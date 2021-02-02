https://ria.ru/20210202/aviabomby-1595171711.html

"Эффективней управляемых ракет": чем вооружают российскую боевую авиацию

"Эффективней управляемых ракет": чем вооружают российскую боевую авиацию

Умные, дальнобойные, смертоносные — в России запустили в серию новое поколение корректируемых авиабомб (КАБ) калибром до полутора тонн. Уже скоро ими вооружат... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:05

ту-22м3

борис обносов

воздушно-космические силы россии

ввс сша

су-25

су-34

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

безопасность

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Умные, дальнобойные, смертоносные — в России запустили в серию новое поколение корректируемых авиабомб (КАБ) калибром до полутора тонн. Уже скоро ими вооружат все современные самолеты ВКС, включая истребители Су-57. Эти боеприпасы позволят наносить высокоточные удары как по статичным, так и по подвижным целям. О возможностях перспективного оружия — в материале РИА Новости.Сирийский опытКАБ считаются одним из самых эффективных авиационных средств поражения и имеют серьезное преимущество даже перед ракетами с головкой наведения. В последних львиную долю объема занимает двигатель и топливные баки, поэтому масса взрывчатого вещества сравнительно мала.Авиабомбы способны обрушить на противника значительно большую огневую мощь. То, что они планируют, позволяет самолетам-носителям применять такие боеприпасы без входа в зону ПВО противника. А при сбросе с больших высот КАБ лишь немногим уступают управляемым ракетам по дальности полета."У нас очень серьезные подвижки в минувшем году по производству корректируемых авиационных бомб серии КАБ, — рассказал на минувшей неделе в интервью еженедельнику "Военно-промышленный курьер" генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов. — Завершились испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, заключили долгосрочные контракты на их поставку в строевые части Вооруженных сил. Началось серийное производство".Обносов не назвал конкретные изделия, однако, судя по всему, речь идет о дальнейшем развитии авиабомб КАБ-250, КАБ-500 и КАБ-1500, которые уже давно стоят на вооружении. Их боевое крещение состоялось в Сирии, где наиболее интенсивно применяли 500-килограммовые АСП. Только за первый месяц операции ВКС России в октябре 2015-го истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили этими бомбами более 200 боевиков, два полевых штаба ИГ*, а также здание, в котором встречались главари террористов. Высокоточное семействоЕсть несколько вариантов корректируемой авиабомбы данного типа. КАБ-500Л, принятая на вооружение в 1975-м, оснащена лазерной флюгерной головкой самонаведения (ГСН) и фугасно-бетонобойной боевой частью. Для поражения цели самолет-носитель подсвечивает ее лучом лазера. Однако наиболее безопасный для летчиков способ бомбометания — по целеуказанию разведывательно-диверсионной группы, действующей на земле. В этом случае экипаж атакует цель буквально не глядя. КАБ-500Кр с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения и фугасно-бетонобойной боевой частью способна запоминать местонахождение цели и корректировать полет бомбы до момента поражения. Таким образом реализован принцип "выстрелил — забыл". Однако самый современный АСП этого типа — КАБ-500С с аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью, позволяющей уничтожать цели, чьи координаты известны, в любое время суток и при любой погоде. Корректируемые авиабомбы КАБ-1500 и КАБ-250 устроены по схожим принципам. От КАБ-500 отличаются главным образом массой взрывчатого вещества. Эти АСП очень точные — поражают наземные объекты с коэффициентом вероятного отклонения не более семи-десяти метров. Корректируемые авиабомбы нового поколения, очевидно, бьют еще более метко.Бомбы для дроновВ интервью Борис Обносов упомянул еще несколько перспективных корректируемых авиабомб, испытания которых пока продолжаются. В частности, боеприпас КАБ-250-ЛГ-Э для истребителя пятого поколения Су-57 и других современных машин. Бомба предназначена для уничтожения легкоуязвимой военной техники, железнодорожных узлов, складов, живой силы. Применяется как одиночно, так и залпом с самолетов фронтовой авиации, оснащенных системами лазерного подсвета цели. Чаще всего ее тестировали на Су-34. Не забывают в КТРВ и о боеприпасах для перспективных ударных беспилотников. Еще в 2019-м на авиасалоне МАКС Борис Обносов сообщил о разработке малогабаритных корректируемых бомб массой 100 и 50 килограммов. Эффективность подобных АСП хорошо продемонстрировала азербайджанская армия в ходе боев за Нагорный Карабах. Стоимость этих боеприпасов, как правило, сравнительно небольшая, при этом за счет высокой точности они очень разрушительны.Наконец, в 2022-м на вооружение ВКС поступит планирующая бомбовая кассета ПБК-500У "Дрель", предназначенная для уничтожения площадных объектов, живой силы противника и легкобронированной техники. Бомба сама планирует к цели и в нужный момент раскрывается, разбрасывая суббоеприпасы. В ней есть самоприцеливающиеся боевые элементы, поражающие танки в самое уязвимое место — относительно тонкую броню крыши. Повысить точностьНесмотря на достаточно широкий ассортимент, доля корректируемых боеприпасов в общем арсенале авиационных средств поражения ВКС сравнительно невелика. В той же Сирии большинство целей уничтожают неуправляемыми свободнопадающими авиабомбами. На складах со времен холодной войны осталось огромное количество таких — различного калибра и типа. Их основной недостаток — сравнительно низкая точность, зависящая от мастерства экипажа самолета-носителя.В ВВС США похожая ситуация. Однако американцы переделали значительную часть неуправляемых авиабомб в управляемые по программе JDAM. Каждую оснастили специальным комплектом из крыльев, крепящихся в средней части бомбы и хвостового блока с управляемым оперением, позволяющим АСП маневрировать. Там же — компьютер с навигационным оборудованием. Бомбы с комплектом JDAM идут к цели по инерциальной системе наведения, действующей в паре с GPS-приемником. Коэффициент вероятного отклонения — не больше 11 метров.Это позволило США быстро сформировать внушительный арсенал высокоточного оружия. Однако каждый комплект JDAM стоит около 25 тысяч долларов, что могут себе позволить, пожалуй, только американцы.В России же пошли другим путем — специально для фронтовых бомбардировщиков Су-24 разработали прицельно-навигационную систему СВП-24 "Гефест", поражающую цели неуправляемыми бомбами почти так же метко, как и корректируемыми. Это, по сути, бортовой компьютер, учитывающий множество факторов: скорость самолета, координаты, высоту полета, расстояние до объекта бомбометания, погодные условия и прочее. Система вычисляет, где и когда летчику выполнить сброс. Точность, конечно, пониже, чем у полноценных корректируемых авиабомб, но существенно выше, чем у свободнопадающих. "Гефест" также адаптировали для штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Ту-22М3. *Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210127/torpeda-1594762961.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/imitator-1594371791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/tsirkon-1595170821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-22м3, борис обносов, воздушно-космические силы россии, ввс сша, су-25, су-34, тактическое ракетное вооружение (корпорация), безопасность