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Корреспондента "Дождя" задержали у Мосгорсуда
Корреспондента "Дождя" задержали у Мосгорсуда
Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о задержании корреспондента телеканала Василия Полонского у здания Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:54
2021-02-02T16:54
россия
тихон дзядко
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
генеральная прокуратура рф
германия
химки
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о задержании корреспондента телеканала Василия Полонского у здания Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального. В разговоре с РИА Новости Дзядко уточнил, что у журналиста была пресс-карта и редакционное задание.На уточняющий вопрос РИА Новости о наличии у журналиста пресс-карты Дзядко ответил утвердительно. "У него все было - и пресс-карта, и редзадание", - добавил он.Также о задержании своего сотрудника сообщил Telegram-канал Avtozak LIVE. "В очередной раз сопроводили до автозака корреспондента Avtozak LIVE Максима Кондратьева вслед за корреспондентом "Дождя" Василием Полонским", - говорится в сообщении. Telegram-канал не упоминается в списке зарегистрированных СМИ Роскомнадзора, также на его сайте нет упоминаний о регистрации в качестве средства массовой информации.Позднее стало известно, что журналиста отпустили.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
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россия, тихон дзядко, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, германия, химки, происшествия

Корреспондента "Дождя" задержали у Мосгорсуда

15:54 02.02.2021 (обновлено: 16:54 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии и полиции у здания Московского городского суда
Сотрудники Росгвардии и полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о задержании корреспондента телеканала Василия Полонского у здания Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального. В разговоре с РИА Новости Дзядко уточнил, что у журналиста была пресс-карта и редакционное задание.

"У Мосгорсуда задержан корреспондент "Дождя" Василий Полонский. "За участие в несанкционированном мероприятии" - при том, что Вася с 10 утра в эфире", - написал Дзядко в своем Telegram-канале.

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На уточняющий вопрос РИА Новости о наличии у журналиста пресс-карты Дзядко ответил утвердительно. "У него все было - и пресс-карта, и редзадание", - добавил он.
Также о задержании своего сотрудника сообщил Telegram-канал Avtozak LIVE. "В очередной раз сопроводили до автозака корреспондента Avtozak LIVE Максима Кондратьева вслед за корреспондентом "Дождя" Василием Полонским", - говорится в сообщении. Telegram-канал не упоминается в списке зарегистрированных СМИ Роскомнадзора, также на его сайте нет упоминаний о регистрации в качестве средства массовой информации.
Позднее стало известно, что журналиста отпустили.

"Полонского отпустили", - написал Дзядко в своем Telegram-канале.

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В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
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Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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РоссияТихон ДзядкоАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаГенеральная прокуратура РФГерманияХимкиПроисшествия
 
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