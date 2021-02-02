https://ria.ru/20210202/dni-i-nochi-stalingradskoy-bitvy-1595608317.html

Дни и ночи Сталинградской битвы

Дни и ночи Сталинградской битвы

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва.

2021-02-02T08:29

2021-02-02T08:29

2021-02-02T08:29

дни воинской славы россии

сталинградская битва (1942-1943)

видео

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Она началась 17 июля 1942 года и стала одним из крупнейших и кровопролитных сражений Великой Отечественной. На разных этапах в ней участвовали свыше двух миллионов человек с обеих сторон. 2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дни и ночи Сталинградской битвы Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Она началась 17 июля 1942 года и стала одним из крупнейших и кровопролитных сражений Великой Отечественной. На разных этапах в ней участвовали свыше двух миллионов человек с обеих сторон. 2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 2021-02-02T08:29 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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