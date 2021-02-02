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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210202/chuntsin-1595630147.html
Трепанг, шоколад и водка из РФ пользуются особой популярностью в Чунцине
Трепанг, шоколад и водка из РФ пользуются особой популярностью в Чунцине
Трепанг, шоколад и водка из России пользуются огромным спросом в торгово-выставочном центре стран "Одного пояса, одного пути" в китайском мегаполисе Чунцин. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:25
2021-02-02T11:25
россия-китай: главное
россия
чунцин
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МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Трепанг, шоколад и водка из России пользуются огромным спросом в торгово-выставочном центре стран "Одного пояса, одного пути" в китайском мегаполисе Чунцин. Как сообщила заведующая российским павильоном Лю Сяоминь, поставка продуктов из России стала возможной благодаря открытию железнодорожного маршрута Чунцин-Манчжоули-Россия.Чунцин расположен в глубине континентальной части Китая, и его развитие сдерживалось высокой стоимостью и длительным циклом международных перевозок. В целях расширения открытости внешнему миру Чунцин приступил к развитию логистических коридоров. В январе 2011 года успешно прошло тестирование железнодорожного грузового маршрута Чунцин-Маньчжоули-Россия, который ведет до Москвы. В 2014 году по этому маршруту официально запущен первый регулярный поезд. Это позволило значительно сократить время транспортировки: на сегодняшний день самый короткий срок доставки груза составляет 8 дней, тогда как раньше на поставки морем уходило до двух месяцев.Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по мировому логистическому сектору. Однако маршрут Чунцин-Маньчжоули-Россия продемонстрировал свои преимущества и жизнеспособность. К концу 2020 по нему в общей сложности проследовало 2680 составов, только в 2020 году было отправлено 1355 поездов.Из Китая в Россию по этому маршруту перевозятся в основном автозапчасти и товары повседневного спроса, а из России в Китай - мясные изделия, подсолнечное масло и другие виды продукции сельского хозяйства и пищепрома. В условиях эпидемии не только выросло число отправленных поездов, но и пополнился ассортимент перевезенных товаров.В 2020 году было успешно проведено тестирование транспортировки по "холодной цепи" куриных лап из России в Чунцин. По той же схеме из Чунцина в Россию начали поставлять манго, апельсины и другие фрукты.На сегодня по маршруту Чунцин-Маньчжоули-Россия ежедневно отправляются 3-4 поезда, что позволило значительно повысить эффективность грузооборота между Чунцином и Россией, а также укрепить двусторонние торгово-экономические связи. Согласно данным Чунцинской таможни, товарооборот между Чунцином и Россией по итогам 2020 года составил 8,8 миллиарда юаней (около 1,36 милиарда долларов), увеличившись на 39,9% в годовом выражении.
https://ria.ru/20210201/shankhay-1595464767.html
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россия, чунцин

Трепанг, шоколад и водка из РФ пользуются особой популярностью в Чунцине

11:25 02.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПродажа шоколада "Аленка" на Русской улице в городе Далянь
Продажа шоколада Аленка на Русской улице в городе Далянь - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Трепанг, шоколад и водка из России пользуются огромным спросом в торгово-выставочном центре стран "Одного пояса, одного пути" в китайском мегаполисе Чунцин.
Как сообщила заведующая российским павильоном Лю Сяоминь, поставка продуктов из России стала возможной благодаря открытию железнодорожного маршрута Чунцин-Манчжоули-Россия.
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Чунцин расположен в глубине континентальной части Китая, и его развитие сдерживалось высокой стоимостью и длительным циклом международных перевозок. В целях расширения открытости внешнему миру Чунцин приступил к развитию логистических коридоров. В январе 2011 года успешно прошло тестирование железнодорожного грузового маршрута Чунцин-Маньчжоули-Россия, который ведет до Москвы. В 2014 году по этому маршруту официально запущен первый регулярный поезд. Это позволило значительно сократить время транспортировки: на сегодняшний день самый короткий срок доставки груза составляет 8 дней, тогда как раньше на поставки морем уходило до двух месяцев.
Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по мировому логистическому сектору. Однако маршрут Чунцин-Маньчжоули-Россия продемонстрировал свои преимущества и жизнеспособность. К концу 2020 по нему в общей сложности проследовало 2680 составов, только в 2020 году было отправлено 1355 поездов.
Из Китая в Россию по этому маршруту перевозятся в основном автозапчасти и товары повседневного спроса, а из России в Китай - мясные изделия, подсолнечное масло и другие виды продукции сельского хозяйства и пищепрома. В условиях эпидемии не только выросло число отправленных поездов, но и пополнился ассортимент перевезенных товаров.
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В 2020 году было успешно проведено тестирование транспортировки по "холодной цепи" куриных лап из России в Чунцин. По той же схеме из Чунцина в Россию начали поставлять манго, апельсины и другие фрукты.
На сегодня по маршруту Чунцин-Маньчжоули-Россия ежедневно отправляются 3-4 поезда, что позволило значительно повысить эффективность грузооборота между Чунцином и Россией, а также укрепить двусторонние торгово-экономические связи. Согласно данным Чунцинской таможни, товарооборот между Чунцином и Россией по итогам 2020 года составил 8,8 миллиарда юаней (около 1,36 милиарда долларов), увеличившись на 39,9% в годовом выражении.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияЧунцин
 
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