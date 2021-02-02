https://ria.ru/20210202/avtozak-1595770369.html

ОНК опровергла сообщения о долгом пребывании задержанных в автозаках

ОНК опровергла сообщения о долгом пребывании задержанных в автозаках

Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников опроверг информацию о том, что у Центра временного содержания... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T23:33

2021-02-02T23:33

2021-02-02T23:33

марина литвинович

россия

алексей мельников

новая москва

онк

общественная наблюдательная комиссия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников опроверг информацию о том, что у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где сейчас находятся административно арестованные после несогласованных акций в Москве, двое суток люди находились в автозаках.Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович рассказывала, что порядка 400 человек, задержанных на несогласованных акциях в столице, находятся в специальном приемнике в деревне Сахарово в новой Москве, где располагается ЦВСИГ. 60 задержанных должны освободить во вторник.По его словам максимальное время, которое пришлось провести людям в спецтранспорте, составляло около 3-6 часов, что связано "с оформлением большого количества поступивших в спецприемник граждан".В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

россия

новая москва

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