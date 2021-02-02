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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210202/covid-19-1595689129.html
Более 155 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье
Более 155 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье
Более 155 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:33
2021-02-02T15:33
новости подмосковья
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 155 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.За сутки в регионе выявили 1053 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.Отмечается, что за время в пандемии в Подмосковье с COVID-19 скончались 3 834 человека.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что как только в Подмосковье будет выявлено менее 900 случаев новых заболевших в сутки, власти отменят все существующие ограничения.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Более 155 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье

15:33 02.02.2021
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРабота врачей в "красной зоне" Новосибирской областной клинической больницы
Работа врачей в красной зоне Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 155 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 194 863 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 155 117 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявили 1053 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что за время в пандемии в Подмосковье с COVID-19 скончались 3 834 человека.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что как только в Подмосковье будет выявлено менее 900 случаев новых заболевших в сутки, власти отменят все существующие ограничения.
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Новости ПодмосковьяКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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