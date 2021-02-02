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Адмирал призвал Россию "жестко следить" за кораблями США в Черном море
Адмирал призвал Россию "жестко следить" за кораблями США в Черном море
Заходы американских военных кораблей в Черное море разрешены и не являются чем-то необычным, но Россия в таких случаях должна активно следить за ними и делать... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:38
2021-02-02T10:38
2021-02-02T10:38
россия
виктор кравченко
дональд кук (эсминец)
черное море
военно-морские силы сша
нато
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Заходы американских военных кораблей в Черное море разрешены и не являются чем-то необычным, но Россия в таких случаях должна активно следить за ними и делать их пребывание там некомфортным, заявил РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.Сейчас в Черном море находятся американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер", зашедшие туда в конце января. В НАТО их появление связали с "наращиванием военной мощи" России. Накануне ВМС США опубликовали видео пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с одним из кораблей. Позднее экс-начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота."Те правила, которые существуют, позволяют этим кораблям заходить в Черное море на определенное время и при соблюдении определенных требований. Не стрелять же их. Ну, зашли, пусть заходят. Просто наблюдать за ними, жестко следить", - сказал Кравченко.Он объяснил, что наблюдать за иностранными военными должны "корабли непосредственного слежения": следить, не занимаются ли эсминцы противоправной деятельностью, изучать их тактику, а также постоянно предупреждать о недопустимости захода в российские территориальные воды, всячески давая понять, что "их присутствие нежелательно".В крайнем случае, если будет такая необходимость, российские корабли должны наваливаться на иностранные и вытеснять их из территориальных вод, добавил адмирал.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, виктор кравченко, дональд кук (эсминец), черное море, военно-морские силы сша, нато, вмф рф, безопасность
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости.
Заходы американских военных кораблей в Черное море
разрешены и не являются чем-то необычным, но Россия
в таких случаях должна активно следить за ними и делать их пребывание там некомфортным, заявил РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко
.
Сейчас в Черном море находятся американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер", зашедшие туда в конце января. В НАТО
их появление связали с "наращиванием военной мощи" России. Накануне ВМС США
опубликовали видео пролета российского бомбардировщика Су-24
рядом с одним из кораблей. Позднее экс-начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота.
"Те правила, которые существуют, позволяют этим кораблям заходить в Черное море на определенное время и при соблюдении определенных требований. Не стрелять же их. Ну, зашли, пусть заходят. Просто наблюдать за ними, жестко следить", - сказал Кравченко.
Он объяснил, что наблюдать за иностранными военными должны "корабли непосредственного слежения": следить, не занимаются ли эсминцы противоправной деятельностью, изучать их тактику, а также постоянно предупреждать о недопустимости захода в российские территориальные воды, всячески давая понять, что "их присутствие нежелательно".
В крайнем случае, если будет такая необходимость, российские корабли должны наваливаться на иностранные и вытеснять их из территориальных вод, добавил адмирал.