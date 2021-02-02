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СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен мирный житель,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:50
2021-02-02T17:50
донбасс
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, 30 января военнослужащие ВС Украины прицельно обстреляли гражданскую инфраструктуру, не являющуюся военными целями, на улице Горького в поселке Александровка самопровозглашенной Донецкой Народной республики. В результате был ранен 41-летний мирный житель."Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте ... По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказала Петренко.Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы, добавила Петренко.
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донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

17:50 02.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.
Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке. - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 30 января военнослужащие ВС Украины прицельно обстреляли гражданскую инфраструктуру, не являющуюся военными целями, на улице Горького в поселке Александровка самопровозглашенной Донецкой Народной республики. В результате был ранен 41-летний мирный житель.
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 23:50
В Киеве хотят провести "нежную украинизацию" Донбасса
"Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте ... По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказала Петренко.
Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы, добавила Петренко.
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ДонбассВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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