https://ria.ru/20210202/bank-1595644171.html

Газпромбанк назначил нового управляющего Западно-Сибирским филиалом

Газпромбанк назначил нового управляющего Западно-Сибирским филиалом

Вице-президент Газпромбанка, глава филиала "Западно-Сибирский" Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет работы, новым управляющим филиалом назначен Павел... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:11

2021-02-02T12:11

2021-02-02T12:18

газпромбанк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вице-президент Газпромбанка, глава филиала "Западно-Сибирский" Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет работы, новым управляющим филиалом назначен Павел Щербаков, сообщает кредитная организация во вторник. Щербаков, ранее возглавлявший Кемеровский филиал банка, будет руководить Новосибирской, Кемеровской, Омской и Барнаульской дирекциями, которые становятся равнозначными частями единой структуры в результате процесса трансформации филиальной сети банка в Западной Сибири, говорится в сообщении.По мнению зампреда правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, это решение позволит банку продолжить динамичное развитие в регионе."Ранее возглавлявший Западно-Сибирский филиал вице-президент Газпромбанка Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет успешной работы и планирует сосредоточиться на собственных проектах", - говорится в пресс-релизе.В должности управляющего филиалом Урбанаев проработал 14 лет. Как отметил Зауэрс, за эти годы филиал "Западно-Сибирский" стал одним из ключевых в банке.

https://ria.ru/20210122/kreditportfel-1594203003.html

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