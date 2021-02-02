https://ria.ru/20210202/dni-i-nochi-stalingradskoy-bitvy-1595608317.html
Дни и ночи Сталинградской битвы
Дни и ночи Сталинградской битвы
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва.
2021-02-02T08:29
2021-02-02T08:29
2021-02-02T08:29
дни воинской славы россии
сталинградская битва (1942-1943)
видео
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Она началась 17 июля 1942 года и стала одним из крупнейших и кровопролитных сражений Великой Отечественной. На разных этапах в ней участвовали свыше двух миллионов человек с обеих сторон. 2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
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Дни и ночи Сталинградской битвы
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Она началась 17 июля 1942 года и стала одним из крупнейших и кровопролитных сражений Великой Отечественной. На разных этапах в ней участвовали свыше двух миллионов человек с обеих сторон. 2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
2021-02-02T08:29
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PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, дни воинской славы россии, сталинградская битва (1942-1943), видео
Дни и ночи Сталинградской битвы
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва.
2021-02-02T08:29
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PT2M24S
Дни и ночи Сталинградской битвы
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва.