Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/chetyrekhdnevka-1595604059.html
Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели
Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели
Перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 10 лет не будет, но возможно ее сокращение на час или два, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T07:32
2021-02-02T07:32
россия
александр сафонов
дмитрий медведев
федерация независимых профсоюзов россии
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151193/15/1511931570_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_a77d2166746a9ef484d64c13b8970c6b.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 10 лет не будет, но возможно ее сокращение на час или два, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.По словам Сафонова, переход на такую рабочую неделю – задача будущего, она связана с созданием искусственного интеллекта. В тех странах, где основная нагрузка на производстве ложится на автоматы и искусственный интеллект, высвобождается большое число людей. Они теряют работу, а избежать роста безработицы можно, уменьшая количество отработанных часов.Итоги дальнейших десятилетий зависят от развития технологий. Сегодня невозможно предсказать, что произойдет с рынком труда с точки зрения обслуживания систем, которые будут создаваться, объяснил Сафонов. Чем они сложнее, тем больше специалистов нужно для обслуживания.
https://ria.ru/20210201/nedelya-1595451180.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151193/15/1511931570_125:0:1292:875_1920x0_80_0_0_ae7e622374877a6bb4653b72fb16189c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр сафонов, дмитрий медведев, федерация независимых профсоюзов россии, москва, общество

Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели

07:32 02.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудники офиса. Архивное фото
Сотрудники офиса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 10 лет не будет, но возможно ее сокращение на час или два, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.
По словам Сафонова, переход на такую рабочую неделю – задача будущего, она связана с созданием искусственного интеллекта. В тех странах, где основная нагрузка на производстве ложится на автоматы и искусственный интеллект, высвобождается большое число людей. Они теряют работу, а избежать роста безработицы можно, уменьшая количество отработанных часов.
"Я очень аккуратно отнесусь к понятию "ближайших десятилетий". Не ближайших десяти лет точно. Может быть сокращение на час, на два, то есть мы приблизимся к тем параметрам (продолжительности рабочего времени – ред.), которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, стоит ли ждать введения четырехдневной рабочей недели в ближайшие десятилетия.
Итоги дальнейших десятилетий зависят от развития технологий. Сегодня невозможно предсказать, что произойдет с рынком труда с точки зрения обслуживания систем, которые будут создаваться, объяснил Сафонов. Чем они сложнее, тем больше специалистов нужно для обслуживания.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 10:28
Глава комитета Госдумы оценил идею четырехдневной рабочей недели
 
РоссияАлександр СафоновДмитрий МедведевФедерация независимых профсоюзов РоссииМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Заседание суда по делу Навального проходит в МосквеЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
14:13Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине
14:11Кравцов заявил, что вовлекать школьников в незаконные акции недопустимо
14:07В Москве задержали более 200 человек
Лента новостейМолния