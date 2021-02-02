Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/bank-1595644171.html
Газпромбанк назначил нового управляющего Западно-Сибирским филиалом
Газпромбанк назначил нового управляющего Западно-Сибирским филиалом
Вице-президент Газпромбанка, глава филиала "Западно-Сибирский" Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет работы, новым управляющим филиалом назначен Павел... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:11
2021-02-02T12:18
газпромбанк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595645901_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_37fb015c67e09b91c185394628d6185e.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вице-президент Газпромбанка, глава филиала "Западно-Сибирский" Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет работы, новым управляющим филиалом назначен Павел Щербаков, сообщает кредитная организация во вторник. Щербаков, ранее возглавлявший Кемеровский филиал банка, будет руководить Новосибирской, Кемеровской, Омской и Барнаульской дирекциями, которые становятся равнозначными частями единой структуры в результате процесса трансформации филиальной сети банка в Западной Сибири, говорится в сообщении.По мнению зампреда правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, это решение позволит банку продолжить динамичное развитие в регионе."Ранее возглавлявший Западно-Сибирский филиал вице-президент Газпромбанка Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет успешной работы и планирует сосредоточиться на собственных проектах", - говорится в пресс-релизе.В должности управляющего филиалом Урбанаев проработал 14 лет. Как отметил Зауэрс, за эти годы филиал "Западно-Сибирский" стал одним из ключевых в банке.
https://ria.ru/20210122/kreditportfel-1594203003.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595645901_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_d4051e15cd7a2db3b717781464cb10fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газпромбанк, новости компаний - экономика

Газпромбанк назначил нового управляющего Западно-Сибирским филиалом

12:11 02.02.2021 (обновлено: 12:18 02.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаВ офисе "Газпромбанка"
В офисе Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вице-президент Газпромбанка, глава филиала "Западно-Сибирский" Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет работы, новым управляющим филиалом назначен Павел Щербаков, сообщает кредитная организация во вторник.
Щербаков, ранее возглавлявший Кемеровский филиал банка, будет руководить Новосибирской, Кемеровской, Омской и Барнаульской дирекциями, которые становятся равнозначными частями единой структуры в результате процесса трансформации филиальной сети банка в Западной Сибири, говорится в сообщении.
Газпромбанк подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества Союз казаков-воинов России и зарубежья и АНО Гандбольный клуб Донские казаки – ЮФУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 18:03
Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17%
По мнению зампреда правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, это решение позволит банку продолжить динамичное развитие в регионе.
"Ранее возглавлявший Западно-Сибирский филиал вице-президент Газпромбанка Намжил Урбанаев покидает банк после 25 лет успешной работы и планирует сосредоточиться на собственных проектах", - говорится в пресс-релизе.
В должности управляющего филиалом Урбанаев проработал 14 лет. Как отметил Зауэрс, за эти годы филиал "Западно-Сибирский" стал одним из ключевых в банке.
"Профессиональная команда, которую удалось собрать Урбанаеву, принимает самое активное участие в решении поставленных перед банком задач. В регионе растет число корпоративных и розничных клиентов. За свой труд Намжил Урбанаев неоднократно получал отраслевые и региональные награды. Искренне желаем Намжилу профессиональных успехов и реализации самых смелых идей и планов", – сказал Зауэрс.
 
ГазпромбанкНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Заседание суда по делу Навального проходит в МосквеЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
14:14Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
14:13Бальбек прокомментировал заявление США о помощи Украине
14:11Кравцов заявил, что вовлекать школьников в незаконные акции недопустимо
14:07В Москве задержали более 200 человек
Лента новостейМолния