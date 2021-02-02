https://ria.ru/20210202/chetyrekhdnevka-1595604059.html

Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели

Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели

Перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 10 лет не будет, но возможно ее сокращение на час или два, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T07:32

2021-02-02T07:32

2021-02-02T07:32

россия

александр сафонов

дмитрий медведев

федерация независимых профсоюзов россии

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151193/15/1511931570_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_a77d2166746a9ef484d64c13b8970c6b.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 10 лет не будет, но возможно ее сокращение на час или два, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.По словам Сафонова, переход на такую рабочую неделю – задача будущего, она связана с созданием искусственного интеллекта. В тех странах, где основная нагрузка на производстве ложится на автоматы и искусственный интеллект, высвобождается большое число людей. Они теряют работу, а избежать роста безработицы можно, уменьшая количество отработанных часов.Итоги дальнейших десятилетий зависят от развития технологий. Сегодня невозможно предсказать, что произойдет с рынком труда с точки зрения обслуживания систем, которые будут создаваться, объяснил Сафонов. Чем они сложнее, тем больше специалистов нужно для обслуживания.

https://ria.ru/20210201/nedelya-1595451180.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр сафонов, дмитрий медведев, федерация независимых профсоюзов россии, москва, общество