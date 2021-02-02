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Дни и ночи Сталинградской битвы
Дни и ночи Сталинградской битвы
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва.
2021-02-02T08:29
2021-02-02T08:29
дни воинской славы россии
сталинградская битва (1942-1943)
видео
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Она началась 17 июля 1942 года и стала одним из крупнейших и кровопролитных сражений Великой Отечественной. На разных этапах в ней участвовали свыше двух миллионов человек с обеих сторон. 2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
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96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Дни и ночи Сталинградской битвы
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Она началась 17 июля 1942 года и стала одним из крупнейших и кровопролитных сражений Великой Отечественной. На разных этапах в ней участвовали свыше двух миллионов человек с обеих сторон. 2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
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видео, дни воинской славы россии, сталинградская битва (1942-1943), видео
Дни и ночи Сталинградской битвы
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва.
2021-02-02T08:29
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Дни и ночи Сталинградской битвы

08:29 02.02.2021
 
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Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва.
Она началась 17 июля 1942 года и стала одним из крупнейших и кровопролитных сражений Великой Отечественной. На разных этапах в ней участвовали свыше двух миллионов человек с обеих сторон. 2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
 
Дни воинской славы РоссииСталинградская битва (1942-1943)Видео
 
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