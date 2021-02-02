https://ria.ru/20210202/diplomaty-1595659203.html

Толстой прокомментировал приезд дипломатов на суд по Навальному

Толстой прокомментировал приезд дипломатов на суд по Навальному

Приезд иностранных дипломатов на суд, где рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное, означает, что они... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:25

2021-02-02T13:25

2021-02-02T13:25

россия

петр толстой

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

генеральная прокуратура рф

латвия

сша

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Приезд иностранных дипломатов на суд, где рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное, означает, что они поддерживают блогера как своего и пришли высказать свою солидарность, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. По ее словам, в Мосгорсуд прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран, как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия. Захарова напомнила также, что "традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан".Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем, только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595656662.html

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россия, петр толстой, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, латвия, сша, в мире