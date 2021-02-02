https://ria.ru/20210202/covid-19-1595689129.html
Более 155 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье
Более 155 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье
Более 155 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:33
2021-02-02T15:33
2021-02-02T15:33
новости подмосковья
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 155 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.За сутки в регионе выявили 1053 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.Отмечается, что за время в пандемии в Подмосковье с COVID-19 скончались 3 834 человека.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что как только в Подмосковье будет выявлено менее 900 случаев новых заболевших в сутки, власти отменят все существующие ограничения.
https://ria.ru/20210128/ogranicheniya-1594921200.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)