СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 30 января военнослужащие ВС Украины прицельно обстреляли гражданскую инфраструктуру, не являющуюся военными целями, на улице Горького в поселке Александровка самопровозглашенной Донецкой Народной республики. В результате был ранен 41-летний мирный житель.
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"Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте ... По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказала Петренко.
Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы, добавила Петренко.
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