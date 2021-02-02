https://ria.ru/20210202/bank-1595644171.html
Газпромбанк назначил нового управляющего Западно-Сибирским филиалом
Газпромбанк назначил нового управляющего Западно-Сибирским филиалом
Вице-президент Газпромбанка, глава филиала "Западно-Сибирский" Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет работы, новым управляющим филиалом назначен Павел... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:11
2021-02-02T12:11
2021-02-02T12:18
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вице-президент Газпромбанка, глава филиала "Западно-Сибирский" Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет работы, новым управляющим филиалом назначен Павел Щербаков, сообщает кредитная организация во вторник. Щербаков, ранее возглавлявший Кемеровский филиал банка, будет руководить Новосибирской, Кемеровской, Омской и Барнаульской дирекциями, которые становятся равнозначными частями единой структуры в результате процесса трансформации филиальной сети банка в Западной Сибири, говорится в сообщении.По мнению зампреда правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, это решение позволит банку продолжить динамичное развитие в регионе."Ранее возглавлявший Западно-Сибирский филиал вице-президент Газпромбанка Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет успешной работы и планирует сосредоточиться на собственных проектах", - говорится в пресс-релизе.В должности управляющего филиалом Урбанаев проработал 14 лет. Как отметил Зауэрс, за эти годы филиал "Западно-Сибирский" стал одним из ключевых в банке.
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости
. Вице-президент Газпромбанка
, глава филиала "Западно-Сибирский" Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет работы, новым управляющим филиалом назначен Павел Щербаков, сообщает кредитная организация во вторник.
Щербаков, ранее возглавлявший Кемеровский филиал банка, будет руководить Новосибирской, Кемеровской, Омской и Барнаульской дирекциями, которые становятся равнозначными частями единой структуры в результате процесса трансформации филиальной сети банка в Западной Сибири, говорится в сообщении.
По мнению зампреда правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, это решение позволит банку продолжить динамичное развитие в регионе.
"Ранее возглавлявший Западно-Сибирский филиал вице-президент Газпромбанка Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет успешной работы и планирует сосредоточиться на собственных проектах", - говорится в пресс-релизе.
В должности управляющего филиалом Урбанаев проработал 14 лет. Как отметил Зауэрс, за эти годы филиал "Западно-Сибирский" стал одним из ключевых в банке.
"Профессиональная команда, которую удалось собрать Урбанаеву, принимает самое активное участие в решении поставленных перед банком задач. В регионе растет число корпоративных и розничных клиентов. За свой труд Намжил Урбанаев неоднократно получал отраслевые и региональные награды. Искренне желаем Намжилу профессиональных успехов и реализации самых смелых идей и планов", – сказал Зауэрс.