука на животе, другая закинута за голову. Как отметил Иванов, был в позе "сильно уставшего человека". Я помню Юру со школы: активный, с торчащими ушами и острым носом. Мне сразу бросился в глаза его нос: обклевали птички… — рассказывает Согрин. — Еще один важный момент: у Дорошенко и Колмогоровой выявили пену у рта со следами крови — а это признак отравления".Собеседник говорит, что следственные действия проводили в спешке: "Все куда-то торопились. Большинство фото с места поисков делали студенты. А ведь этим должны были специалисты заниматься. При расследовании важна каждая деталь. Тела тащили к вертолетной площадке волоком — по камням, снегу и кустарникам…"Семена Золотарева, Людмилу Дубинину, Александра Колеватова и Николая Тибо-Бриньоля обнаружили только в мае. "Они лежали в овраге под четырехметровым слоем снега, который ветром сдуло со склона. Меня там уже не было — поисковики выезжали сменами. Второй раз я был в марте: наши шипы, которыми мы прокалывали снежный покров, просто не дотянулись бы до них, — уточняет Согрин. — Ребят нашли благодаря опытнейшему следопыту-охотнику из манси. У всех, кроме Колеватова, увечья: у Семена и Люды — переломы ребер, у Коли — черепно-мозговая травма".Сергей Николаевич уверен: Игорь Дятлов сделал все, чтобы спасти группу. "Он бывал и в более сложных походах — например, на Полярном Урале, где температура опускалась до минус 50. Игорь — настоящий лидер, в ту ночь вел себя правильно. Мы восстанавливали картину по тем следам, что они нам оставили. Двоих — Кривонищенко и Дорошенко — Игорь оставил поддерживать огонь. Колеватову поручил быть рядом с ранеными — Дубининой, Золотаревым и Тибо-Бриньолем. А сам со Слободиным и Колмогоровой попытался вернуться к палатке. Зина и Рустем погибли в позе идущих вверх. Лицо Дятлова был обращено к костру: вероятно, он понял тщетность попытки и повернул назад. Дальше всех продвинулась Зина. Я очень хорошо ее знал: сильная и волевая девушка!" По мнению Согрина, причина гибели группы — техногенная авария. "Опираясь на пережитый опыт (я проработал 12 лет в спасательной службе на Памире), зная лично ребят, я не могу найти никакого другого объяснения тому, что они бросились из палатки на мороз". Сейчас, добавляет собеседник, в живых осталось лишь трое из тех, кто участвовал в поисках с первых дней.Последний поход ГосиВ том, что подготовленных туристов погубила стихия, сомневаются и родные погибших. "Мне было двенадцать лет, — рассказывает РИА Новости родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова. — Жили под Свердловском в частном доме. В семье нас четверо детей было. Я самая младшая. Все уже умерли".Игорь, вспоминает Татьяна, часто приводил домой друзей. "Во все походы — одним составом. Поэтому мы знали каждого. Они вместе собирали рюкзаки, что-то подшивали, ремонтировали. А после разбирали у нас же. Гося (так его называла бабушка, поскольку не могла выговорить Игорь) был очень изобретательным. С отцом соорудил печку, которую брал в походы. Сделал звукозаписывающее устройство: представляете, мы записывали музыку из радиоприемника на рентгеновские снимки. А чего стоил его телескоп! Где-то линзы достал, отшлифовал. За первым спутником в 1957 году мы наблюдали через телескоп Игоря". В 1959-м мать не хотела пускать его в поход. Последний курс, на носу преддипломная практика в Пензе. "Пришли его друзья, стали убеждать, что это последний раз, потому как после выпуска разъедутся кто куда. Что делать, отпустили. Игорь из Ивделя открытку прислал с предупреждением: 15 февраля будет в Свердловске, а потом сразу в Пензу, не заезжая домой". Попросил сестру (они вместе учились в УПИ) привезти что-то из вещей. Когда случилась задержка, родные не забили тревогу. "Такое в походах бывало. Мы не придали этому значения. Помню, мама на кухне тестом занималась. Входит старший брат: "Гося погиб". И начался весь этот ужас…"Дятловцев собирались похоронить в Ивделе, но родные были категорически против. "Кругом — колонии. Родители не хотели, чтобы их дети были в окружении заключенных". Прощались в три этапа — 9, 10, 12 мая. "Игоря было не узнать. Мама опознала его только по щелочке между большими зубами. На прощание меня с братом не взяли. Мама, к слову, еще долгие годы хранила фото, где Игорь в гробу. И еще одно — с места, где его нашли. Постоянно на них смотрела, но мне не показывала. Об этих кадрах я узнала только в 1965-м. Сначала спрятала, а потом не выдержала и сожгла в печке".Дятловы-старшие обивали пороги, пытались выяснить, что произошло с сыном. "В одном кабинете папе прямо сказали: "Хватить ходить! Считайте, что они замерзли". В семье дети старались не говорить о смерти брата. Родители до последнего корили себя за то, что отпустили сына в поход. "Папы не стало в 1970-м. А мама ушла в 1994-м. У нас в семье всегда считали, что дело в какой-то аварии. Честно говоря, неизвестность утомила. Мы ни на что не претендуем, просто хотим знать правду".Пока есть возможностьЗаявление Курьякова о снежной лавине прошлым летом вызвало как резонанс, так и критику. Близкие дятловцев недовольны, что проигнорировали техногенную версию. Бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД СССР и России Евгений Арсентьевич Черноусов, представляющий интересы родственников дятловцев, сообщил РИА Новости, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой о служебной проверке. В октябре пришел ответ (есть в распоряжении редакции): Курьякова "привлекли к дисциплинарной ответственности" в связи с тем, что он превысил должностные полномочия. Хотя минуло уже больше шестидесяти лет, вопросов в этой загадочной истории по-прежнему очень много. К примеру, не понятно, куда делись результаты гистологического и химического исследования фрагментов внутренних органов первых пяти найденных туристов. "Ни внешних, ни внутренних повреждений. Прокурор-криминалист Иванов изначально поставил абсолютно правильный вопрос: было ли отравление? Исследование проводили в лаборатории в Свердловске. Акта с результатами нет — "испарился". Что примечательно, по остальным четверым экспертизу так и не назначили", — аргументирует Черноусов. И добавляет: лично он склоняется к варианту техногенной катастрофы, а именно — испытания летательных аппаратов.Евгений Черноусов намерен добиться того, чтобы гибель туристов снова расследовали: "Если захотят засекретить, мы не против". Он считает, что всестороннее разбирательство нужно прежде всего ради родственников дятловцев: необходима эксгумация для установления точной причины смерти, надо поговорить с очевидцами — пока еще есть такая возможность.

https://ria.ru/20190204/1550353181.html

перевал дятлова

свердловск

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перевал дятлова, туристы, свердловск, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, общество