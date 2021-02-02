ОНК опровергла сообщения о долгом пребывании задержанных в автозаках
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗадержание полицейскими молодого человека у здания Московского городского суда
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников опроверг информацию о том, что у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где сейчас находятся административно арестованные после несогласованных акций в Москве, двое суток люди находились в автозаках.
Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович рассказывала, что порядка 400 человек, задержанных на несогласованных акциях в столице, находятся в специальном приемнике в деревне Сахарово в новой Москве, где располагается ЦВСИГ. 60 задержанных должны освободить во вторник.
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"Информация о том, что якобы у ЦВСИГ, где сейчас находятся административно арестованные, двое суток люди стояли в автозаках, не соответствует действительности. Мои коллеги опросили граждан, находящихся в организованном там спецприемнике, и никто из подвергнутых административному аресту не подтвердил ранее опубликованную во многих СМИ информацию о долгом нахождении в автозаках", - написал Мельников в Telegram-канале.
По его словам максимальное время, которое пришлось провести людям в спецтранспорте, составляло около 3-6 часов, что связано "с оформлением большого количества поступивших в спецприемник граждан".
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В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".