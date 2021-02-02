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Российское казачество
https://ria.ru/20210202/drony-1595691597.html
Как казаки дронами управляли: в заказниках борются с эконарушениями
Как казаки дронами управляли: в заказниках борются с эконарушениями
Предотвратить пожар, спасти животных от капканов браконьеров, предупредить незадачливых рыбаков об опасностях тонкого льда – в заказниках Ставропольского края... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:42
2021-02-02T15:42
российское казачество
российское казачество
фонд президентских грантов
ставропольский край
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Предотвратить пожар, спасти животных от капканов браконьеров, предупредить незадачливых рыбаков об опасностях тонкого льда – в заказниках Ставропольского края эти полезные дела казакам помогают делать дроны. Уже год в регионе при поддержке Фонда президентских грантов работает экологический проект "Ночной дозор", который придумали казаки общества "Станица Казанская".Основной упор в работе, как рассказал РИА Новости атаман СКО "Станица Казанская" Борис Пронин, делается на профилактику преступлений и нарушений."Мы находили в лесу самодельные браконьерские капканы на косулю. Людей за руку не пришлось поймать, но капканы обезвреживали. В заказники, как потеплеет, выезжают компании, которые разжигают костры, а ветра у нас сильные, и возникают очаги пожаров. Мы ездили, проводили профилактические беседы с отдыхающими. Где не удавалось договориться, выдавали воду, чтобы они тушили костры, пакеты, чтобы за собой мусор убирали", – отметил он.В патруль входят 15 пилотов дронов, водитель автомобиля и охранник. Каждые выходные, если позволяет погода, они несут вахту в государственных природных заказниках "Русский лес", "Беспутская поляна", "Таманский лес", "Кравцово озеро", "Вшивое озеро", "Приозерный", "Эммануэлевское урочище" и "Стрижамент".Сарафанное радио вскоре разнесло, что казаки патрулируют заказники, и количество нарушений стало уменьшаться, потому что люди боятся преступать закон под камерами, рассказывает Пронин. Например, практически сразу был решен вопрос с браконьерами. А автомобили, которые незаконно сваливают строительный мусор в заказниках, убегают наутек, как только видят вдали казачий патруль.Казакам случалось и предотвращать несчастные случаи. Они обнаружили на тонком льду Кравцова озера, которое входит в заказник, любителей зимней рыбалки. "К каждому подходили, объясняли, что здесь запрещен вылов рыбы, и тем более тонкий лед – это небезопасно", – говорит Пронин.Экологический проект казаков с конца 2019 года получил поддержку Фонда президентских грантов по направлению "Охрана окружающей среды и защита животных". На средства гранта они приобрели беспилотный летательный аппарат и набрали группу пилотов из состава казаков СКО "Станица Казанская". В начале 2020 года они прошли обучение: ознакомились с основами пилотирования и конструкцией летательных аппаратов, научились работать с топографическими картами. Грант реализовывался совместно с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
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российское казачество, фонд президентских грантов, ставропольский край

Как казаки дронами управляли: в заказниках борются с эконарушениями

15:42 02.02.2021
 
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО)Работа экологического проекта "Ночной дозор"
Работа экологического проекта Ночной дозор - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Предотвратить пожар, спасти животных от капканов браконьеров, предупредить незадачливых рыбаков об опасностях тонкого льда – в заказниках Ставропольского края эти полезные дела казакам помогают делать дроны. Уже год в регионе при поддержке Фонда президентских грантов работает экологический проект "Ночной дозор", который придумали казаки общества "Станица Казанская".
Основной упор в работе, как рассказал РИА Новости атаман СКО "Станица Казанская" Борис Пронин, делается на профилактику преступлений и нарушений.
"Мы находили в лесу самодельные браконьерские капканы на косулю. Людей за руку не пришлось поймать, но капканы обезвреживали. В заказники, как потеплеет, выезжают компании, которые разжигают костры, а ветра у нас сильные, и возникают очаги пожаров. Мы ездили, проводили профилактические беседы с отдыхающими. Где не удавалось договориться, выдавали воду, чтобы они тушили костры, пакеты, чтобы за собой мусор убирали", – отметил он.
В патруль входят 15 пилотов дронов, водитель автомобиля и охранник. Каждые выходные, если позволяет погода, они несут вахту в государственных природных заказниках "Русский лес", "Беспутская поляна", "Таманский лес", "Кравцово озеро", "Вшивое озеро", "Приозерный", "Эммануэлевское урочище" и "Стрижамент".
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Сарафанное радио вскоре разнесло, что казаки патрулируют заказники, и количество нарушений стало уменьшаться, потому что люди боятся преступать закон под камерами, рассказывает Пронин. Например, практически сразу был решен вопрос с браконьерами. А автомобили, которые незаконно сваливают строительный мусор в заказниках, убегают наутек, как только видят вдали казачий патруль.
Казакам случалось и предотвращать несчастные случаи. Они обнаружили на тонком льду Кравцова озера, которое входит в заказник, любителей зимней рыбалки. "К каждому подходили, объясняли, что здесь запрещен вылов рыбы, и тем более тонкий лед – это небезопасно", – говорит Пронин.
Экологический проект казаков с конца 2019 года получил поддержку Фонда президентских грантов по направлению "Охрана окружающей среды и защита животных". На средства гранта они приобрели беспилотный летательный аппарат и набрали группу пилотов из состава казаков СКО "Станица Казанская". В начале 2020 года они прошли обучение: ознакомились с основами пилотирования и конструкцией летательных аппаратов, научились работать с топографическими картами.
Грант реализовывался совместно с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоФонд президентских грантовСтавропольский край
 
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